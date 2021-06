RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 17 juin 2021 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer le lancement de son cinquième groupe d'affaires - Premier Tech Sciences de la Vie. Cet ajout récent s'imbrique parfaitement avec les quatre groupes d'affaires existants de l'entreprise, soit Systèmes Automatisés, Producteurs et Consommateurs, Eau et Environnement, et Digital.

Premier Tech Sciences de la Vie permet à l'entreprise d'élargir ses horizons grâce à des produits de nutrition innovants qui visent à améliorer la santé et le bien-être des êtres humains et des animaux. Pour concrétiser ces ambitions, Premier Tech misera sur ses actifs végétaux et microbiens, ainsi que sur ses compétences en recherche et production en matière de biotechnologies et bioprocédés.

Déployer le potentiel des biotechnologies

Premier Tech investit dans les biotechnologies depuis 1983. Au fil des ans, ces investissements se sont traduits par l'acquisition d'une vaste sélection d'ingrédients actifs naturels et d'une solide expertise dans le domaine. Ces ressources permettent à l'entreprise de formuler des produits adaptés aux besoins des segments de marché ciblés.

« Le lancement de Premier Tech Sciences de la Vie représente la suite naturelle de notre parcours de près d'un siècle. La création de ce nouveau groupe s'inscrit dans une vision long terme axée sur notre volonté d'aider à nourrir, protéger et améliorer notre planète pour en faire un meilleur endroit où vivre. Nous cherchons constamment de nouvelles façons de créer de la valeur pour nos clients et afin d'y parvenir, nous nous appuyons sur la forte synergie générée par nos connaissances, nos compétences et nos ressources », explique Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 700 équipiers présents dans 28 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et suivez twitter.com/_PremierTech

SOURCE Premier Tech ltée

Renseignements: France Bégin Parent, Directrice relations publiques, Premier Tech, 418 867-8883, poste 16059, [email protected], www.premiertech.com

Liens connexes

premiertech.com