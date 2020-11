RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Premier Tech est heureuse d'annoncer aujourd'hui un investissement de 251,2 millions de dollars, en présence de M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable des régions de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et M. Denis Tardif, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Cette annonce fait suite à la signature d'une entente de contribution financière sous forme de prêt remboursable sans intérêt entre Premier Tech et Investissement Québec, à hauteur de 45 millions de dollars.



Cet investissement majeur de la part de Premier Tech est réalisé dans le cadre d'une importante accélération des investissements manufacturiers et en Innovation, Recherche et Développement (IR&D) de l'entreprise. Celui-ci s'effectuera sur une période de cinq ans et permettra à Premier Tech d'accroître ses activités en IR&D, d'accélérer sa transformation numérique et d'intensifier ses opérations manufacturières au Québec grâce au déploiement d'outils manufacturiers innovants. Ce programme d'investissement vise également à développer de nouveaux marchés et à accélérer le rayonnement international de l'entreprise en développant et bonifiant plusieurs de ses plateformes logicielles et d'affaires.

En plus de consolider les activités et renforcer les équipes du Siège mondial de Premier Tech, situé à son Campus de Rivière-du-Loup, cet investissement générera la création de quelque 500 nouveaux emplois au Québec, permettant ainsi à l'entreprise de réaffirmer son engagement continu à renforcer sa présence au Québec et d'appuyer son développement à l'international.



« Au fil des années, Premier Tech a su identifier des niches de développement et de croissance porteuses et mettre en place une force d'innovation unique et sans égale dans ses divers métiers à l'échelle internationale. Notre forte croissance se veut le reflet direct de nos investissements soutenus et continus en Innovation, Recherche et Développement et dans l'amélioration de nos processus d'affaires, » a mentionné Jean Bélanger, président et chef de la direction.

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis plus de 95 ans, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses 4 600 équipiers présents dans 27 pays, dont plus de 1 000 basés au Québec, principalement à Rivière-du-Loup. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de près d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com

