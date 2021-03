Les lecteurs sont priés de se reporter aux sections intitulées Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS et Déclarations prospectives à la fin du présent communiqué.

MONTRÉAL, le 17 mars 2021 /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada (Power Corporation ou la Société) (TSX: POW) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020.

Power Corporation

Résultats consolidés pour la période close le 31 décembre 2020

FAITS SAILLANTS

Au 31 décembre 2020, la valeur de l'actif net par action [1] de la Société se chiffrait à 41,27 $, comparativement à 34,94 $ au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 18,1 %.

de la Société se chiffrait à 41,27 $, comparativement à 34,94 $ au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 18,1 %. La Société a été l'une des trois seules sociétés canadiennes, avec Great-West Lifeco Inc. (Lifeco), à obtenir la notation A (Leadership) dans l'édition 2020 du questionnaire sur les changements climatiques du CDP, qui permet d'identifier les chefs de file mondiaux en matière de gestion du carbone, des risques liés aux changements climatiques et d'occasions à faibles émissions de carbone.

Le 23 février 2021, la Société a annoncé son intention de lancer une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Le 31 décembre 2020, Empower Retirement, une filiale de Lifeco, a complété l'acquisition des activités liées aux services de retraite de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) pour 2,3 G$ US, consolidant ainsi la position qu'occupe Empower Retirement en tant que deuxième plus important fournisseur de services de retraite aux États-Unis en fonction de l'actif administré et du nombre de participants aux régimes de retraite.

Au 31 décembre 2020, l'actif administré de Lifeco se chiffrait à 2,0 billions de dollars, une hausse de 21 % par rapport au 31 décembre 2019, principalement en raison de la transaction avec MassMutual.

La Société financière IGM Inc. (IGM) a déclaré un actif géré et un actif sous services-conseils s'établissant à un sommet record de 240,0 G$, une hausse de 6,7 % pour le trimestre et de 10,3 % pour l'exercice (excluant les acquisitions nettes d'entreprises de 30,3 G$).

Le 31 décembre 2020, la Corporation Financière Mackenzie (Mackenzie) a acquis GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC), une filiale en propriété exclusive de Lifeco. Cette transaction permet à Mackenzie de devenir l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada et d'élargir sa portée en matière de distribution.

a acquis GLC Groupe de gestion d'actifs Ltée (GLC), une filiale en propriété exclusive de Lifeco. Cette transaction permet à devenir l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au et d'élargir sa portée en matière de distribution. La fusion entre Pargesa Holding SA (Pargesa) et Parjointco Switzerland SA, une filiale en propriété exclusive de Parjointco SA, a été complétée le 20 novembre 2020. Par conséquent, Pargesa a été radiée de la cote de la Bourse de la Suisse.

Sagard Holdings Inc. (Sagard Holdings) a récemment annoncé :

La première clôture de son deuxième fonds de financement par crédit, Sagard Credit II, avec des engagements de 650 M$ US. Les activités de mobilisation de capitaux se poursuivront en 2021.



Le lancement de sa plateforme de placements privés au Canada , dont la stratégie sera axée sur le marché canadien des PME.

, dont la stratégie sera axée sur le marché canadien des PME.

La clôture finale du fonds Sagard Healthcare Royalty Partners, LP (SHRP), avec des engagements totalisant environ 725 M$ US.

Le 19 janvier 2021, Capitaux durables Power Inc. (Power Sustainable) a annoncé le lancement du Partenariat Power Sustainable en infrastructure énergétique, une plateforme de placement de 1 G$ destinée au secteur de l'énergie renouvelable en Amérique du Nord.

Le 30 novembre 2020, la Compagnie électrique Lion (Lion) a annoncé son intention de fusionner avec Northern Genesis Acquisition Corp. (Northern Genesis), une société ouverte.

[1] La valeur de l'actif net, la valeur de l'actif net par action, le bénéfice net ajusté et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS qui figure plus loin dans le présent communiqué.

Valeur de l'actif net

La valeur de l'actif net par action correspond à l'estimation, par la direction, de la juste valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes. La valeur de l'actif net correspond à la juste valeur du bilan combiné non consolidé de la Corporation Financière Power (la Financière Power) et de Power Corporation, moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées. Pour un rapprochement avec le bilan combiné non consolidé, se reporter à la section Valeur de l'actif net qui figure plus loin dans le présent communiqué.

Au 31 décembre 2020, la valeur de l'actif net par action de la Société se chiffrait à 41,27 $, comparativement à 34,94 $ au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 18,1 %.



(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) 31 décembre 2020 30 septembre 2020 Variation (en %) Sociétés en

exploitation cotées

en bourse Lifeco 18 825 16 139 17 IGM 5 105 4 516 13 GBL 2 870 2 678 7

26 800 23 333 15









Plateformes

de placements dans

des actifs alternatifs Sagard Holdings [1]





Placements 1 298 1 292 - Power Sustainable [1]





Power Pacific 1 142 977 17 Corporation Énergie Power 730 735 (1)

3 170 3 004 6









Autres China AMC [2] 715 709 1 Entreprises autonomes [3] 1 351 625 116 Autres actifs et investissements 548 624 (12) Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 226 1 216 1

Valeur de l'actif brut 33 810 29 511 15

Passif et actions privilégiées (5 859) (5 884) -

Valeur de l'actif net 27 951 23 627 18

Actions en circulation (en millions) 677,2 676,3



Valeur de l'actif net par action 41,27 34,94 18

[1] Les sociétés de gestion des fonds d'investissement sont incluses à leur valeur comptable. [2] China Asset Management Co., Ltd. [3] Comprend Lumenpulse Group Inc. (Lumenpulse), Peak Achievement Athletics Inc. (Peak), Lion et GP Strategies.

