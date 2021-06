La nouvelle usine sera située dans la grande région de Montréal et créera au moins 21 nouveaux emplois et 16 nouveaux postes coopératifs pour les étudiants universitaires. Compte tenu de la nature hautement stratégique du projet, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir jusqu'à 28,99 millions de dollars, par l'entremise du Fonds stratégique pour l'innovation , dans l'investissement de près de 39 millions de dollars requis.

« La priorité absolue de notre gouvernement est la protection des Canadiens et de leur santé. Nous investissons dans la production nationale d'équipement de protection individuelle, qui est essentiel à ces fins. L'investissement annoncé aujourd'hui dans Meltech constitue une étape importante afin d'accroître la résilience du Canada et sa capacité d'affronter de futures pandémies. Cet investissement permettra aux travailleurs de la santé de première ligne de continuer à disposer d'un approvisionnement fiable en équipement de protection individuelle, ce dont ils ont absolument besoin. De plus, ce projet entraînera la création de bons emplois ici à Montréal, » a conclu, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne.

« C'est une belle journée pour l'autonomie médicale au Québec et au Canada ! L'établissement de cette nouvelle usine qui produira la matière première nécessaire à la fabrication des masques chirurgicaux et respiratoires contribuera à faire en sorte que le Canada ne connaisse plus jamais les pénuries d'ÉPI que nous avons connues en mars 2020 lorsque la chaîne d'approvisionnement mondial était mise à rude épreuve. Grâce à ce partenariat avec le gouvernement du Canada, Meltech produira initialement le matériau filtrant nécessaire à la fabrication de l'équivalent de dizaines de millions de masques ici même au Canada, avec une capacité supplémentaire prévue", a déclaré Ronald Reuben, PDG et fondateur de Medicom.

Une usine innovante qui sera en harmonie avec son environnement

De la première pelletée de terre à la production, la future usine de Meltech sera conçue pour minimiser tout impact sur son environnement. À cette usine, Medicom embranchera un nouveau centre de recherche et de développement sur les équipements de protection individuelle (ÉPI).

« Le nouveau centre de R&D sur les équipements de protection individuelle sera unique en son genre au Canada. Alliant notre propre expertise développée depuis les trente dernières années ici, aux États-Unis, en Europe et en Asie avec les différents partenaires industriels et universitaires, nous nous alignons pour devenir une référence mondiale en matière d'innovation médicale. Nous sommes d'autant plus heureux de le faire à partir de chez nous, au Québec, » a souligné Guillaume Laverdure, chef de l'exploitation de Medicom.

À propos du groupe Medicom

Le groupe Medicom est l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de haute qualité, à usage unique, de prévention et de contrôle des infections pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, du commerce de détail et de la santé et bien-être. Medicom a été nommée parmi les Sociétés les mieux gérées au Canada en 2021 et a été couronnée d'un prix Mercure lors des Mercuriades 2021.

Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen et Ocean Pacific, ainsi que sous la marque Hedy récemment acquise. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.

Medicom possède une vaste expérience dans la réponse à la demande d'équipements de protection individuelle en cas de pandémie. Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société est un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1, le virus Ébola et le COVID-19.

Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomNA ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

