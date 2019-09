Première au Québec : Candiac lance un système de prévision des espaces disponibles au stationnement incitatif Montcalm-Candiac

CANDIAC, QC, le 4 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Candiac, en collaboration avec exo et IVÉO Technopôle, innove avec un nouveau projet-pilote au stationnement incitatif Montcalm-Candiac : un système de prévision qui indique si le stationnement sera libre ou plein dans les 15, 30 ou 60 minutes à venir. Accessibles sur le site web de la Ville de Candiac, ces prévisions permettent donc aux utilisateurs de connaître l'état du stationnement avant même de s'y présenter. Rappelons que le stationnement incitatif Montcalm-Candiac compte près de 400 places et que ce dernier est souvent au maximum de sa capacité dès les premières heures du matin. L'objectif de cette solution technologique est d'aider les citoyens à prévoir leur déplacement vers le stationnement incitatif, d'éviter qu'ils se cognent le nez à un stationnement plein et de leur permettre de gagner du temps le matin.

Né d'un souhait émis par la Ville de Candiac, ce projet est une première en matière de prévision dans un stationnement public au Québec. Des pastilles de comptage ont été installées à l'automne 2018 sous la chaussée, à l'entrée et à la sortie du stationnement. Ces dernières comptent les passages, sans collecter aucune information personnelle sur les véhicules ou sur ses usagers. Après avoir relevé, analysé et traité des données sur l'achalandage pendant près d'un an, un algorithme a été établi permettant de modéliser les tendances de fréquentation du stationnement avec précision sur la base du taux d'occupation selon les heures, les journées et les périodes de l'année. Ainsi, grâce à cette solution, un citoyen pourra, par exemple, se rediriger vers le transport local en sachant à l'avance si le stationnement est complet. En outre, un panneau dynamique à l'entrée du stationnement a été installé afin d'afficher en temps réel, à même le site, si le stationnement est rempli.

« Cette solution novatrice, pratique et accessible à tout moment permettra aux usagers du transport en commun d'anticiper leurs déplacements et de les planifier en fonction des places restantes au stationnement incitatif, explique Normand Dyotte, maire de Candiac. Ce projet cadre parfaitement avec la notion de ville intelligente. Il vient enrichir la panoplie d'offres avant-gardistes proposées aux citoyens en matière de transport collectif comme la gratuité universelle sur le territoire et la navette autonome 100 % électrique. De plus, cette solution simple à implanter et relativement peu coûteuse pourrait facilement être dupliquée pour d'autres sites. »

« Ce projet s'inscrit parfaitement dans la volonté d'exo de tisser des liens étroits avec ses partenaires municipaux, et de développer des stratégies innovantes dans le but de rendre le transport collectif plus convivial pour notre clientèle, déclare Sylvain Yelle, directeur général d'exo. Avec cette initiative, nos clients seront mieux outillés pour connaître à l'avance le niveau d'occupation du stationnement incitatif et ajuster leurs horaires et moyens de déplacement vers le terminus. Rappelons que le service de transport collectif local, qui est gratuit, constitue une excellente façon de se rendre au terminus Montcalm-Candiac. »

La mise en place de ce système n'affecte en rien les activités et les services du terminus d'autobus Montcalm-Candiac d'exo.

L'information en temps réel est accessible aux citoyens dès aujourd'hui au candiac.ca.