Participation de Power Corporation dans les sociétés en exploitation cotées en bourse



















Prix de l'action

Participation [1]

(%) Actions détenues [1]

(en millions) 31 décembre 2020 30 septembre 2020 Lifeco 66,8 620,3 30,35 $ 26,02 $ IGM 62,1 147,9 34,51 $ 30,53 $ GBL [2] 14,1 22,8 82,52 € 76,98 €

[1] Au 31 décembre 2020. [2] Détenu par l'entremise de Parjointco.

QUATRIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes s'est chiffré à 623 M$, ou 0,92 $ par action, comparativement à 179 M$, ou 0,42 $ par action, en 2019.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes [1] s'est chiffré à 627 M$, ou 0,93 $ par action, comparativement à 357 M$, ou 0,84 $ par action, en 2019.

Apport au bénéfice par action de Power Corporation















2020 [2]

2019 (en dollars par action de Power Corporation) Bénéfice net Bénéfice net

ajusté Bénéfice net Bénéfice net

ajusté Lifeco [3] 0,73 0,73 0,51 0,84 IGM [3] 0,19 0,19 0,17 0,18 GBL [4] 0,02 0,02 0,05 0,08 Incidence de la consolidation (0,05) (0,05) - -

0,89 0,89 0,73 1,10 Plateformes de placements dans des actifs alternatifs [5][6] 0,05 0,05 (0,03) (0,03) China AMC 0,02 0,02 0,02 0,02 Entreprises autonomes [6] 0,07 0,07 (0,09) (0,05)

1,03 1,03 0,63 1,04 Activités propres et autres [7] (0,11) (0,10) (0,21) (0,20)

0,92 0,93 0,42 0,84 Nombre moyen d'actions en circulation (en millions)

676,7

426,3

Lifeco : L'apport au bénéfice net par action a augmenté de 43 %; l'apport au bénéfice net ajusté par action a diminué de 13 %.

IGM : L'apport au bénéfice net par action a augmenté de 12 %; l'apport au bénéfice net ajusté par action a augmenté de 6 %.

GBL : Les résultats comprennent une charge de 0,07 $ par action pour le trimestre relative aux pertes attribuables à l'augmentation du passif au titre du droit de vente des participations ne donnant pas le contrôle dans Webhelp et aux charges liées au régime de rémunération incitative des employés de Webhelp.

Plateformes de placements dans des actifs alternatifs : Les résultats du quatrième trimestre comprennent un profit de 0,05 $ par action comptabilisé à la déconsolidation de Koho Financial Inc. (Koho).

Entreprises autonomes : Les résultats incluent l'incidence positive de 0,03 $ par action découlant principalement de l'augmentation de la juste valeur de Lion, qui a été reflétée dans la valeur des droits d'achat existants visant l'acquisition d'actions supplémentaires, partiellement contrebalancée par une hausse de la rémunération incitative à long terme de la direction, incluant la quote-part revenant à la Société des régimes de rémunération incitative de Lion, de même que par l'incidence positive de 0,03 $ découlant de la quote-part revenant à la Société du profit comptabilisé par Peak à la vente des activités d'Easton.

Dans le cadre de la réorganisation complétée en février 2020, la Société prévoit des réductions significatives des coûts à court terme d'environ 50 M$ par année d'ici deux ans en éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant d'autres frais généraux et administratifs. Jusqu'à maintenant, la Société a mis en place des mesures lui permettant de réaliser 61 % des réductions visées.

Les ajustements du quatrième trimestre de 2020, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence défavorable nette de 4 M$, ou 0,01 $ par action, sur le bénéfice et se rapportaient principalement aux charges nettes de 8 M$ que la Société a comptabilisées dans le cadre de la réorganisation, partiellement contrebalancées par la quote-part revenant à la Société des ajustements nets de Lifeco et d'IGM. Les ajustements du quatrième trimestre de 2019 représentaient une incidence défavorable de 178 M$, ou 0,42 $ par action, sur le bénéfice et se rapportaient principalement à la quote-part revenant à la Société des ajustements de Lifeco et de GBL, ainsi qu'à une charge pour perte de valeur du goodwill comptabilisée par IntegraMed America, Inc. (IntegraMed).

[1] Mesure financière non conforme aux normes IFRS. Se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] La Société a complété une opération de réorganisation le 13 février 2020, dans le cadre de laquelle elle a acquis les participations minoritaires dans la Financière Power (la réorganisation). Elle détient donc maintenant 100 % des actions ordinaires de la Financière Power. [3] La Société a éliminé le profit comptabilisé par Lifeco à la vente de GLC et le profit comptabilisé par IGM à la vente de la Gamme de fonds Quadrus de l'apport au bénéfice net de la Société. [4] Les ajustements pour 2019 sont les mêmes que ceux présentés antérieurement par Pargesa. [5] Les plateformes de placements dans des actifs alternatifs comprennent le bénéfice (la perte) provenant des plateformes de placement, y compris les filiales contrôlées et consolidées, ainsi que d'autres placements. [6] Présentées dans les placements alternatifs et autres placements dans les États non consolidés des résultats du plus récent rapport de gestion de la Société. [7] Comprend les charges d'exploitation et autres charges, les dividendes sur les actions non participantes de la Société et sa quote-part des activités propres de la Financière Power. Se reporter au Sommaire des résultats ci-après.

EXERCICE

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes s'est chiffré à 1 994 M$, ou 3,08 $ par action, comparativement à 1 108 M$, ou 2,53 $ par action, en 2019.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes s'est chiffré à 1 943 M$, ou 3,00 $ par action, comparativement à 1 275 M$, ou 2,92 $ par action, en 2019.

