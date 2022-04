RIVIÈRE-DU-LOUP, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Premier Tech entreprend son exercice financier en force en annonçant deux nouvelles acquisitions conclues par ses groupes d'affaires Premier Tech Digital et Premier Tech Producteurs et Consommateurs.

L'acquisition de la société Arima de Québec par son groupe d'affaires Digital permet à Premier Tech d'élargir l'éventail de son offre commerciale numérique en intelligence manufacturière afin de contribuer encore davantage à la transformation des entreprises et de l'industrie, au Québec comme à l'international.

S'appuyant sur près de 30 ans d'expertise dans le domaine de l'ordonnancement de la production, le logiciel Syncrun développé par Arima permet d'optimiser la productivité des entreprises manufacturières. Cette solution a fait ses preuves dans de nombreuses usines, tant au Canada et aux États-Unis qu'en France, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« En enrichissant l'éventail de nos compétences et l'expertise de notre équipe, l'intégration d'Arima et de son logiciel Syncrun permettra d'accompagner encore mieux nos clients dans leurs projets d'industrie 4.0 afin qu'ils gagnent en efficacité en se dotant de solutions intelligentes, connectées et intégrées, adaptées à leurs besoins spécifiques », souligne Martin Lambert, président, secteur d'affaires intelligence manufacturière de Premier Tech Digital.

Parallèlement à cette transaction, Premier Tech Producteurs et Consommateurs se porte acquéreur des actifs de l'entreprise américaine Northwoods Organics située au Minnesota. Cette deuxième transaction permet ainsi à Premier Tech de renforcer sa présence aux États-Unis, avec l'ajout de deux tourbières et d'une usine de conditionnement et d'emballage de produits horticoles.

« En plus d'accroître notre capacité manufacturière, cette acquisition nous permettra de continuer à sécuriser des réserves stratégiques de tourbe en Amérique du Nord pour toujours mieux servir nos clients », explique Mark Murphy, président, secteur d'affaires professionnel de Premier Tech Producteurs et Consommateurs pour l'Amérique du Nord.

« Les périodes de bouleversements externes ont, de tout temps, représenté des occasions d'accélérer notre croissance en réalisant des transactions qui pourront contribuer à notre croissance organique », rappelle Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech. « Plus que jamais positionnés sur des bases solides, nous poursuivons sur cette lancée afin d'accroître notre présence dans nos différents marchés et de toujours mieux accompagner nos clients. »

À propos de Premier Tech

Faire la différence, voilà comment Premier Tech se distingue. Une équipe unique propulsée par une passion commune, celle d'offrir des solutions qui contribueront positivement à la vie des gens, des entreprises et des collectivités. Chez Premier Tech, Passion et Technologies s'unissent de façon durable et transformatrice pour donner vie à des produits et services qui aident à nourrir, à protéger et à améliorer notre planète. Au cœur de notre promesse réside l'engagement de créer des solutions durables permettant de cultiver des jardins sains et florissants, d'augmenter le rendement des cultures, d'améliorer l'efficience d'installations manufacturières, de traiter et recycler l'eau et bien plus encore puisque nous ne cesserons simplement jamais d'innover.

Depuis près d'un siècle, Premier Tech se déploie à l'international grâce à la force motrice de ses plus de 5 200 équipiers présents dans 28 pays. Enregistrant une croissance soutenue depuis plus d'un quart de siècle, Premier Tech réalise aujourd'hui des ventes de plus d'un milliard de dollars.

Passion et Technologies pour faire la différence

Pour en apprendre davantage sur Premier Tech, visitez www.premiertech.com et suivez https://twitter.com/_PremierTech.

SOURCE Premier Tech ltée

Renseignements: Stéphanie Thériault, Relations publiques, Premier Tech, [email protected]