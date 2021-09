MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Pour le premier trimestre de l'exercice 2021-2022, Loto-Québec a généré des produits totaux de 401,3 M$, ce qui représente une hausse de 243,9 M$ (+154,9 %) par rapport à la même période de l'exercice précédent, durant lequel la plupart des activités de la Société étaient arrêtées. Il s'agit d'une diminution de 254,9 M$ (-38,8 %) comparativement au premier trimestre de 2019-2020, soit avant la pandémie.

Toujours pour le premier trimestre de l'année en cours, le résultat net consolidé s'élève à 195,7 M$, ce qui représente une hausse de 260,0 M$ (+404,5 %) par rapport à la même période de l'exercice précédent et une diminution de 141,7 M$ (-42,0 %) par rapport à la même période de l'année prépandémie.

L'ensemble des activités suspendues ont repris graduellement en juin : casinos, salons de jeux, loterie vidéo, bingo en réseau, Kinzo et Hilton Lac-Leamy. La reprise se déroule bien jusqu'à maintenant, ce qui contribue à l'enthousiasme des clients comme des employés. Soulignons que la capacité d'accueil et les heures d'ouverture demeurent toutefois limitées.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me suis joint à Loto-Québec le 31 mai dernier. J'ai rapidement pu constater que toutes les équipes sont constituées d'employés chevronnés, dévoués et passionnés, et qu'elles ont su faire preuve de résilience et de créativité pendant l'année particulière que nous venons de vivre », affirme Jean-François Bergeron, président et chef de la direction de Loto-Québec.

« Compte tenu que les activités mises sur pause n'ont repris que quelques jours avant la fin du trimestre, nous avons obtenu de solides résultats. Ceux-ci, conjugués à la poursuite de nos activités, nous permettent d'être optimistes quant à l'atteinte de nos cibles annuelles. Notre priorité demeure d'offrir un environnement à la fois divertissant et sécuritaire. Je suis très enthousiaste face aux défis à venir », ajoute-t-il.

RÉSULTATS PAR SECTEUR

Loteries

Les produits du secteur des loteries se chiffrent à 284,3 M$, une augmentation de 179,6 M$ (+171,6 %) par rapport à la même période du dernier exercice.

Il est à noter que cet excellent résultat, obtenu en partie grâce à la bonne performance du Lotto Max, surpasse de 68,3 M$ (+31,6 %) celui obtenu au premier trimestre de 2019-2020, soit avant la pandémie.

Au total, les loteries ont fait 41 nouveaux millionnaires dans la province.

La conversion vers les jeux de loterie en ligne s'est poursuivie, bien que les détaillants aient été ouverts pendant tout le trimestre. S'élevant à 35,5 M$, les revenus du jeu en ligne ont connu une augmentation de 5,5 M$ (+18,2 %) comparativement au même trimestre de l'an dernier.

Casinos

Bien que la reprise dans les casinos terrestres et les salons de jeux n'ait commencé que quelques jours avant la fin du trimestre, les produits du secteur, soit 76,2 M$, sont en hausse de 23,5 M$ (+44,5 %) par rapport au premier trimestre de l'exercice précédent, durant lequel seul le casino en ligne était en activité.

Le redémarrage des activités dans de très courts délais a représenté un grand défi.

La clientèle était au rendez-vous dès les premiers jours de la réouverture des établissements, et les employés rappelés ont manifesté beaucoup d'enthousiasme lors de leur retour.

La bonification de l'offre ainsi que les améliorations apportées au site ont contribué à maintenir la croissance des revenus du casino en ligne. Ceux-ci totalisent 69,3 M$, ce qui représente une progression de 16,6 M$ (+31,4 %) en regard de la même période de 2020-2021.

Un contrôle serré des dépenses - nécessaire en raison de la réduction de l'offre -, conjugué à plusieurs initiatives de réduction de coûts, a permis une diminution des charges totales de plus de 60,7 M$ (-48,3 %).

Établissements de jeux

Les produits du secteur des établissements de jeux s'élèvent à 40,9 M$.

Aucune comparaison ne peut être effectuée avec la même période de 2020-2021 puisque toutes les activités du secteur ont été suspendues en mars 2020, et ce, jusqu'au début du deuxième trimestre de la même année.

FAITS SAILLANTS

La nomination d'Ann MacDonald à la présidence du conseil d'administration a eu lieu à la fin de juin. Cette dernière succède ainsi à Hélène F. Fortin, qui occupait ce poste depuis 2008.

L'ensemble du parcours client dans les casinos et les salons de jeux a été revu avant leur réouverture afin que l'expérience y soit à la fois sécuritaire et divertissante.

D'importants efforts ont été déployés pour la reprise du Kinzo, du bingo en réseau et de la loterie vidéo. À la fin de juin, près de 90 % des appareils de loterie vidéo avaient été réactivés.

La reprise des activités suspendues a permis le rappel de plusieurs des employés mis à pied.

Pendant tout le mois de juin, le Lotto Max a offert des cagnottes record de plus de 100 M$. Le gros lot est resté à 70 M$ pendant une séquence record de sept tirages et de nombreux Maxmillions s'y sont ajoutés. La cagnotte a grimpé jusqu'à 140 M$.

Plusieurs billets de loterie créés en partenariat avec des entreprises québécoises ont été mis en marché, dont Je rêve des Îles, Oh! Gelato! et BBQ Québec.

Une nouvelle salle Kinzo a ouvert ses portes le 14 juin dans le quartier Pointe-aux-Trembles , à Montréal.

, à Montréal. Consciente que l'industrie des festivals a connu des moments difficiles au cours des derniers mois, Loto-Québec a répondu présent encore une fois cette année en soutenant plus d'une cinquantaine d'événements partout dans la province.

Le Plan de responsabilité sociétale 2021-2023 de Loto-Québec a été adopté. Élaboré en cohérence avec le plan stratégique 2020-2023, il s'appuie sur quatre piliers : le personnel, les joueuses et joueurs, l'environnement et la communauté.

responsabilité sociétale 2021-2023 de Loto-Québec a été adopté. Élaboré en cohérence avec le plan stratégique 2020-2023, il s'appuie sur quatre piliers : le personnel, les joueuses et joueurs, l'environnement et la communauté. Loto-Québec a concrétisé son engagement en matière de diversité et d'inclusion grâce à plusieurs initiatives. En plus d'offrir un milieu de travail inclusif, elle porte une attention particulière à ses pratiques de recrutement de façon à accroître la diversité au sein de son personnel.

Le rapport de la firme chargée de l'audit indépendant sur le phénomène du blanchiment d'argent et des prêts usuraires dans les casinos et les salons de jeux, commandé par le gouvernement, a été rendu public. La Société a accueilli favorablement ses conclusions. Elle a également été satisfaite du fait que le rapport confirme que l'indépendance des employés n'a pas été compromise. Plusieurs des recommandations s'inscrivent dans la continuité d'actions déjà entreprises.

Le rapport trimestriel est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

