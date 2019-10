Premier Tech lauréate d'un Prix Créateur d'emplois du Québec pour la troisième année consécutive

RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 16 oct. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec grand plaisir que Premier Tech a représenté la région du Bas-Saint-Laurent au Gala Prix Créateurs d'emplois du Québec 2019, au cours duquel elle s'est vu remettre une distinction dans la catégorie Champion pour la troisième année consécutive. Le prix reçu visait notamment à rendre hommage à des entreprises québécoises qui, par leur performance exceptionnelle en matière de création et de maintien d'emplois de qualité, contribuent à la croissance de leur territoire au bénéfice de l'ensemble des Québécois.

Au cours de la période étudiée par le jury, 106 nouveaux emplois ont été mis en place par Premier Tech au Québec, dont 93 à son Campus de Rivière-du-Loup, s'ajoutant ainsi aux 239 créés à l'échelle mondiale. Cette importante création d'emplois relève de la forte croissance que vit l'entreprise depuis de nombreuses années. Et celle-ci se poursuit toujours avec plus de 213 postes disponibles actuellement.

« Avec les nombreuses opportunités d'affaires et axes de croissance qui s'offrent à nous, nous sommes à la recherche de personnes agiles et dynamiques qui nous permettront de faire la différence pour nos clients de par le monde », a mentionné Jean Bélanger, président et chef de l'exploitation chez Premier Tech.

Pour demeurer proactive face au défi de recrutement, l'équipe Attraction de talents sillonne de nouveau le Québec cet automne dans le cadre de la Tournée d'embauche Premier Tech afin de faire la promotion de l'entreprise et de rencontrer des candidats potentiels pour une multitude de domaines, tels que l'ingénierie, le numérique, la comptabilité, l'analyse financière et le développement organisationnel.

