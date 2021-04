Première au Québec - Vidéotron innove et offre en primeur à ses abonnés une première borne intelligente certifiée Wi-Fi 6

MONTRÉAL, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - La borne intelligente Helix Fi 2 fait son entrée chez Vidéotron avec, sous le capot, la très attendue technologie ultraperformante Wi-Fi 6. Ce pas de géant technologique arrive en primeur chez Vidéotron et promet de rehausser davantage l'expérience de divertissement avec une vitesse, une portée et une connectivité inégalées.

Porte d'entrée de l'expérience Helix, la borne Helix Fi 2 renferme la technologie Wi-Fi la plus puissante sur le marché québécois. Terminaux télé, appareils sans fil et équipements intelligents compatibles se connectent en un tournemain à cet appareil qui deviendra rapidement le nouveau pilier de la vie connectée des abonnés de Vidéotron.

Plus performante en tout point

La nouvelle norme Wi-Fi 6 permet plus de connexions en simultané et un débit presque trois fois plus rapide que la technologie précédente. Le réseau sans fil intelligent s'optimise constamment en fonction des appareils connectés pour que chaque utilisateur puisse profiter de la meilleure connexion qui soit. C'est la solution idéale pour les familles connectées.

Rester connecté partout dans la maison

La borne Helix Fi 2 tire le plein potentiel des bandes 2, 4GHz et 5GHz pour permettre au réseau sans fil de traverser les obstacles et d'offrir une connexion aussi rapide que continue, partout dans la maison. Elle permet même aux appareils qui y sont connectés d'économiser de l'énergie.

Gestion centralisée et sécurité accrue

Jumelée à l'application Helix Fi, qui permet de gérer et de personnaliser facilement le réseau Wi-Fi et les appareils qui y sont connectés, même à distance, la borne Helix Fi 2 est le point de départ idéal pour réaliser un projet de domotique. De plus, la fonction Sécurité avancée, activée par défaut lors de la connexion à l'appli Helix Fi à partir du mobile ou sur le Web, protège le réseau en tout temps contre les cybermenaces.

Notons que l'appareil s'installe en quelques étapes toutes simples, ce qui permet aux abonnés Helix de profiter au maximum de l'Internet illimité, et ce, sans attendre.

La nouvelle borne Helix Fi 2 est offerte dès maintenant. Les clients qui souhaitent se la procurer peuvent le faire en ligne ou par téléphone au 1 877 512-0911.

À propos de Vidéotron

Vidéotron , filiale à part entière de Québecor Média inc ., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2020, Vidéotron comptait 1 475 600 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 469 000. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 796 800 clients abonnés à ses services au 31 décembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 481 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 924 700 foyers et organisations du Québec. Vidéotron à également été nommée l'entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois pour une 16e année consécutive.

Suivez-nous sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur le Web

SOURCE Vidéotron

Renseignements: Contact média seulement : Merick Séguin, Conseiller, relations publiques, Affaires corporatives, [email protected], 438 889-3220

Liens connexes

www.videotron.com