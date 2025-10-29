MONTRÉAL, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Power Corporation du Canada (Power Corporation) (TSX: POW) (TSX: POW.PR.E) diffusera ses résultats financiers du troisième trimestre de 2025 le mercredi 12 novembre 2025, après la fermeture des marchés.

R. Jeffrey Orr, président et chef de la direction, et Jake Lawrence, vice-président exécutif et chef des services financiers, tiendront une conférence téléphonique portant sur les résultats, qui aura lieu le jeudi 13 novembre 2025, à 8 h 30 (heure de l'Est). Une période de questions et réponses à l'intention des analystes suivra la présentation. Les actionnaires, les investisseurs et les autres parties prenantes sont invités à participer en mode écoute seulement, par téléphone ou webdiffusion audio.

La webdiffusion audio en direct ainsi que les documents relatifs à la présentation seront disponibles au www.powercorporation.com/fr/investisseurs/evenements-et-presentations/.

Pour participer par téléphone, veuillez composer le 1-833-752-3688, sans frais en Amérique du Nord, ou le 1-647-846-8526 pour les appels provenant de l'international.

Une rediffusion de la conférence téléphonique sera disponible à partir de 11 h 30 (heure de l'Est) le 13 novembre 2025 et jusqu'au 17 mars 2026 en composant le 1-855-669-9658, sans frais en Amérique du Nord, ou le 1-412-317-0088 pour les appels provenant de l'international, suivi du code d'accès 4377504#. Une version archivée de la webdiffusion sera également disponible sur le site Web de Power Corporation.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.powercorporation.com.

SOURCE Power Corporation du Canada

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Stéphane Lemay, Vice-président, chef du contentieux et secrétaire, 514-286-7400