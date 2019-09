Premier appel public à l'épargne du FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset

/NE PAS TRANSMETTRE AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI NE DISSÉMINER AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Fonds négociés en bourse CI First Asset, une division de CI Investments Inc., a le plaisir d'annoncer que le FNB Indice MSCI Monde Incidence ESG CI First Asset (le « FNB ») a clôturé son premier appel public à l'épargne et que ses parts seront négociées à la Neo Bourse Inc. à compter d'aujourd'hui sous les symboles « CESG » et « CESG.B ». Le symbole CESG correspond aux parts ordinaires couvertes en dollars canadiens, tandis que le symbole CESG.B correspond aux parts ordinaires non couvertes.

Le FNB (à l'exception des parts ordinaires non couvertes) a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI World ESG Select ex Fossil Fuels couvert en dollars canadiens (« l'indice couvert »), déduction faite des frais. En ce qui concerne les parts ordinaires non couvertes, le FNB a été conçu pour reproduire, dans la mesure du possible, le rendement de l'indice MSCI World ESG Select Ex Fossil Fuels (« l'indice non couvert », et conjointement avec l'indice couvert, « indices »), déduction faite des frais.

Chacun des indices est conçu de façon à représenter le rendement d'une stratégie visant les sociétés à moyenne et grande capitalisation de 23 pays développés qui affichent la performance la plus élevée en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), ainsi que celles dont les produits et/ou services ont une incidence positive sur un ou plusieurs des thèmes des objectifs de développement durable des Nations Unies. Un filtrage négatif est également appliqué pour déterminer les constituants finaux des indices.

À propos de MSCI

MSCI est l'un des principaux fournisseurs d'outils et de services d'aide à la décision essentiels à la communauté mondiale des investisseurs. Forte d'une expérience de plus de 45 ans dans la recherche, les données et la technologie, MSCI facilite la prise de meilleures décisions en matière d'investissement en aidant les clients à comprendre et à analyser les facteurs clés en matière de risque et de rendement pour se constituer en toute confiance des portefeuilles plus efficaces. MSCI crée des solutions de recherche avancées, à la pointe de l'industrie, que les clients utilisent pour acquérir une connaissance plus approfondie et pour améliorer la transparence tout au long du processus d'investissement. Pour en savoir plus, consultez le www.msci.com.

À propos de Fonds négociés en bourse CI First Asset

Fonds négociés en bourse CI First Asset, une division de CI Investments Inc., est l'un des principaux fournisseurs de fonds négociés en bourse (FNB) au Canada. La société offre une gamme complète de solutions de FNB, notamment celles basées sur la sélection de titres active et fondée sur l'analyse fondamentale, des mandats à bêta intelligent et quantitatifs et des stratégies d'options d'achat couvertes. CI Investments Inc. est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne.

À propos de Placements CI -- Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placement au Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. Placements CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs rapportant des commissions s'élevaient à 176,1 milliards de dollars au 31 août 2019.

Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Des renseignements importants sur les FNB figurent dans leurs prospectus respectifs. Les investisseurs devraient demander l'avis de professionnels compétents, au besoin, avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans les FNB. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la NEO Bourse Inc. Si les parts sont achetées ou vendues à la NEO, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative des parts du FNB en date de l'achat, et recevoir moins que la valeur liquidative de ces dernières en date de la vente. Les FNB sont gérés par CI Investments Inc., une filiale de CI Financial Corp., qui est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « CIX ». MCFonds négociés en bourse CI First Asset et son logo sont des marques déposées de CI Investments Inc. ®Financière CI est une marque déposée de CI Investments Inc., utilisée sous licence.

MSCI est une marque de commerce de MSCI Inc. Les indices MSCI ont été licenciés à CI Investments Inc. pour certaines utilisations. Le FNB n'est pas parrainé, approuvé, vendu ou promu par MSCI Inc. ni aucune de ses filiales (collectivement, « MSCI »), et MSCI ne fait aucune déclaration sur les possibilités d'investissement dans le FNB.

SOURCE CI Financial Corp.

Renseignements: Pour obtenir des informations sur les FNB First Asset CI, ainsi que la liste complète des FNB disponibles auprès de Fonds négociés en bourse First Asset CI, visitez le www.firstasset.com/solutions, ou appelez First Asset au 416-642-1289, ou sans frais, au 1-877-642-1289.

Related Links

http://www.ci.com/