Apport au bénéfice par action de Power Corporation















2020 [1]

2019 (en dollars par action de Power Corporation) Bénéfice net Bénéfice net

ajusté Bénéfice net Bénéfice net

ajusté Lifeco [2][3] 2,76 2,65 2,33 2,67 IGM [3] 0,66 0,71 0,68 0,70 GBL 0,13 0,14 0,22 0,27 Incidence de la consolidation (0,16) (0,16) 0,05 0,05

3,39 3,34 3,28 3,69 Plateformes de placements dans des actifs alternatifs [4][5] 0,09 0,09 0,14 0,14 China AMC 0,06 0,06 0,07 0,07 Entreprises autonomes [5] 0,09 0,05 (0,21) (0,17)

3,63 3,54 3,28 3,73 Activités propres et autres [6] (0,55) (0,54) (0,75) (0,81)

3,08 3,00 2,53 2,92 Nombre moyen d'actions en circulation (en millions)

647,5

437,5

Les ajustements de l'exercice 2020, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence favorable nette de 51 M$, ou 0,08 $ par action, sur le bénéfice et se rapportaient principalement à la quote-part revenant à la Société des ajustements de Lifeco et à une reprise à la déconsolidation d'IntegraMed, contrebalancées par la quote-part revenant à la Société des ajustements d'IGM. Les ajustements de l'exercice 2019 ont représenté une incidence défavorable nette de 167 M$, ou 0,39 $ par action, sur le bénéfice et se rapportaient principalement à la quote-part revenant à la Société des ajustements de Lifeco et de GBL, partiellement contrebalancée par une modification favorable des estimations de la charge d'impôt sur le résultat de la Société.

[1] La Société a complété la réorganisation le 13 février 2020 et détient maintenant 100 % des actions ordinaires de la Financière Power. Au deuxième trimestre de 2019, la Société a complété une offre publique de rachat importante et a racheté 9,8 % de ses actions comportant des droits de vote limités. [2] Au deuxième trimestre de 2019, la Financière Power a participé à l'offre publique de rachat importante de Lifeco. Le nombre d'actions détenues par la Financière Power a diminué de 7,4 %. [3] La Société a éliminé le profit comptabilisé par Lifeco à la vente de GLC et le profit comptabilisé par IGM à la vente de la Gamme de fonds Quadrus de l'apport au bénéfice net de la Société. [4] Les plateformes de placements dans des actifs alternatifs comprennent le bénéfice (la perte) provenant des plateformes de placement, y compris les filiales contrôlées et consolidées, ainsi que d'autres placements. [5] Présentées dans les placements alternatifs et autres placements dans les États non consolidés des résultats du plus récent rapport de gestion de la Société. [6] Comprend les charges d'exploitation et autres charges, les dividendes sur les actions non participantes de la Société et sa quote-part des activités propres de la Financière Power. Se reporter au Sommaire des résultats ci-après.

Great-West Lifeco, la Financière IGM et Groupe Bruxelles Lambert

Résultats pour le trimestre clos le 31 décembre 2020

L'information ci-dessous est tirée des rapports de gestion annuels de Lifeco et d'IGM, tels qu'elles les ont respectivement préparés et publiés conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables et dont il est également possible d'obtenir des exemplaires directement sur SEDAR (www.sedar.com) ou sur leurs sites Web, au www.greatwestlifeco.com et au www.igmfinancial.com. L'information ci-dessous portant sur GBL est tirée de l'information publiée par GBL dans son communiqué de presse du quatrième trimestre. Pour obtenir plus d'information sur les résultats de GBL, consulter son site Web, au www.gbl.be.

GREAT-WEST LIFECO INC.

QUATRIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 912 M$, ou 0,98 $ par action, comparativement à 513 M$, ou 0,55 $ par action, en 2019.

Le bénéfice net ajusté [1] attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 741 M$, ou 0,80 $ par action, comparativement à 831 M$, ou 0,90 $ par action, en 2019.

Les ajustements du quatrième trimestre de 2020, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence favorable nette de 171 M$ sur le bénéfice, comparativement à une incidence défavorable nette de 318 M$ sur le bénéfice en 2019. Pour 2020, les ajustements de Lifeco comprenaient l'incidence favorable nette de la réévaluation d'un actif d'impôt différé de 196 M$ se rapportant à l'exploitation américaine et d'un profit net de 143 M$ se rapportant à la vente de GLC [2]. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par des coûts de transaction, de restructuration et d'intégration de 114 M$ liés aux acquisitions aux États-Unis et aux initiatives stratégiques au sein de l'exploitation canadienne, ainsi que par l'incidence négative de la révision des hypothèses actuarielles et les incidences liées aux marchés sur les passifs.

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE IGM INC.

QUATRIÈME TRIMESTRE

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 229,1 M$, ou 0,96 $ par action, comparativement à 191,6 M$, ou 0,80 $ par action, en 2019.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires s'est chiffré à 204,3 M$, ou 0,86 $ par action, comparativement à 200,8 M$, ou 0,84 $ par action, en 2019.

Pour le quatrième trimestre de 2020, les ajustements, exclus du bénéfice net ajusté, ont représenté une incidence favorable nette de 24,8 M$ correspondant à un profit de 21,4 M$ après impôt à la vente de la Gamme de fonds Quadrus [2], déduction faite des coûts d'acquisition, et à la quote-part revenant à IGM des ajustements après impôt de Lifeco relativement à la réévaluation d'un actif d'impôt différé, moins certains coûts de restructuration et de transaction de 3,4 M$.

Au 31 décembre 2020, l'actif géré et l'actif sous services-conseils s'élevaient à 240,0 G$, une hausse de 6,7 % pour le trimestre et de 10,3 % (excluant les acquisitions nettes d'entreprises de 30,3 G$) par rapport à l'exercice précédent.

GROUPE BRUXELLES LAMBERT

QUATRIÈME TRIMESTRE

GBL a déclaré un bénéfice net de 68 M€, comparativement à un bénéfice net de 134 M€ en 2019.

Au 31 décembre 2020, la valeur de l'actif net de GBL s'est établie à 20 498 M€, ou 127,03 € par action, comparativement à 18 008 M€, ou 111,61 € par action, au 30 septembre 2020.

