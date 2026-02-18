R. Jeffrey Orr deviendra vice-président du conseil

James O'Sullivan sera nommé président et chef de la direction

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - Power Corporation du Canada (TSX: POW) (« Power Corporation », la « Société » ou « Power ») a annoncé aujourd'hui que R. Jeffrey Orr deviendra vice-président du conseil de la Société et sera remplacé à titre de président et chef de la direction par James O'Sullivan, actuellement président et chef de la direction de la Société financière IGM Inc. (la « Financière IGM »), une filiale de Power, avec prise d'effet le 1er juillet 2026.

Ces changements au sein de la direction s'inscrivent dans un processus de planification de la relève rigoureux et soigneusement planifié qui assure une continuité tout en tirant parti du momentum du groupe Power.

M. Orr est au service du groupe de sociétés de Power depuis 25 ans, notamment au cours des six dernières années à titre de président et chef de la direction de la Société, après avoir été président et chef de la direction de la Corporation Financière Power (la « Financière Power ») à compter de 2005 et, auparavant, à titre de président et chef de la direction de la Financière IGM, poste qu'il a occupé à compter de 2001. Pendant ce temps, M. Orr a guidé Power Corporation et ses filiales tout au long d'une période de transformation et de croissance considérables. Sous sa direction, Power Corporation a été repositionnée et renforcée, passant d'une société de portefeuille diversifiée à une société axée principalement sur les services financiers et générant une performance record et une importante création de valeur à long terme pour les actionnaires.

« Ce fut un honneur pour moi de diriger Power Corporation et de travailler en partenariat avec notre équipe de direction exceptionnelle, sous la gouverne de Paul Desmarais, jr et d'André Desmarais », a déclaré M. Orr. « Ensemble, nous nous sommes appuyés sur nos valeurs fondamentales et nos principes d'investissement solides pour poursuivre ce que Power fait depuis longtemps, c'est-à-dire bâtir des entreprises de premier plan. Power est en bonne position pour continuer de générer une croissance à long terme et une valeur accrue pour les actionnaires, et je ne saurais être plus confiant dans l'avenir. J'ai hâte de continuer à travailler avec James et l'équipe de direction », a ajouté M. Orr.

« L'apport de Jeff a été exceptionnel. Il a joué un rôle déterminant dans l'établissement et le renforcement des entreprises de Power pendant de nombreuses années. Power et ses sociétés en exploitation sont plus fortes que jamais, notamment en ce qui a trait à la profondeur de leurs talents, à leur positionnement stratégique et à leur solidité financière. Jeff a démontré à chaque jour ses connaissances et ses qualités exceptionnelles en tant que dirigeant. Je tiens à le remercier pour son influence et son apport très importants », a déclaré Paul Desmarais, jr, président du conseil de la Société.

« Jeff a créé un fort momentum et posé des assises solides à l'échelle de la Société pour lui permettre de continuer d'avoir du succès à long terme. Il a également mis en place des équipes de direction très talentueuses au sein de Power Corporation et de ses sociétés en exploitation. Nous sommes très reconnaissants envers Jeff pour sa vision, sa grande énergie et son leadership fondé sur des valeurs », a déclaré André Desmarais, président délégué du conseil de la Société, « et je me réjouis à l'idée de voir Jeff poursuivre son engagement auprès de Power Corporation à titre de vice-président du conseil. »

M. O'Sullivan est un cadre accompli qui possède une expérience approfondie dans de nombreux domaines du secteur des services financiers, notamment au cours des six dernières années à titre de président et chef de la direction de la Financière IGM.

Au cours de son mandat à titre de chef de la direction de la Financière IGM, M. O'Sullivan a réalisé d'importants progrès au chapitre de la stratégie, de l'expérience client, de la performance financière et de la culture de la Financière IGM. Il a permis à l'organisation de tracer une voie claire vers une croissance durable des bénéfices, précisé l'orientation stratégique de l'organisation axée sur deux grands volets, soit la gestion du patrimoine et la gestion d'actifs, et appuyé des investissements stratégiques au sein de chaque volet.

Depuis son arrivée chez la Financière IGM, M. O'Sullivan a travaillé en étroite collaboration avec les équipes de haute direction de Power, de Great-West Lifeco Inc. (« Great-West Lifeco ») et d'autres sociétés du groupe. Il est déjà membre du conseil de plusieurs sociétés du groupe de Power, dont la Financière IGM, Great-West Lifeco et Wealthsimple.

« La planification de la relève et le développement du talent à tous les échelons au sein du groupe Power sont toujours au cœur des préoccupations de Power Corporation et de nos sociétés en exploitation. Nous connaissons bien James O'Sullivan et nous sommes ravis de l'accueillir chez Power Corporation. Le conseil est convaincu qu'il possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour poursuivre le momentum impressionnant de Power Corporation », a déclaré Paul Desmarais, jr.

« James est la personne toute désignée pour tirer parti de notre excellente performance », a ajouté M. André Desmarais. « Il est un dirigeant exceptionnel très compétent qui a considérablement renforcé la Financière IGM. Il a toute ma confiance. Sa feuille de route prouve qu'il est en mesure de développer et de faire évoluer la stratégie de Power dans ses nouvelles fonctions. »

« Je suis très fier du travail que nous avons accompli à la Financière IGM, et c'est un honneur pour moi d'assumer ces nouvelles fonctions au sein du groupe de sociétés de Power Corporation à titre de chef de la direction de Power », a déclaré M. O'Sullivan. « J'ai hâte de continuer à travailler avec l'équipe de direction de Power afin de continuer à mettre en œuvre la stratégie de création de valeur à long terme de la société et d'en tirer parti, et avec nos équipes très talentueuses dans l'ensemble du groupe de sociétés de Power afin d'assurer un succès continu. »

M. Orr présentera sa candidature en vue de sa réélection au conseil d'administration de la Société à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et devrait continuer de siéger aux conseils de la Financière IGM, de Great-West Lifeco et de certaines de leurs filiales. Il est également prévu qu'il demeure président du conseil de la Financière IGM et du conseil de Great-West Lifeco jusqu'au 30 juin 2026.

M. O'Sullivan présentera sa candidature à l'élection au conseil d'administration de la Société à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et devrait continuer de siéger aux conseils de la Financière IGM, de Great-West Lifeco et de certaines de leurs filiales. Il est également prévu que les conseils d'administration de la Financière IGM et de Great-West Lifeco nommeront M. O'Sullivan à titre de président de leur conseil respectif avec prise d'effet le 1er juillet 2026.

M. O'Sullivan est également nommé président et chef de la direction de la Financière Power, une filiale en propriété exclusive de la Société, avec prise d'effet le 1er juillet 2026.

