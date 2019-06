Première canadienne - Un camion lourd alimenté au gaz naturel renouvelable

L'utilisation d'un carburant alternatif n'est pas nouvelle pour l'entreprise C.A.T. En 2014, le transporteur national et transfrontalier a converti son parc de 110 véhicules pour passer du diesel au gaz naturel. Depuis leur mise en service, C.A.T. a réduit de 3 500 tonnes ses émissions de GES grâce au gaz naturel, soit l'équivalent de retirer environ 22 camions similaires de la route. Ce virage environnemental constituait un pas vers l'atteinte de son objectif ultime : opérer un parc de véhicules carboneutres.

« C.A.T. marque aujourd'hui un jalon important en annonçant le premier camion lourd propulsé au GNR au Canada. Nous sommes fiers d'avoir mis nos énergies en commun pour contribuer, un camion à la fois, à rendre l'industrie du transport plus sobre en carbone », a souligné M. Thierry Salem, directeur des ventes, marché du carburant, Énergir.

« C.A.T. Inc est conscient de l'impact majeur du transport sur l'environnement. C'est pourquoi notre entreprise s'est non seulement donnée pour objectif de réduire son empreinte environnementale, mais pousse encore plus loin ce défi en visant le « carboneutre ». Ce premier véhicule carburant au GNR, constitue la première étape vers l'établissement d'un parc de véhicules « zéro émissions de GES », a affirmé M. Daniel Goyette, président, C.A.T. Inc.

Faits saillants - Camion C.A.T. Inc alimenté au GNR

Fonctionne à 100 % au gaz naturel renouvelable

Certifié EPA /CARB 2018

GNR produit notamment à partir de résidus organiques de la région de Saint-Hyacinthe

Possède une autonomie de 1125 km

Réduction de 90% des polluants atmosphériques par rapport à la combustion du diesel

À propos d'Énergir

Comptant plus de 7 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 520 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. En somme, Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

À propos de C.A.T. Inc.

Canadian American Transport (C.A.T.) a été fondée en 1978. Mettant à votre disposition un mélange de services de transport et de logistique. C.A.T. continue d'être l'une des rares compagnies canadiennes capables d'offrir des services transfrontaliers, intra-américains et intra-canadiens. De plus, ils font partie des rares transporteurs desservant quotidiennement le marché mexicain.

