Précisions et correctifs : station d'épuration des eaux de Terrebonne

La Ville de Terrebonne a octroyé un mandat par appel d'offres pour la conception des plans et devis et la surveillance du chantier de la nouvelle station d'épuration des eaux en mai 2017. Ce contrat avait été octroyé à Axor Experts-Conseil, une entreprise qui a été fusionnée à FNX-Innov en octobre 2019.





Le 4 octobre 2021, soit avant l'élection de monsieur Mathieu Traversy et de son équipe, un contrat a été octroyé par le conseil municipal à l'entrepreneur CRT Construction inc., pour la réalisation des travaux de construction qui sont prévus être complétés en 2023. L'un de la trentaine de sous-traitants retenus par CRT dans le cadre de ce projet est l'entrepreneur Compagnie Wilfrid Allen (CWA), une entreprise de construction spécialisée.





Le 11 mars, l'Autorité des marchés publics a informé la Ville de Terrebonne qu'après une analyse du cadre normatif applicable à l'adjudication du contrat, aucun manquement n'avait été révélé.





sa volonté de se retirer des travaux de surveillance de chantier pour éviter toute apparence de conflit d'intérêts. Le 15 mars 2022, la société mère de FNX-Innov a procédé à l'acquisition de CWA.

FNX-Innov et la Ville avaient alors débuté des discussions afin qu'un protocole de transition soit mis en place et qu'une autre firme puisse prendre le relais de la surveillance des travaux, et ce, sans coûts supplémentaires pour les contribuables.

Ville de Terrebonne

Terrebonne, 10e plus grande ville du Québec, se situe dans la région administrative de Lanaudière et fait partie intégrante de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Terrebonne est la quatrième ville en importance de la CMM et elle jouit d'une localisation stratégique qui offre un fort potentiel de développement économique.

FNX-Innov

FNX-Innov est une société d'ingénierie de propriété québécoise qui innove grâce à la créativité de ses spécialistes pour réaliser des projets d'envergure en intégrant leur savoir-faire de la conception à la réalisation. L'entreprise établie à travers le Québec et l'Ontario propose un éventail complet de services en environnement, en infrastructures, en bâtiment, en efficacité énergétique, en énergie, en télécommunications, en sciences de la terre et en ingénierie des matériaux.

