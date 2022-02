Ce procédé de soutirage permet non seulement de prévenir les rejets polluants pouvant découler de l'accumulation des boues, mais aussi de protéger le champ de polissage d'un remplacement prématuré. On évite ainsi de causer des dommages aux aménagements paysagers, on augmente le potentiel de longévité des composantes du système et, surtout, on réduit considérablement la facture. Une offre de service conçue à partir de ce procédé sera lancée mondialement et ce sont les usagers québécois qui en bénéficieront les premiers, car c'est ici, avec un réseau de partenaires locaux, que sa mise en application a commencé.

« Dans le cadre de la conception et de la validation de notre innovation, de nombreux clients ont déjà pu profiter de ce nouveau service et rétablir les conditions de fonctionnement de leur système. Par le fait même, ils ont réalisé des économies sur la durée de vie de leur installation. Nous avons reçu d'excellents commentaires! » affirme Nicolas Robitaille, directeur principal développement de produits et services chez Premier Tech Eau et Environnement.

Premier Tech Eau et Environnement demeure au-devant des tendances qui marquent son industrie.

L'arrivée de ce procédé et de ces outils uniques représente l'aboutissement d'investissements soutenus en innovation et du travail de spécialistes dévoués et passionnés. Résolument tournée vers l'avenir, Premier Tech Eau et Environnement maintient son leadership mondial en matière de systèmes d'assainissement autonome grâce au développement continu de technologies et solutions toujours plus efficaces, intelligentes et écologiques. Pour en apprendre davantage sur ce procédé, visitez : PT-EauEnvironnement.com/soutiragedeboues

