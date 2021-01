RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Premier Tech franchit une étape de plus aujourd'hui dans son programme de commandite sportive en cyclisme professionnel du niveau World Tour. En effet, après avoir annoncé en novembre dernier l'association de son nom à l'une des meilleures formations cyclistes du UCI World Tour, l'équipe Astana - Premier Tech, l'entreprise devient maintenant copropriétaire de l'équipe, en parts égales avec le Kazakhstan. Pour Premier Tech, cette nouvelle copropriété est la suite logique d'un engagement de longue date envers le sport, et plus particulièrement le cyclisme de haut niveau.

Fortes d'un partenariat de quatre ans, Premier Tech et l'équipe cycliste misent toutes deux sur le travail d'équipe, le désir de gagner et le dépassement de soi pour se positionner en tête de file. Avec autant de points communs, l'association entre Premier Tech et l'équipe - en copropriété avec le Kazakhstan - ne saurait être plus naturelle. Inscrite dans le prolongement de leur partenariat, cette nouvelle copropriété permet donc à Premier Tech de se positionner comme réel contributeur aux succès futurs et aux orientations de l'équipe et s'assure par le fait même de faire rayonner sa marque, ses valeurs et sa forte culture d'entreprise au sein de l'équipe Astana - Premier Tech.

« Cette nouvelle copropriété vient renforcer notre accompagnement et notre soutien envers les coureurs et toute l'équipe Astana - Premier Tech. Notre engagement permet également au Canada de renforcer sa présence comme acteur majeur dans l'univers du cyclisme sur route du niveau World Tour. Parallèlement à l'engagement observé au sein de l'équipe Israel Start-Up Nation - copropriété d'un entrepreneur israélo-canadien - notre nouvelle copropriété avec le Kazakhstan pave également la voie pour la relève du milieu du cyclisme professionnel canadien », précise Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 600 équipiers présents dans 27 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

