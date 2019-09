Précisions de Polycor au sujet de l'enquête sur le ministre de l'Économie et de l'Innovation

QUÉBEC, le 25 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Polycor Inc. (« Polycor ») a pris connaissance des informations et propos rapportés dans les médias au cours des derniers jours relativement à la décision du Commissaire à l'éthique et à la déontologie d'inclure de nouveaux éléments dans son enquête déjà initiée au sujet du ministre de l'Économie et de l'Innovation et député de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, plus précisément des éléments soumis par la députée de l'Acadie, Mme Christine St-Pierre, qui font référence à Polycor et à son projet d'exportation de la production d'une carrière de quartz sur la Côte-Nord. Polycor tient à préciser que la Commissaire pourra compter sur son entière collaboration dans le cadre de l'enquête.

« Nous avons rencontré le ministre pour lui présenter notre projet et explorer les avenues possibles de collaboration entre le gouvernement du Québec et Polycor pour ce projet d'envergure de développement économique régional. Contrairement à ce qui a été rapporté par un quotidien de Québec, on parle ici de discussions exploratoires compte tenu du stade préliminaire du projet », a déclaré M. Patrick Pérus, président-directeur général de Polycor Inc.

Notre entreprise répond aux normes les plus élevées en matière d'éthique professionnelle et s'assure que tous ses employés, ainsi que tous ses fournisseurs de services et sous-traitants, s'y conforment avec rigueur et honnêteté.

Compte tenu de l'enquête en cours, Polycor n'accordera aucune entrevue et n'émettra aucun autre commentaire dans ce dossier.

À propos de Polycor Inc.

Polycor Inc. est le chef de file mondial de l'industrie de la pierre naturelle, et sa mission principale est de refaire tomber les gens amoureux avec cette matière intemporelle. Sa renommée internationale découle d'un important patrimoine issu du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels. Fondée à Québec (Canada) en 1987, l'entreprise emploie aujourd'hui près de 1 100 personnes et possède plus de 50 carrières et 17 usines de fabrication à travers l'Amérique du Nord et l'Europe. Pour plus d'informations, visitez leur site internet ou consultez leurs médias sociaux sur Facebook , Twitter , LinkedIn et Instagram .

