MONTRÉAL, le 11 sept. 2024 /CNW/ - Pour la période de 85 jours allant du 1er avril au 24 juin 2024, les produits totaux de Loto-Québec se chiffrent à 689,7 M$ et son résultat net consolidé, à 349,7 M$. La Société est ainsi fière de dévoiler des résultats tout à fait alignés sur ses prévisions. Ceux-ci représentent néanmoins des baisses respectives de 21,4 M$ (-3,0 %) et de 31,2 M$ (-8,2 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice 2023-2024, qui comptait 87 jours. Le secteur des loteries à lui seul a permis de remettre 337,4 M$ en lots à des gagnants et gagnantes.

La baisse des produits est largement due aux deux jours en moins que compte le trimestre. Quant à l'écart du résultat net, il est entièrement attribuable à des événements ponctuels du premier trimestre, dont les deux jours en moins, qui se résorberont en cours d'année. Les efforts de saine gestion ont d'ailleurs permis de poursuivre l'optimisation du ratio des charges totales sur les produits. Durant les prochains mois, les équipes continueront à travailler en ayant toujours à cœur les principes de commercialisation responsable et l'intérêt de la collectivité québécoise.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« L'engagement et le travail remarquable des équipes ont mené à des résultats très satisfaisants, qui sont alignés sur nos prévisions, ce qui nous permet de continuer à envisager les prochains mois avec optimisme. Le souci d'efficience et les principes de responsabilité sociétale demeurent au centre des priorités dans l'ensemble de nos secteurs », affirme Jean-François Bergeron.

« Tout au long du trimestre, nos équipes ont mis à profit leurs talents et leurs compétences pour continuer à bonifier notre offre. Plusieurs nouveautés et améliorations, en établissement comme en ligne, ont ainsi vu le jour. La grande variété des activités proposées dans nos casinos et nos salons de jeux plaît beaucoup à la clientèle. »

« Nous avons une fois de plus invité la population à venir nous rejoindre dans la cinquantaine de festivals que nous soutenons partout au Québec. Nous sommes fiers de collaborer avec des événements qui partagent nos valeurs d'écoresponsabilité, et nous continuons d'accompagner leurs organisateurs dans leurs démarches à cet égard. »

RÉSULTATS PAR SECTEUR



Les produits du secteur des loteries se chiffrent à 219,1 M$.

Les produits du secteur des casinos et des salons de jeux s'élèvent à 275,0 M$.

Les produits du secteur des établissements de jeux totalisent 200,7 M$.

FAITS MARQUANTS ET CONTRIBUTIONS SOCIÉTALES DU TRIMESTRE



Entre le 1 er avril et le 24 juin, 22 personnes ont eu le bonheur de devenir millionnaires grâce à la loterie.

avril et le 24 juin, 22 personnes ont eu le bonheur de devenir millionnaires grâce à la loterie. Le Fairmont Le Manoir Richelieu , qui figure parmi les 10 plus grands établissements hôteliers au Québec, a célébré son 125 e anniversaire le 15 juin. Le 24 juin, ce sont les casinos de Charlevoix et de Mont-Tremblant qui ont fêté respectivement leur 30 e et 15 e anniversaire.

Afin de célébrer le Jour de la Terre et de promouvoir ses initiatives vertes, Loto-Québec a développé un partenariat avec l'organisme RECYC-QUÉBEC, en plus de lancer un nouveau billet à gratter fait de fibres recyclées à 100 % : Le billet vert. Celui-ci comprend un code QR permettant de télécharger une application mobile qui donne une foule d'informations pour mieux recycler.

Ce printemps, la Société a de nouveau eu le plaisir d'être reconnue comme une Entreprise en santé de niveau 3, soit le plus haut niveau. Il s'agit de la deuxième fois qu'elle reçoit cette reconnaissance d'importance, qui témoigne de son engagement à soutenir la santé globale des membres de son personnel.

Le rapport trimestriel [PDF - 1,8 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

