Première année de réalisation du plan La fierté de vieillir - Des retombées concrètes pour les personnes aînées du Québec

QUÉBEC, le 21 mai 2025 /CNW/ - En mai 2024, le gouvernement du Québec lançait La fierté de vieillir, un plan d'action gouvernemental 2024-2029 structurant, concerté et ambitieux.

Un an plus tard, la ministre déléguée à la Santé, ministre responsable des Aînés et ministre responsable de la région des Laurentides, Sonia Bélanger, dresse un bilan très positif des actions mises en œuvre pour améliorer concrètement la qualité de vie des personnes aînées du Québec.

Les actions réalisées au cours de la dernière année sont nombreuses :

les modifications apportées au Régime des rentes du Québec ont contribué au maintien en emploi de 12 464 personnes âgées de 65 à 69 ans supplémentaires;

1 127 000 personnes aînées ont bénéficié du crédit d'impôt pour soutien aux aînés;

398 000 personnes ont reçu des soins et des services à domicile et 37,5 millions d'heures ont été données en soutien à domicile;

3 168 nouvelles places en maisons des aînés ou maisons alternatives auront été créées pour des personnes ayant besoin de soins de longue durée;

45 000 personnes aînées supplémentaires ont été repérées grâce à des initiatives de travail de milieu et de gériatrie sociale;

2 555 logements abordables destinés aux personnes aînées ont été construits ou sont en construction;

61 petites infrastructures additionnelles ont été adaptées ou aménagées partout au Québec afin de favoriser l'inclusion sociale et d'améliorer la qualité de vie des personnes aînées;

298 456 appels téléphoniques ont été acheminés à des personnes aînées afin d'assurer leur sécurité à domicile.

La Politique québécoise sur la maladie d'Alzheimer et les autres troubles neurocognitifs fait aussi partie des initiatives gouvernementales, démontrant ainsi une réelle volonté de répondre aux besoins des personnes aînées et de leurs proches.

La première année a également été marquée par une mobilisation remarquable sur le terrain. Le 28 avril dernier, près de 1 200 personnes étaient inscrites à l'événement virtuel La fierté de vieillir - Bilan d'une première année d'actions! Près de 900 personnes ont aussi participé à une vingtaine d'activités virtuelles organisées tout au long de l'année afin de faire rayonner le plan, mettre en valeur les réalisations concrètes et soutenir les actions mises en œuvre localement. Ces initiatives témoignent de l'intérêt croissant pour les enjeux liés au vieillissement et du dynamisme des milieux engagés.

Forts de ces premiers résultats encourageants, les partenaires travaillent déjà à poursuivre la mise en œuvre des actions prévues au plan. La deuxième année s'annonce tout aussi mobilisatrice, au bénéfice du mieux-être des personnes aînées partout au Québec.

Citation :

« Je suis vraiment très fière des actions réalisées durant cette première année. Nous avançons dans la bonne direction. Plus que jamais, la société est mobilisée afin de permettre aux personnes aînées de vivre pleinement cette période, d'être reconnues et considérées dans leur communauté. Nous sommes assurément bien en selle pour les prochaines étapes de la réalisation de notre plan d'action. Tous ensemble, faisons du Québec un lieu où l'on peut être fier de vieillir! »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Avec un investissement majeur de près de 23,4 milliards de dollars sur cinq ans, le plan d'action 2024-2029 prévoit la mise en œuvre de 102 mesures, portées par 35 ministères et organismes gouvernementaux partenaires. Il propose 16 cibles prioritaires, permettant de traduire concrètement certains des engagements gouvernementaux envers les personnes aînées et de mesurer les résultats obtenus année après année.

En plus des cibles prioritaires, plusieurs autres initiatives concrètes ont vu le jour au cours de cette première année de mise en œuvre, notamment :

o des campagnes de communication grand public inspirantes pour valoriser la contribution des personnes aînées;

o du soutien concret offert aux partenaires sur le terrain afin de répondre aux besoins des milieux;

o l'accès à l'information avec de nouveaux outils numériques, juridiques et fiscaux.

Depuis le lancement du plan, 4,6 milliards de dollars ont été investis.