GBL a adopté IFRS 9 en 2018. Power Corporation continue d'appliquer IAS 39, ce qui a entraîné un ajustement négatif de 61 M$ de l'apport de GBL au quatrième trimestre de 2020.

[1] Désigné par Lifeco comme le « bénéfice fondamental ». Pour obtenir davantage d'information, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] La Société a éliminé le profit comptabilisé par Lifeco à la vente de GLC et le profit comptabilisé par IGM à la vente de la Gamme de fonds Quadrus du bénéfice net présenté.

Placements alternatifs et autres placements

Résultats pour le trimestre clos le 31 décembre 2020

Les placements alternatifs et les autres placements comprennent les résultats des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de la Société, Sagard Holdings et Power Sustainable, lesquels comprennent les produits tirés des activités de gestion d'actifs et des activités d'investissement. Les activités de gestion d'actifs comprennent les honoraires de gestion et les intéressements aux plus-values, déduction faite des charges liées aux plateformes de placement. Les activités d'investissement comprennent les produits tirés du capital investi par la Société (capital exclusif) dans chaque plateforme et la quote-part du bénéfice (de la perte) des filiales contrôlées et consolidées détenues au sein des plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Le poste Autres comprend la quote-part du bénéfice (de la perte) des entreprises autonomes et des participations de la Société dans des fonds d'investissement et de couverture. Pour obtenir davantage d'information, se reporter au tableau qui figure plus loin dans le présent communiqué.

QUATRIÈME TRIMESTRE

Les produits tirés des placements alternatifs et des autres placements de la Société, incluant les entreprises autonomes, se sont chiffrés à 78 M$, comparativement à une perte de 35 M$ en 2019.

Le bénéfice du quatrième trimestre comprend la quote-part revenant à la Société d'un profit de 31 M$ comptabilisé à la déconsolidation de Koho, ainsi qu'un profit net de 20 M$ principalement lié à l'augmentation de la valeur des droits d'achat visant les actions de Lion, déduction faite d'une hausse de la rémunération incitative à long terme, incluant la quote-part revenant à la Société des régimes de rémunération incitative de Lion, reflétant une augmentation de la juste valeur de Lion au cours du trimestre.

COVID-19

L'éclosion de la nouvelle souche de coronavirus, plus précisément identifiée comme la « COVID-19 », a forcé les gouvernements à l'échelle mondiale à mettre en œuvre des mesures d'urgence pour freiner la propagation du virus. Ces mesures, qui comprennent des interdictions de voyage, des périodes d'isolement volontaire et la distanciation sociale, ont perturbé de façon significative les entreprises à l'échelle mondiale, ce qui s'est traduit par un ralentissement économique. Les gouvernements et les banques centrales ont réagi en mettant en place des interventions monétaires et fiscales importantes afin de stabiliser les conditions économiques. Les marchés boursiers ont particulièrement été volatils, subissant des reculs importants et rapides au cours du premier trimestre de 2020. Les marchés ont cependant montré des signes de reprise durant le reste de l'exercice 2020.

La Société gère les risques liés à la pandémie de COVID-19 au moyen de son cadre de gestion des risques existant. Au sein de Power Corporation et des sociétés de son groupe, la gestion de la sécurité et du bien-être des employés, le maintien de l'efficacité opérationnelle et de la prestation de services aux clients du groupe, l'évaluation des incidences sur le bénéfice, les liquidités et le capital, la planification en vue de différents scénarios éventuels et les communications avec les parties prenantes demeurent les priorités. Les conseils d'administration respectifs de la Financière Power, de Lifeco, d'IGM et de GBL sont responsables des structures de gouvernance et des processus afin de superviser la gestion des risques et les incidences potentielles du ralentissement économique actuel ainsi que les autres conséquences possibles de la COVID-19.

La durée et l'incidence de la pandémie de COVID-19 demeurent incertaines pour l'instant. Bien que les conditions se soient stabilisées, les gouvernements et les banques centrales des territoires où la Société et ses filiales en exploitation exercent leurs activités ont mis en place et prolongé plusieurs des mesures introduites plus tôt en 2020 afin de gérer les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19. Toutefois, l'intensité et la durée de la récession, le déploiement et l'efficacité des vaccins et la durabilité et l'efficacité des interventions des gouvernements et des banques centrales demeurent inconnus. Il n'est pas possible d'évaluer de façon fiable la durée et la gravité de cette situation, tout comme son incidence sur les résultats financiers ou la situation financière de la Société et de ses filiales en exploitation pour les périodes futures.

Dividende sur les actions participantes de Power Corporation

Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 44,75 ¢ par action sur les actions privilégiées participantes et sur les actions comportant des droits de vote limités de la Société, payable le 30 avril 2021 aux actionnaires inscrits le 31 mars 2021.

Dividendes sur les actions privilégiées non participantes de Power Corporation

Le conseil d'administration a également déclaré des dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de la Société, payables le 15 avril 2021 aux actionnaires inscrits le 29 mars 2021.

Série Symbole boursier Montant Série Symbole boursier Montant Série 1986 POW.PR.F 21,44 ¢ [1] Série C POW.PR.C 36,25 ¢ Série A POW.PR.A 35 ¢ Série D POW.PR.D 31,25 ¢ Série B POW.PR.B 33,4375 ¢ Série G POW.PR.G 35 ¢

[1] Égal à un quart de 70 % du taux préférentiel moyen de deux grandes banques à charte canadiennes pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.

À propos de Power Corporation

Power Corporation est une société internationale de gestion et de portefeuille axée sur les services financiers en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ses principales participations consistent en des sociétés de premier plan dans les secteurs de l'assurance, de la retraite, de la gestion de patrimoine et de l'investissement, incluant un portefeuille de plateformes de placements dans des actifs alternatifs. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.PowerCorporation.com.

