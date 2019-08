Premier trimestre 2019-2020 - Les résultats de Loto-Québec sont conformes aux prévisions budgétaires

MONTRÉAL, le 30 août 2019 /CNW Telbec/ - Au terme du premier trimestre de l'exercice financier 2019-2020, Loto-Québec présente des produits totaux de 656,1 M$ et un résultat net consolidé de 337,4 M$.

« Soulignons que depuis 2015-2016, nos produits totaux pour le premier trimestre (pour un nombre de jours comparable) ont connu une croissance de 70,0 M$ (+11,9 %). Pour cette même période, les charges totales n'ont augmenté que de 1,9 %. Quant à notre résultat net consolidé, il a connu une augmentation de 63,9 M$ (+23,4 %), à laquelle tous nos secteurs ont contribué », a précisé la présidente et chef de la direction de Loto-Québec, Lynne Roiter.

Loteries

Le secteur des loteries a vu ses produits diminuer (-11,6 %), notamment en raison du nombre moins grand de Maxmillions offerts au Lotto Max (32 contre 199 au premier trimestre de 2018- 2019) et du recul des éditions spéciales, attribuable au non-retour du billet 100 $ ULTIME, qui n'a pas été remis en marché cette année. La Société a par ailleurs remis le plus gros lot de son histoire, soit 65 M$.

Le secteur des casinos affiche des produits stables par rapport au trimestre correspondant de l'an dernier. Pour le même nombre de jours, les produits sont en hausse de 2,1 M$ (+1,0 %).

Le réseau des bars affiche une baisse de revenus (-1,2 %), alors que l'on observe une progression pour les salons de jeux (+4,1 %), les bingos (+16,5 %) et les Kinzo (+13,4 %). Les bingos ont bénéficié des revenus générés par le bingo électronique.

Les revenus provenant du site de jeu en ligne - jeux de loterie et de casino combinés - ont progressé de 5,6 M$ (+23,8 %).

Le rapport trimestriel est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

