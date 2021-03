Une alliance locale pour un impact mondial L'équipe de Mirego bonifiera ses services et ses opérations actuelles et continuera d'accompagner ses clients à travers leur transformation numérique. Forte de plus de 13 années d'expérience en la matière, elle pourra dorénavant partager son expertise et collaborer activement avec l'équipe de Premier Tech, qui devient maintenant actionnaire majoritaire de l'entreprise. En retour, ceci permettra à Premier Tech d'accélérer la création de solutions digitales pour encore mieux soutenir ses clients à travers le monde.

« Premier Tech est pour nous le meilleur partenaire pour propulser notre croissance à long terme et nous donner les moyens de nos ambitions à l'international. Jean Bélanger siège à notre comité consultatif depuis plusieurs années et son équipe partage nos valeurs, notre passion pour l'innovation et ce désir de créer des produits qui font une différence dans la vie des gens. Mirego continuera d'être Mirego et notre équipe continuera d'être fière de sa culture et fière d'être une entreprise d'ici, mais notre impact sera plus grand que jamais », ajoute Albert Dang-Vu, coprésident de Mirego.

« L'expertise de Mirego est parfaitement complémentaire au savoir-faire de Premier Tech Digital. Ensemble, nous repousserons encore plus loin les limites de la technologie et de l'innovation pour donner vie à des solutions numériques réfléchies et parfaitement ciblées. Cette association vient également reconfirmer notre engagement à soutenir l'accélération numérique de nos activités et, par le fait même, celles de nos clients actuels et futurs », explique Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

S'allier pour innover

Animées par une passion commune pour l'innovation, Premier Tech et Mirego misent toutes deux sur de fortes valeurs et deux cultures vibrantes pour bâtir un monde meilleur à l'aide de la technologie. La synergie évidente entre les deux équipes fait de cette association une étape naturelle de leur croissance respective. En s'alliant ainsi, les deux fleurons québécois prévoient développer et déployer ensemble des solutions digitales toujours plus innovantes afin de permettre aux entreprises du Québec et d'ailleurs de devenir meilleures.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 700 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et suivez twitter.com/_PremierTech

À propos de Mirego

Mirego est une équipe dédiée à la création de produits numériques. Elle accompagne ses clients lors de l'idéation, la validation, le design et le développement de nouveaux produits et services numériques qui propulsent leur transformation. Son équipe de plus de 130 experts basés à Québec et à Montréal est l'une des plus expérimentées au Canada en matière de stratégie, d'expérience utilisateur et de développement numérique avec plus de 250 applications à son actif depuis 2007 pour des clients tels que la SAQ, Bell, Sobeys, Les Canadiens de Montréal et la CFL.

Pour en apprendre davantage sur Mirego, visitez www.mirego.com et suivez facebook.com/mirego .

SOURCE Premier Tech ltée

Renseignements: Contact : France Bégin Parent, Directrice relations publiques, Premier Tech, 418 867-8883, poste 16059, [email protected], www.premiertech.com; Florence Petit-Gagnon, Directrice, communications, Mirego, 888 437-4258, poste 770, [email protected], www.mirego.com

Liens connexes

premiertech.com