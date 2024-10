Polycor annonce des investissements transformationnels de plus de 15 millions de dollars américains dans la fabrication de pointe au Québec et en Indiana

QUÉBEC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Polycor, chef de file mondial de la pierre naturelle, annonce des investissements transformationnels de 15 millions de dollars américains dans la fabrication de pointe à ses installations de St-Sébastien-de-Frontenac, au Québec et d'Oolitic, en Indiana. Ces investissements permettront de consolider les activités manufacturières dédiées aux marchés commerciaux, résidentiels et d'aménagements urbains. Polycor ajoutera des lignes de production qui augmenteront ses volumes de production, accroitront l'efficacité et amélioreront la qualité.

« Notre priorité est de fournir à nos clients des produits d'une qualité et d'une durabilité exceptionnelles, tout en tirant parti de nos nouvelles capacités pour élargir notre offre de produits à de nouveaux marchés. Nous sommes convaincus que ces investissements augmenteront la croissance durable de Polycor pour les années à venir" a déclaré Brian McManus, Président exécutif.

« Cet investissement majeur de 8,5 millions de dollars US dédié à l'usine de St-Sébastien-de-Frontenac améliorera et modernisera considérablement les installations et renforcera notre culture d'excellence et d'amélioration continue », a déclaré Daniel Robert, directeur des opérations manufacturières au Québec.

L'investissement de Polycor créera 30 nouveaux emplois à Saint-Sébastien-de-Frontenac et permettra de consolider les activités manufacturières des sites de Rivière-à-Pierre et d'Ogden vers les installations de Saint-Sébastien-de-Frontenac. Polycor s'est engagé à offrir aux employés touchés la possibilité de se relocaliser ou de les accompagner à se repositionner sur le marché du travail dans leur propre région. Les fermetures sont prévues à la mi-décembre 2024.

L'investissement de 6,5 millions de dollars US de Polycor dans son usine de fabrication d'Oolitic, en Indiana, permettra d'augmenter la capacité de production grâce à l'installation d'équipements modernes à haut rendement. « Nous sommes ravis de ces investissements dans nos opérations centrales de l'Indiana, qui nous permettront de mieux répondre aux besoins de nos clients », a déclaré Matt Howard, Président Calcaire et Marbre, Amérique du Nord.

À Propos de Polycor

Le Groupe Polycor est un chef de file mondial dans l'industrie de la pierre naturelle. Fondé à Québec en 1987, Polycor emploie plus de 1 000 personnes et possède plus de 80 carrières, 20 usines de fabrication, réparties au Canada, aux États-Unis et en France. Sa réputation de classe mondiale provient d'un grand héritage du travail de la pierre sur des sites historiques, des projets institutionnels, commerciaux et résidentiels.



Pour obtenir davantage d'informations, visitez le site web de Polycor

Contact médias: Ann-Julie Nadeau, responsable des communications, [email protected], C : 438-863-6416