Au 31 décembre 2020, Power Corporation détenait les intérêts économiques suivants :

100 % - Financière Power www.powerfinancial.com 66,8 % Great-West Lifeco (TSX : GWO) www.greatwestlifeco.com 62,1 % Financière IGM (TSX : IGM) www.igmfinancial.com 14,1 % GBL [1] (Euronext : GBLB) www.gbl.be 74,9 % Wealthsimple Financial Corp. [2] www.wealthsimple.com



Plateformes de placement

100 % Sagard Holdings www.sagardholdings.com 100 % Power Sustainable www.powersustainable.com Gestion d'investissement Power Pacific www.powerpacificim.com Corporation Énergie Power





13,9 % - China AMC [3] www.chinaamc.com





[1] Détenu par l'entremise de Parjointco, une entreprise contrôlée conjointement (50 %). [2] Participation non diluée détenue par Portag3 I, la Financière Power et IGM, représentant une participation entièrement diluée de 61,7 %. [3] IGM détient également une participation de 13,9 % dans China AMC.

Sommaire des résultats

Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté











(en millions de dollars canadiens) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2020 2019 2020 2019 Bénéfice net ajusté [1]







Lifeco [2] 495 556 1 784 1 814 IGM [2] 127 125 474 473 GBL [2] 16 51 89 181 Incidence de la consolidation [3] (34) (3) (67) 33

604 729 2 280 2 501 Plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres [4][5] 31 (11) 59 58 China AMC 12 7 42 30 Entreprises autonomes [4][6] 47 (24) 31 (76) Charges d'exploitation et autres charges des activités propres (20) (61) (164) (246) Dividendes sur les actions non participantes

et les actions privilégiées perpétuelles (47) (48) (189) (191) Participations ne donnant pas le contrôle de la Financière Power - (235) (116) (801) Bénéfice net ajusté [7] 627 357 1 943 1 275 Ajustements - voir ci-après (4) (178) 51 (167) Bénéfice net [7] 623 179 1 994 1 108

[1] Avec prise d'effet au premier trimestre de 2020, la Société a adopté une définition modifiée de sa mesure du bénéfice non conforme aux normes IFRS, le bénéfice net ajusté. Les chiffres comparatifs ont été retraités. Pour obtenir davantage d'information, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] Tel qu'il a été présenté par Lifeco, IGM et GBL. [3] L'incidence de la consolidation comprend l'élimination des transactions intersociétés et reflète le traitement comptable que la Société applique au bénéfice net présenté par les sociétés en exploitation cotées en bourse pour les placements détenus conjointement, incluant une répartition des résultats du portefeuille d'investissements dans les technologies financières, y compris Wealthsimple, Koho, Portag3 I et Portag3 II, dans les apports de Lifeco et d'IGM en fonction de leur participation respective, et elle reflète les ajustements apportés conformément à IAS 39 pour IGM et GBL. Se reporter au tableau détaillé à la section États non consolidés des résultats du plus récent rapport de gestion de la Société. [4] Présentés dans les placements alternatifs et autres placements dans les États non consolidés des résultats du plus récent rapport de gestion de la Société. [5] Comprend le bénéfice des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de la Société, y compris les placements détenus par l'entremise de la Financière Power, et le bénéfice (la perte) provenant de la Corporation Énergie Power. [6] Comprend les résultats de Peak, GP Strategies, Lumenpulse, Lion et IntegraMed (jusqu'à la date de la déconsolidation, le 20 mai 2020). [7] Attribuable aux détenteurs d'actions participantes.

Apport au bénéfice net et au bénéfice net ajusté, par action











(en dollars canadiens par action) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2020 2019 2020 2019 Bénéfice net ajusté par action - de base [1]







Lifeco [2] 0,73 0,84 2,65 2,67 IGM [2] 0,19 0,18 0,71 0,70 GBL [2] 0,02 0,08 0,14 0,27 Incidence de la consolidation [3] (0,05) - (0,16) 0,05

0,89 1,10 3,34 3,69 Plateformes de placements dans des actifs alternatifs et autres [4][5] 0,05 (0,03) 0,09 0,14 China AMC 0,02 0,02 0,06 0,07 Entreprises autonomes [4][6] 0,07 (0,05) 0,05 (0,17) Charges d'exploitation et autres charges des activités propres et dividendes

sur les actions non participantes et les actions privilégiées perpétuelles (0,10) (0,20) (0,54) (0,81) Bénéfice net ajusté par action [7] 0,93 0,84 3,00 2,92 Ajustements - voir ci-après (0,01) (0,42) 0,08 (0,39) Bénéfice net par action [7] 0,92 0,42 3,08 2,53

[1] Avec prise d'effet au premier trimestre de 2020, la Société a adopté une définition modifiée de sa mesure du bénéfice non conforme aux normes IFRS, le bénéfice net ajusté. Les chiffres comparatifs ont été retraités. Pour obtenir davantage d'information, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] Tel qu'il a été présenté par Lifeco, IGM et GBL. [3] L'incidence de la consolidation comprend l'élimination des transactions intersociétés et reflète le traitement comptable que la Société applique au bénéfice net présenté par les sociétés en exploitation cotées en bourse pour les placements détenus conjointement, incluant une répartition des résultats du portefeuille d'investissements dans les technologies financières, y compris Wealthsimple, Koho, Portag3 I et Portag3 II, dans les apports de Lifeco et d'IGM en fonction de leur participation respective, et elle reflète les ajustements apportés conformément à IAS 39 pour IGM et GBL. Se reporter au tableau détaillé à la section États non consolidés des résultats du plus récent rapport de gestion de la Société. [4] Présentés dans les placements alternatifs et autres placements dans les États non consolidés des résultats du plus récent rapport de gestion de la Société. [5] Comprend le bénéfice des plateformes de placements dans des actifs alternatifs de la Société, y compris les placements détenus par l'entremise de la Financière Power, et le bénéfice (la perte) provenant de la Corporation Énergie Power. [6] Comprend les résultats de Peak, GP Strategies, Lumenpulse, Lion et IntegraMed (jusqu'à la date de la déconsolidation, le 20 mai 2020). [7] Attribuable aux détenteurs d'actions participantes.

