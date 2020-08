Lancement de la deuxième édition de l'événement national annuel des dépanneurs, dont les recettes seront versées à l'organisme Make-A-Wish®/ Rêves d'enfantsMD Canada.

TORONTO, le 31 août 2020 /CNW/ - Lundi marque le début de la Semaine nationale des dépanneurs au Canada. L'événement est à la fois une reconnaissance de la contribution des dépanneurs aux collectivités qu'ils desservent et une collecte de fonds pour l'organisme Make-A-Wish®/ Rêves d'enfantsMD Canada.

Malgré les temps difficiles imposés par la COVID-19, les dépanneurs de tout le pays se sont regroupés pour célébrer en toute sécurité la Semaine nationale des dépanneurs. Anne Kothawala, présidente du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs, affirme qu'avec plus de 25 000 dépanneurs au Canada, il y a peu d'industries aussi bien ancrées et intégrées dans les collectivités qu'elles desservent.

« La COVID-19 a été difficile pour tout le monde, mais elle a montré à quel point les dépanneurs sont adaptables et innovants pour servir nos clients, déclare Mme Kothawala. Les dépanneurs ont été parmi les premières industries à installer des barrières de sécurité en plexiglas, à mettre en place des équipements de protection individuelle pour le personnel et même à organiser des livraisons pour les clients qui en avaient besoin. »

« Les gérants et les employés des dépanneurs ont été classés comme essentiels dans chaque province et ils ont livré en toute sécurité les produits et services nécessaires aux Canadiens, jour après jour, tout au long de la pandémie ».

Selon Mme Kothawala, les célébrations de la Semaine nationale des dépanneurs doivent être différentes cette année en raison de la présence de la COVID-19 : « La sécurité des clients et du personnel passe avant tout. Cette année, plus d'une centaine de dirigeants communautaires et d'élus de tout le pays ont participé à la campagne de remerciement en ligne par le biais de vidéos et de messages sur les médias sociaux. De plus, de nombreux responsables politiques se sont déjà rendus ou se rendront en personne au magasin de leur quartier pour adresser un remerciement à distance! »

La diversité des dirigeants nationaux, provinciaux et communautaires qui y participeront est à la fois impressionnante et reflète la base des collectivités canadiennes. Parmi les leaders préinscrits figurent le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le premier ministre du Québec François Legault, plusieurs premiers ministres canadiens et des dizaines de députés fédéraux, provinciaux et des membres de l'Assemblée législative ainsi que les présidents des Chambres de commerce locales. Les noms et les coordonnées des participants peuvent être consultés en ligne à l'adresse suivante : https://semainedepanneurs.ca/fr.

Chris Pon, Vice-président, partenariats corporatifs nationaux, Make-A-Wish® Canada, est reconnaissant du soutien apporté à la collecte de fonds : « Nous avons été stupéfaits et immensément reconnaissants lorsque le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) a recueilli 182 000 dollars pour les familles de vœux dans le cadre de la Semaine nationale des dépanneurs en 2019. La COVID-19 n'a pas réduit les besoins des enfants atteints de maladies graves, et là où tant d'autres activités de collecte de fonds en 2020 ont été annulées ou reportées, nous sommes particulièrement reconnaissants cette année pour l'aide dont nous avons tant besoin ».

Les dons peuvent être faits en magasin ou en ligne sur le site revesdenfants.ca/SND2020 .

De nombreuses chaînes de dépanneurs participent cette année à la Semaine des dépanneurs. Il s'agit notamment de On the Run/Marché Express, Fas Gas Plus, Pioneer, Chevron, Parkland Fuel, Couche-Tard/Circle K, MacEwen Petroleum, Needs Convenience, North Atlantic Petroleum, Husky, Marie's Mini Mart, Go! dans les stations-service Wilsons et les points de vente Esso, Suncor/Petro Canada et Canadian Tire. Un certain nombre de distributeurs et de nombreux magasins indépendants participent également.

« En tant que dépanneurs, nous sommes partout et, dans de nombreux endroits, les dépanneurs restent les piliers de nos quartiers, explique Mme Kothawala. En tant que dépanneurs, nous prenons notre rôle dans la communauté à cœur. Notre industrie est fière de répondre aux besoins quotidiens des familles. Grâce à notre Semaine nationale des dépanneurs, nous sommes heureux de pousser cet engagement encore plus loin ».

À propos du Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID)

Le Conseil canadien de l'industrie des dépanneurs (CCID) est un conseil national sans but lucratif qui représente plus de 25 000 dépanneurs à l'échelle du pays. Notre secteur emploie plus de 220 000 Canadiens et génère un impact économique estimé à 54 milliards de dollars d'un océan à l'autre. Pratique dans les bons moments et essentiel en temps difficiles. Pour plus de renseignements, rendez-vous à l'adresse suivante : https://industriedepanneurs.ca/.

À PROPOS DE MAKE-A-WISH®/ RÊVES D'ENFANTSᴹᴰ CANADA

Make-A-Wish® réalise des rêves qui changent la vie d'enfants atteints d'une maladie grave. La mission de l'organisme est d'exaucer le rêve de chaque enfant admissible, puisqu'il fait partie intégrante du traitement de l'enfant. La recherche démontre en effet que les enfants dont le rêve a été réalisé sont beaucoup plus susceptibles d'avoir la force physique et émotive nécessaire pour combattre une maladie grave. Établi à Phoenix, en Arizona, Make-A-Wish est le plus important organisme exauçant des rêves au monde, œuvrant auprès d'enfants dans chaque communauté au Canada et dans plus de 50 pays.

Le 1er octobre 2019, l'organisme Make-A-Wish®/Fais-Un-Vœuᴹᴰ Canada et la Fondation canadienne Children's Wish/Rêves d'enfantsᴹᴰ ont uni leurs forces dans le but d'accorder le plus grand rêve à chaque enfant admissible d'un bout à l'autre du pays. La mission du nouvel organisme, maintenant sous le nom Make-A-Wish®/Rêves d'enfantsᴹᴰ Canada, est d'exaucer le rêve le plus cher des enfants atteints d'une maladie qui menace la vie afin d'accroître leur résilience et de leur donner la force nécessaire pour poursuivre leurs traitements.

