WOODS CROSS CITY, Utah, le 17 mai 2023 /CNW/ - Premier Tech a procédé aujourd'hui à l'inauguration d'une nouvelle installation de son groupe d'affaires Systèmes Automatisés à Woods Cross City, Utah. La mise en service de cette usine ultramoderne située au nord de Salt Lake City vient réaffirmer la volonté de l'entreprise d'investir pour assurer une présence locale et développer toujours davantage le marché américain grâce à une vaste gamme de technologies d'emballage et de palettisation pour les industries alimentaire, chimique, minérale et agricole.

Aménagé au coût de 13 millions de dollars, ce nouveau site de 61 000 pieds carrés offre une superficie deux fois plus importante que celle de la précédente usine du groupe dans la région. Doté d'un plancher technique permettant de tester les équipements en fonction des paramètres de production réels des clients, cet environnement de travail épuré et lumineux comprend également une aire d'Innovation, Recherche et Développement dédiée à la conception de nouveaux produits. La mise en service de l'usine a débuté à la mi-avril et le site est maintenant pleinement opérationnel.

« Pour Premier Tech, il est primordial de se doter d'installations qui nous permettent de toujours mieux servir nos marchés et de mieux soutenir nos clients dans leurs propres succès, et cette nouvelle usine à la fine pointe de la technologie vient réaffirmer notre engagement long terme en ce sens », a souligné Simon Roy, président et chef de l'exploitation de Premier Tech Systèmes Automatisés. « Nous sommes heureux de nous installer dans la municipalité de Woods Cross City où nous avons été très bien accueillis et accompagnés tout au long du processus. »

« Grâce à sa superficie doublée, cette nouvelle installation à Woods Cross City permettra d'accueillir davantage de projets et d'accroître la production pour les États-Unis, en plus d'agir comme centre de distribution pour les pièces de rechange et l'optimisation des équipements », a précisé Dale J. Tortorich, directeur des opérations pour l'usine de Woods Cross City chez Premier Tech Systèmes Automatisés.

« Nous soulignons aujourd'hui l'ouverture de l'usine de Premier Tech dans notre ville. Cet investissement important démontre tout le potentiel de Woods Cross City et l'attrait qu'elle peut susciter auprès d'entreprises qui souhaitent soutenir leur croissance », a déclaré Ryan Westergard, maire de Woods Cross City. « Nous souhaitons la bienvenue à Premier Tech et à son équipe, et nous les remercions d'avoir choisi notre ville comme centre stratégique pour leurs opérations. Ce partenariat est un point marquant pour la prospérité économique, de même que pour la création d'emplois et d'opportunités pour la population de Woods Cross. »

Cette nouvelle usine s'inscrit dans la volonté de Premier Tech de moderniser ses installations aux États-Unis afin d'améliorer l'Expérience client partout au pays, de consolider son empreinte locale en créant de l'emploi et de soutenir sa croissance. Un autre projet d'infrastructure manufacturière sera inauguré en juin à Montgomery en Alabama.

L'activité de Premier Tech aux États-Unis remonte aux origines de l'entreprise, en 1923, alors que Premier Peat Moss Corporation s'établit à New York pour commercialiser la tourbe de mousse de sphaigne. Aujourd'hui centenaire, Premier Tech continue d'y investir et de s'y diversifier grâce à la force motrice de ses équipes présentes dans plusieurs états à travers le pays.

À propos de Premier Tech

Faire la différence en unissant Passion et Technologies, voilà comment Premier Tech se distingue depuis maintenant 100 ans. Une équipe unique propulsée par une volonté commune, celle d'offrir des solutions durables qui aident à nourrir, protéger et améliorer notre planète.

Premier Tech possède un vaste portfolio de produits, services, marques et technologies permettant d'augmenter le rendement des cultures, de cultiver des jardins sains et florissants, d'automatiser les opérations de manutention et d'emballage de multiples installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau, d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et d'offrir des bio-ingrédients dédiés au bien-être des humains et des animaux.

Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars et se déploie à l'international grâce à plus de 5 200 équipiers dans 28 pays. Jeune de 100 ans, Premier Tech voit infiniment plus loin.

