TORONTO, le 22 janv. 2026 /CNW/ - Power Sustainable Lios (« Lios »), le groupe d'investissement dans l'agroalimentaire durable de Power Sustainable (« PS »), annonce aujourd'hui un investissement stratégique majeur dans Crofter's Organic, le plus important fournisseur de confitures, gelées et tartinades biologiques en Amérique du Nord. La transaction comprend des co-investissements de Financement agricole Canada (« FAC »), de BMO Capital Partners, ainsi que de la famille fondatrice Latka, qui demeurera engagée activement à titre de partenaire à long terme.

Fondée en 1989 et établie à Parry Sound, en Ontario, Crofter's est reconnue comme une pionnière de la catégorie des tartinades de fruits biologiques. Reconnue pour la qualité de ses ingrédients, ses pratiques d'approvisionnement durables et son portefeuille de produits innovants, Crofter's a bâti une marque réputée partout en Amérique du Nord et affiche un élan soutenu, se positionnant comme la marque à la croissance la plus rapide de sa catégorie.¹

Un partenariat axé sur une croissance durable et évolutive

Cet investissement appuiera la prochaine phase de croissance de l'entreprise, notamment par l'augmentation de sa capacité de production, des investissements en marketing pour accroître la notoriété de la marque et l'accélération de l'innovation des produits, afin de répondre à la demande croissante de ses clients de marques nationales et privées. Animés par un engagement commun envers la durabilité, Crofter's et ses nouveaux partenaires entendent renforcer la position de l'entreprise à titre de chef de file des produits alimentaires sains et responsables.

« Notre investissement dans Crofter's reflète notre conviction quant au potentiel de croissance à long terme des entreprises alimentaires fondées sur des pratiques durables », a déclaré Jonathan Bélair, associé directeur chez Power Sustainable Lios. « Crofter's a bâti une marque exceptionnelle, fondée sur la qualité, des ingrédients biologiques et une production responsable. Nous sommes fiers de nous associer à cette équipe de direction chevronnée alors que l'entreprise amorce un nouveau chapitre de son développement. »

« Crofter's se situe au carrefour de tendances de consommation majeures : la demande croissante pour les produits biologiques, la simplification des listes d'ingrédients, la réduction du sucre et une plus grande transparence des chaînes d'approvisionnement », a ajouté Craig Hanna, associé chez Power Sustainable Lios. « Nous croyons que l'entreprise est idéalement positionnée pour tirer parti de ces dynamiques et nous sommes heureux de soutenir l'équipe en mettant à profit notre expérience dans les secteurs des aliments biologiques et à base de fruits. »

« Nous sommes ravis d'accueillir des partenaires à long terme, alignés avec nos valeurs et partageant notre vision d'une croissance durable », a déclaré Tim Jax, chef de la direction de Crofter's. « Notre partenariat avec Lios, FAC et BMO Capital Partners nous permettra d'accélérer notre mission consistant à offrir des tartinades de fruits biologiques de haute qualité à un nombre croissant de ménages en Amérique du Nord et ailleurs. »

Des co-investisseurs stratégiques qui renforcent le partenariat

FAC, filiale de Financement agricole Canada, et BMO Capital Partners se joignent au consortium d'investisseurs, partageant un objectif commun : soutenir la croissance d'entreprises alimentaires canadiennes innovantes et dotées d'un potentiel de développement à grande échelle.

« FAC est fière de soutenir les tartinades de fruits biologiques Crofter's et nous sommes ravis de faire partie de son prochain chapitre, alors qu'elle continue ses efforts pour rehausser les normes de production d'aliments biologiques au Canada », a déclaré Adam Smalley, directeur général de FAC Capital. « En soutenant la croissance de Crofter's, nous contribuons à stimuler la demande pour des produits fabriqués au Canada, à renforcer les chaînes d'approvisionnement locales et à créer de nouvelles occasions pour les producteurs partout au pays. »

¹ Marque à la croissance la plus rapide définie comme celle affichant la plus forte augmentation des ventes unitaires dans la catégorie des tartinades de fruits, confitures et gelées à température ambiante, canal MULO, période de 52 semaines se terminant le 30 novembre 2025.

À propos de Power Sustainable Lios

Power Sustainable Lios est une plateforme de capital-investissement axée sur l'investissement dans des entreprises innovantes et axées sur la durabilité, actives tout au long de la chaîne de valeur de l'alimentation et de l'agriculture. Lios s'associe à des équipes de direction et à des fondateurs afin de créer de la valeur à long terme, de favoriser l'excellence opérationnelle et de soutenir une croissance responsable sur le plan environnemental. Power Sustainable Lios est une filiale de Power Sustainable.

Pour en savoir plus : powersustainablelios.com/fr

À propos de Power Sustainable

Power Sustainable est un gestionnaire d'actifs alternatifs multi-plateformes qui investit des capitaux à long terme dans des secteurs clés de l'économie -- l'énergie, l'alimentation, la mobilité, la connectivité et l'environnement bâti -- alors qu'ils traversent des transformations structurelles. La firme investit de façon sélective dans ces secteurs, par le biais de stratégies de capitaux propres et de crédit, en ciblant des occasions où l'efficacité des ressources, la transition et la résilience constituent des moteurs déterminants de rendement et de gestion du risque. Power Sustainable est une filiale de Power Corporation du Canada (TSX : POW), une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

Pour en savoir plus : powersustainable.com/fr

À propos de Crofter's Food Ltd

Crofter's Food Ltd est le plus important fournisseur de confitures, gelées et tartinades biologiques en Amérique du Nord. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers des ingrédients meilleurs pour la santé, un approvisionnement durable et l'innovation au sein de sa catégorie. Fondée en 1989, Crofter's distribue ses produits auprès des principaux détaillants nord-américains et continue de stimuler la pertinence et l'expansion de sa catégorie.

Pour en savoir plus : croftersorganic.com

À propos de FAC

FAC est fière d'investir à 100 % dans l'agriculture et l'agroalimentaire canadiens. Les employés de l'organisation sont engagés envers la réussite à long terme de ceux qui produisent et transforment les aliments canadiens. FAC offre des solutions de financement flexibles et des solutions de capital, tout en créant de la valeur grâce aux données, aux connaissances, aux relations et à l'expertise. FAC propose une gamme de produits et services financiers et non financiers conçus pour soutenir les besoins complexes et en constante évolution de l'industrie. À titre de société d'État à vocation commerciale, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les communautés qu'elle dessert.

Pour en savoir plus : fcc-fac.ca/fr

À propos de BMO Capital Partners

BMO Capital Partners est un important fournisseur de capital junior, notamment de dette subordonnée, de financement mezzanine et de capitaux propres, auprès d'entreprises du marché intermédiaire partout en Amérique du Nord. Avec 2,0 milliards de dollars de capitaux engagés et des bureaux au Canada et aux États-Unis, BMO Capital Partners investit dans des entreprises disposant de positions concurrentielles défendables et de flux de trésorerie stables et prévisibles. Les fonds sont généralement utilisés pour financer des acquisitions, des rachats, des dépenses en immobilisations et des projets d'expansion, des restructurations ainsi que le fonds de roulement nécessaire à la croissance.

Pour en savoir plus : entreprises.bmo.com/fr/ca/bmo-partenaires

SOURCE Power Sustainable Lios

Relations avec les médias : Power Sustainable, [email protected]