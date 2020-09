L'entreprise canadienne continue sur sa lancée après avoir présenté son test numérique de dépistage de la COVID-19 au moyen d'antigènes lors du concours mondial organisé par XPRIZE visant à trouver des solutions de dépistage novatrices.

GUELPH, ON, le 16 sept. 2020 /CNW/ - Precision Biomonitoring, fondée à Guelph, en Ontario, se réjouit de faire partie des 200 demi-finalistes du concours mondial de dépistage rapide XPRIZE. XPRIZE est une fondation sans but lucratif prestigieuse qui conçoit et réalise des concours qui motivent les innovateurs et les entrepreneurs à partager leurs outils et leurs technologies dans les domaines de l'espace, des océans, de la santé, de l'énergie, de l'apprentissage, de l'environnement, des transports, de la sécurité et de la robotique. En réponse à la pandémie de COVID-19, XPRIZE a lancé un appel aux innovateurs du monde entier afin de contribuer à trouver plus rapidement et plus facilement des solutions de dépistage de la COVID-19 qui viendront appuyer la réouverture sécuritaire des écoles, des institutions et des entreprises. Ce concours mondial a reçu plus de 900 propositions et les équipes sélectionnées sont maintenant tenues de vérifier leurs solutions dans le cadre d'une épreuve de compétence à l'aveugle pour s'assurer que le test est efficace en mesurant les résultats selon des critères préétablis.

La proposition de Precision Biomonitoring est un test d'antigènes numérique permettant de détecter rapidement la COVID-19 au moyen de la salive et qui peut être utilisé à la maison et au besoin. Dotée d'une sensibilité très élevée, cette nouvelle solution de dépistage rapide fait appel à un microcapteur multispectral afin de détecter des quantités négligeables d'antigènes présentes dans la salive en saisissant par voie numérique les signaux fluorescents du spectre UV. L'utilisation de la fluorescence augmente considérablement la sensibilité diagnostique par rapport aux particules conventionnelles. La solution, qui est compatible avec les dispositifs intelligents au moyen de la technologie Bluetooth, communique les résultats par voie numérique au moyen d'une application en moins de quinze minutes.

« Nous sommes honorés d'être une entreprise canadienne reconnue sur la scène mondiale dans le cadre de cette demi-finale de XPRIZE et d'avoir été sélectionnés parmi plus de 900 propositions, déclare Dr Mario Thomas, président-directeur général de Precision Biomonitoring. Precision Biomonitoring est déjà un chef de file de l'industrie en matière d'outils d'ADN environnemental. Ses outils sont utilisés de façon fiable depuis des années et sont considérés comme les meilleurs pour détecter les organismes d'origine hydrique et les agents zoopathogènes. En réponse à la pandémie de COVID-19, nous avons rapidement décidé d'offrir des tests pour analyser des échantillons de Canadiens pouvant être porteurs du virus. »

Le test de dépistage numérique rapide au moyen de la salive mis au point par Precision Biomonitoring, qui fait actuellement l'objet des dernières étapes de développement et de mise à l'essai, est une solution non invasive, jetable, peu coûteuse, autoadministrée et autogérée. Tout comme la technologie des bandelettes réactives TRIPLELOCKTM qui servent à poser le diagnostic du SRAS-CoV-2 qui est actuellement soumise à un examen par Santé Canada, le test de dépistage au moyen de la salive est portatif, ce qui permet à Precision Biomonitoring de poursuivre ses efforts en vue d'offrir des ressources et des outils novateurs à tous les Canadiens, y compris ceux qui vivent dans des communautés rurales et éloignées et qui en ont le plus besoin.

À l'étape suivante, pour la dernière ronde, les 20 meilleures équipes auront la chance d'obtenir la validation clinique de deux laboratoires de calibre mondial situés aux États-Unis, ce qui aidera à accélérer le processus d'approbation de la Food and Drug Administration (FDA). Les cinq meilleures équipes recevront chacune 1 million de dollars de la part de XPRIZE et seront sélectionnées pour tester leurs solutions sur des personnes dans des sites aux États-Unis. Un guide sera élaboré et utilisé pour aider les sites de tests du monde entier de sorte à mettre fin à la pandémie.

Precision Biomonitoring

Fondée en 2016 par une équipe de scientifiques de l'Institut de la biodiversité de l'Ontario de l'Université de Guelph, Precision Biomonitoring fournit des solutions de surveillance d'ADNe sur place avec la plateforme TripleLockTM, qui permettent un dépistage précoce des organismes chez ses clients, favorisant une intervention plus rapide. Nous comptons parmi nos clients des organisations qui ont besoin d'une surveillance sur place et d'une identification rapide de tout organisme vivant dans tout type d'environnement. L'équipe de Precision Biomonitoring est au cœur des innovations technologiques dans l'industrie de la génomique. Nous entrevoyons pour l'avenir un monde dans lequel nous pourrons identifier n'importe quel organisme sur place, en un instant, partout sur la planète. Pour en savoir plus sur Precision Biomonitoring, rendez-vous à : https://precisionbiomonitoring.com/about-us