Placements alternatifs et autres placements - Bénéfice







(en millions de dollars canadiens) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2020 2019 2020 2019 Sagard Holdings







Activités de gestion d'actifs [1] (3) (7) (3) (31) Activités d'investissement (capital exclusif) 40 (8) 28 (20) Power Sustainable







Activités d'investissement (capital exclusif) (21) (5) 17 61 Entreprises autonomes [2] 47 (24) 31 (76) Fonds d'investissement et de couverture et autres [3] 15 9 17 48

78 (35) 90 (18)

[1] Comprend les honoraires de gestion facturés par la plateforme de placement sur le capital exclusif. Les honoraires de gestion versés par la Société sont déduits des produits tirés des activités d'investissement. [2] Comprend l'augmentation de 102 M$ de la juste valeur des droits d'achat de Power Sustainable visant des actions de Lion, partiellement contrebalancée par une hausse de 47 M$ au titre des régimes de rémunération incitative à long terme et de l'impôt différé ainsi que par la quote-part revenant à la Société de la perte nette de Lion, d'un montant de 35 M$. La perte nette de Lion inclut des charges liées au régime de rémunération incitative des employés et une hausse de la juste valeur des bons de souscription. Comprend la quote-part revenant à la Société du bénéfice (de la perte) d'IntegraMed (jusqu'à la date de la déconsolidation, le 20 mai 2020), de Lumenpulse, de Lion, d'une entreprise contrôlée conjointement et d'entreprises associées. [3] Le poste Autres comprend principalement les profits ou les pertes de change et les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie.

Ajustements (exclus du bénéfice net ajusté)







(en millions de dollars canadiens) Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre

2020 2019 2020 2019 Quote-part des ajustements de Lifeco [1] :







Révision des hypothèses actuarielles et autres mesures prises par la direction (15) (52) 76 115 Incidences liées aux marchés sur les passifs (21) (9) (85) (60) Profit net (charge nette) à la cession d'entreprises - 6 63 (128) Coûts de transaction liés aux acquisitions de Personal Capital et de MassMutual (31) - (52) - Réévaluation d'un actif d'impôt différé 131 (133) 131 (133) Coûts de restructuration et d'intégration (56) (24) (56) (24) Quote-part des ajustements d'IGM (1) - (1) -

7 (212) 76 (230) Quote-part des ajustements d'IGM [1] :







Charges de restructuration et autres charges - - (34) - Coûts de transaction liés à l'acquisition de GLC (3) - (3) - Quote-part des ajustements de Lifeco - (8) 3 (9)

(3) (8) (34) (9) Quote-part des ajustements de GBL [2] :







Imerys - pertes de valeur, charges de restructuration et autres - (11) (3) (18) Parques et autres charges - (13) (3) (19)

- (24) (6) (37) Placements alternatifs et autres placements :







Reprise à la déconsolidation d'IntegraMed - - 27 - Quote-part de la charge pour perte de valeur du goodwill d'IntegraMed - (16) - (16)

- (16) 27 (16) Activités propres :







Réduction des estimations liées à l'impôt - - - 31 Charges liées à la réorganisation (8) (9) (8) (9)

(8) (9) (8) 22 Participations ne donnant pas le contrôle de la Financière Power - 91 (4) 103

(4) (178) 51 (167)

[1] Comprend la quote-part revenant à IGM des ajustements de Lifeco au titre de l'incidence de la révision des hypothèses actuarielles et des mesures prises par la direction, ainsi que des incidences liées aux marchés sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance, conformément à la définition de la Société du bénéfice net ajusté. Au quatrième trimestre, exclut le profit de 159 M$ à la vente de GLC comptabilisé par Lifeco et le profit de 30 M$ à la vente de la Gamme de fonds Quadrus par IGM, puisque la Société continuera de consolider GLC, et les profits respectivement comptabilisés par Lifeco et IGM ont été éliminés du bénéfice net présenté. Au troisième trimestre, exclut la quote-part revenant à la Société des ajustements d'IGM liés au profit à la vente de Personal Capital. La Société n'a pas inclus ce montant en tant qu'ajustement puisque le profit comptabilisé par la Société se rapporte à la réévaluation à la juste valeur de la participation dans Personal Capital à la date à laquelle Lifeco a acquis le contrôle. Pour obtenir davantage d'information, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS, qui figure plus loin dans le présent communiqué. [2] Telle qu'elle était présentée auparavant par Pargesa. GBL ne présente pas d'ajustements.

Valeur de l'actif net

La valeur de l'actif net correspond à l'estimation, par la direction, de la juste valeur des fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes de la Société. La valeur de l'actif net correspond à la juste valeur des actifs du bilan combiné non consolidé de la Financière Power et de Power Corporation, moins leurs dettes nettes et leurs actions privilégiées. La valeur de l'actif net par action de la Société est présentée selon une approche transitive.

Au 31 décembre 2020, la valeur de l'actif net par action de la Société se chiffrait à 41,27 $, comparativement à 34,94 $ au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 18,1 %.

