Première campagne gouvernementale de sensibilisation sur les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale

MONTRÉAL, le 7 nov. 2025 /CNW/ - La ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau, lance officiellement la toute première campagne nationale de sensibilisation sur les préjugés envers les personnes vivant en situation de pauvreté.

Cette campagne est complémentaire aux efforts déployés par le gouvernement du Québec qui agit concrètement pour favoriser l'accès à l'emploi des personnes en situation de pauvreté, en partenariat avec les acteurs locaux.

Elle rappelle que :

la pauvreté touche de nombreux aspects de la vie quotidienne;

les préjugés constituent un frein réel à la participation, à la dignité et à l'insertion professionnelle.

Le Québec a besoin de tous ses talents. Chaque idée reçue peut bloquer quelqu'un dans son parcours. C'est pourquoi il est essentiel de faire tomber ces préjugés, ensemble.

Une veste lourde de sens

Au cœur de la campagne intitulée Le poids des préjugés se trouve une veste symbolique, conçue pour illustrer le poids que représentent les préjugés. Chaque sac fixé à la veste correspond à un préjugé fréquemment véhiculé au sein de la population. Plus il y a de préjugés, plus on ajoute de poids, et plus la veste devient difficile à porter. Cela démontre concrètement l'effet écrasant des jugements sur les personnes en situation de vulnérabilité.

Présentée jusqu'au 12 novembre 2025 dans la vitrine du 1494, rue Ontario Est, à Montréal, cette veste pèse 18 kilogrammes. Profitez de la dernière fin de semaine d'exposition pour la prendre en photo et la partager sur les médias sociaux afin d'inviter vos abonnés à se défaire de leurs préjugés. La campagne numérique se poursuivra quant à elle jusqu'au 30 novembre 2025.

Citation

« Les préjugés ne tombent pas d'eux-mêmes. Il faut les dénoncer, les confronter et les déconstruire, ensemble. Malgré nos actions pour lutter contre la pauvreté, ces jugements continuent de bloquer des parcours. Chaque préjugé éliminé est un pas vers plus de solidarité, d'empathie et d'humanité. Les combattre, c'est aussi changer notre regard sur ceux qui les subissent. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Un sondage effectué par la firme de recherche SOM en amont de la campagne a révélé que : plus d'un Québécois sur deux admet avoir déjà eu des préjugés envers les gens en situation de pauvreté; 56 % croient que les personnes en situation de pauvreté ont souvent des problèmes de dépendance; 53 % estiment qu'elles sont incapables de faire un budget; 34 % jugent qu'elles n'ont qu'à travailler pour s'en sortir; 32 % pensent qu'elles manquent de volonté; 31 % considèrent qu'elles ne sont pas aptes à être de bons parents.

Pour visionner la vidéo et découvrir les outils de sensibilisation, rendez-vous sur Québec.ca/lutte-préjugés-pauvreté.

Le gouvernement du Québec agit concrètement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale : Mobiliser. Accompagner. Participer ., le plan d'action gouvernemental pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale 2024‑2029, intervient sur de multiples fronts : un meilleur accompagnement des personnes et des familles en situation de pauvreté et d'exclusion sociale; une plus grande participation économique et sociale; la sécurité alimentaire; l'engagement de l'ensemble de la société québécoise dans des actions cohérentes; la lutte contre les préjugés. Par ailleurs, la modernisation du régime d'assistance sociale illustre l'engagement du gouvernement à rendre l'aide plus juste et plus humaine. En effet, la Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale offre aux prestataires un meilleur accompagnement pour les amener vers l'emploi.



SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Source: Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Tél. : 514 618-5167; Renseignements: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796, Courriel : [email protected]