31 décembre 2020 (en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action) Bilan non consolidé combiné Ajustement

lié à la

juste valeur Valeur de

l'actif net Actif





Placements





Financière Power





Lifeco 14 451 4 374 18 825 IGM 2 853 2 252 5 105 GBL 4 216 (1 346) 2 870 Placements alternatifs et autres placements





Sagard Holdings [1]





Placements [2] 988 310 1 298 Power Sustainable [1]





Power Pacific 1 142 - 1 142 Corporation Énergie Power 427 303 730 Autres





Entreprises autonomes [3] 563 788 1 351 Autres 247 19 266 China AMC [4] 715 - 715 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 226 - 1 226 Autres actifs 282 - 282 Total de l'actif 27 110 6 700 33 810 Passif et actions non participantes





Débentures et autres instruments d'emprunt 1 006 - 1 006 Autres passifs [5] 1 067 - 1 067 Actions non participantes et actions privilégiées perpétuelles 3 786 - 3 786 Total du passif et des actions non participantes 5 859 - 5 859 Valeur nette





Fonds propres attribuables aux détenteurs d'actions participantes/Valeur de l'actif net 21 251 6 700 27 951 Par action 31,38

41,27





[1] Les sociétés de gestion des fonds d'investissement sont incluses à leur valeur comptable. [2] Comprend les placements de la Société dans Portag3 I, Portag3 II, Wealthsimple et Koho détenus par la Financière Power. [3] Au 31 décembre 2020, le placement dans Lion était évalué en fonction du prix de souscription de 10,00 $ US par action pour le placement privé d'actions ordinaires annoncé dans le cadre de la transaction visant la fusion avec Northern Genesis. [4] Évalué à la valeur comptable conformément aux normes IFRS. [5] Conformément à IAS 12, Impôts sur le résultat, aucun passif d'impôt différé n'a été comptabilisé relativement aux différences temporaires liées aux participations dans les filiales et dans les entreprises contrôlées conjointement, car la Société est en mesure d'exercer un contrôle sur la date à laquelle les différences temporaires se résorberont, et qu'il est probable que les différences temporaires ne se résorberont pas dans un avenir prévisible. Si la Société devait céder une participation dans une filiale ou une entreprise contrôlée conjointement, les impôts exigibles à la suite de cette cession seraient minimisés grâce à une planification et une structure fiscales minutieuses et prudentes, de même qu'en utilisant les attributs fiscaux disponibles qui n'ont pas été autrement comptabilisés dans le bilan, notamment les pertes fiscales, les coûts fiscaux, le revenu protégé et les surplus fiscaux étrangers liés à la filiale ou à l'entreprise contrôlée conjointement.

MESURES FINANCIÈRES ET PRÉSENTATION NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

La Société a annoncé une réorganisation et sa stratégie au début de 2020. La Société a modifié la présentation des activités détenues par l'entremise de la Financière Power. Auparavant, les résultats de la Financière Power, y compris ses activités propres, étaient présentés séparément par la Société. Depuis la réorganisation, les activités propres de la Société et celles de la Financière Power sont gérées conjointement et sont présentées sur une base combinée à la section Résultats de la Société du rapport de gestion annuel 2020 de la Société. Les activités d'investissement de la Financière Power sont principalement composées des investissements dans les technologies financières, qui sont toutes gérées par Sagard Holdings, et sont présentées sur une base combinée avec les activités d'investissement de Sagard Holdings, représentant la structure de gestion et de supervision. Les chiffres comparatifs des états non consolidés des résultats, des bilans non consolidés et des états non consolidés des flux de trésorerie ont été retraités pour refléter ce changement.

De plus, au deuxième trimestre de 2020, la Société a modifié la présentation des sociétés de gestion d'actifs détenues par les plateformes de placement. Auparavant, les activités de gestion d'actifs étaient consolidées et incluses en tant qu'activités propres dans le bilan non consolidé de la Société. Les activités de chaque société de gestion d'actifs sont maintenant présentées avec leurs résultats. Les chiffres comparatifs des bilans non consolidés et des états non consolidés des flux de trésorerie ont été retraités pour refléter ce changement.

Avec prise d'effet au premier trimestre de 2020, la Société a adopté une définition modifiée de sa mesure du bénéfice non conforme aux normes IFRS, le bénéfice net ajusté. Ce changement cadre avec l'adoption, par Lifeco, du bénéfice fondamental (de la perte fondamentale) au premier trimestre de 2020 pour refléter l'avis de la direction en ce qui concerne la performance opérationnelle de Lifeco. Lifeco définit le bénéfice fondamental (la perte fondamentale) comme le bénéfice net excluant l'incidence de la révision des hypothèses actuarielles et des mesures prises par la direction, l'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt du marché sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance, déduction faite de la couverture, et des éléments qui, de l'avis de la direction, ne sont pas représentatifs des résultats des activités sous-jacentes de la société. La définition des ajustements inclut les autres éléments tels qu'ils étaient auparavant présentés par la Société ainsi que l'incidence sur Lifeco de la révision des hypothèses actuarielles et des mesures prises par la direction et l'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt du marché sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance, déduction faite de la couverture. La définition des ajustements utilisée pour le bénéfice net ajusté a été adoptée pour améliorer la comparabilité des résultats entre les périodes de présentation de l'information financière et en prévision de la mise en œuvre, par Lifeco, des modifications comptables liées à IFRS 17, Contrats d'assurance, le 1er janvier 2023. Les données des périodes comparatives ont été retraitées pour tenir compte de l'adoption de cette mesure modifiée.

Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions participantes comprend ce qui suit :

le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes;

les ajustements, notamment l'incidence après impôt des éléments qui, selon le jugement de la direction, rendraient la comparaison des résultats liés à l'exploitation d'une période à l'autre moins significative, y compris les éléments identifiés par la direction de ses sociétés en exploitation cotées en bourse. Les ajustements comprennent la quote-part revenant à la Société de l'incidence sur Lifeco de la révision des hypothèses actuarielles et des mesures prises par la direction, de l'incidence directe des cours des actions et des taux d'intérêt du marché sur les passifs relatifs aux contrats d'assurance, déduction faite de la couverture, et de certains éléments qui, de l'avis de la direction, ne sont pas représentatifs des résultats des activités sous-jacentes, qui comprennent celles identifiées comme telles par une filiale ou une entreprise contrôlée conjointement.

La direction se sert de ces mesures financières pour présenter et analyser la performance financière de Power Corporation et elle croit qu'elles procurent au lecteur un supplément d'information utile pour l'analyse des résultats de la Société. Le bénéfice net ajusté, selon la définition de la Société, aide le lecteur à comparer les résultats de la période considérée à ceux des périodes précédentes, car il reflète l'avis de la direction en ce qui concerne la performance opérationnelle de la Société et de ses filiales et parce que les éléments qui ne sont pas considérés comme des composantes des résultats des activités sous-jacentes sont exclus.

Le bénéfice net ajusté attribuable aux détenteurs d'actions participantes et le bénéfice net ajusté par action sont des mesures financières non conformes aux normes IFRS qui n'ont pas de définition normalisée et qui pourraient ne pas être comparables aux mesures semblables utilisées par d'autres entités.

La Société utilise également un mode de présentation non consolidée pour présenter et analyser ses résultats, en vertu duquel ses participations, détenues par l'entremise de la Financière Power, lui donnant le contrôle dans Lifeco, IGM, Portag3 I, Portag3 II et Wealthsimple ainsi que les autres filiales consolidées par Power Corporation sont comptabilisées au moyen de la méthode de la mise en équivalence. La présentation non consolidée n'est pas conforme aux normes IFRS. Toutefois, elle est utile au lecteur puisqu'elle permet de présenter les résultats de la société de portefeuille (la société mère) séparément des résultats de ses filiales en exploitation consolidées.

La valeur de l'actif net est couramment utilisée par les sociétés de portefeuille pour évaluer leur valeur. La valeur de l'actif net correspond à la juste valeur des actifs non consolidés de Power Corporation, moins sa dette nette et ses actions privilégiées. Les placements détenus dans des entités ouvertes (y compris Lifeco, IGM et GBL) sont évalués à leur valeur de marché, et les placements dans des entités fermées et des fonds de placement sont évalués selon la meilleure estimation de leur juste valeur par la direction. Cette mesure présente à la direction et aux investisseurs la juste valeur de l'actif net de la société de portefeuille et aide le lecteur à déterminer ou comparer la juste valeur des placements que détient la société ou sa juste valeur globale.

Le présent communiqué pourrait également contenir d'autres mesures financières non conformes aux normes IFRS que les filiales de la Société divulguent publiquement, dont les souscriptions, l'actif géré et l'actif administré. Pour obtenir une définition de ces mesures financières non conformes aux normes IFRS et leur rapprochement avec les mesures financières conformes aux normes IFRS, se reporter à la section Mesures financières et présentation non conformes aux normes IFRS du plus récent rapport de gestion de la Société.

DIVIDENDES DÉTERMINÉS

Tous les dividendes présentés précédemment à l'égard des actions privilégiées de la Société (incluant les actions privilégiées participantes) et des actions comportant des droits de vote limités de la Société sont des dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certains énoncés dans le présent communiqué, autres que les énoncés d'un fait historique, sont des déclarations prospectives qui s'appuient sur certaines hypothèses et traduisent les attentes actuelles de la Société ou qui traduisent les attentes actuelles publiées par les filiales ouvertes de la Société lorsqu'il s'agit de renseignements concernant ces filiales. Les déclarations prospectives sont fournies afin d'aider le lecteur à comprendre la performance financière, la situation financière et les flux de trésorerie de la Société à certaines dates et pour les périodes closes à certaines dates et de présenter de l'information sur les attentes et les plans actuels de la direction concernant l'avenir. Le lecteur ne doit pas oublier que ces déclarations peuvent ne pas convenir à d'autres fins. Les déclarations de cette nature peuvent notamment porter sur l'exploitation, les activités, la situation financière, les résultats financiers prévus, le rendement, les perspectives d'affaires, les possibilités, les priorités, les cibles, les buts, les objectifs, stratégies et perspectives continus de la Société et de ses filiales, l'incidence prévue de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats et les dividendes de la Société et de ses filiales, de même que les perspectives économiques en Amérique du Nord et à l'échelle mondiale, pour l'exercice considéré et les périodes à venir, l'incidence prévue de la réorganisation, l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société, la conclusion de la transaction visant la fusion de Lion, et le moment de celle-ci, et les attentes publiées par les filiales de la Société, y compris à la suite des acquisitions des activités liées aux services de retraite de MassMutual et de Personal Capital ainsi que les synergies, les incidences et le calendrier connexes. Les déclarations prospectives comprennent des énoncés de nature prévisionnelle, dépendent de conditions ou d'événements futurs ou s'y rapportent, comprennent des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « planifier », « croire », « estimer », « chercher à », « avoir l'intention de », « viser », « projeter » et « prévoir », ainsi que les formes négatives de ces termes et d'autres expressions semblables, ou se caractérisent par l'utilisation de la forme future ou conditionnelle de verbes tels que « être », « devoir » et « pouvoir ».

De par leur nature, les déclarations prospectives sont exposées à des risques et à des incertitudes intrinsèques, tant généraux que particuliers, qui font en sorte que des attentes, des prévisions, des prédictions, des projections et des conclusions pourraient se révéler inexactes, que des hypothèses pourraient être incorrectes et que des objectifs ou des buts et priorités stratégiques pourraient ne pas être atteints. Divers facteurs, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société et de ses filiales, touchent les activités, le rendement et les résultats de la Société et de ses filiales ainsi que leurs entreprises. En raison de ces facteurs, les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes actuelles à l'égard des événements ou des résultats estimés ou prévus. Ces facteurs comprennent notamment l'incidence, ou l'incidence imprévue, de la conjoncture économique, de la situation politique et des marchés en Amérique du Nord et dans le monde, des fluctuations des taux d'intérêt, du taux d'inflation et des taux de change, des politiques monétaires, des investissements des entreprises et de la santé des marchés boursiers et des marchés financiers locaux et mondiaux, de la gestion des risques liés à la liquidité des marchés et au financement, des risques liés aux placements dans des titres de sociétés fermées et des titres illiquides, des risques liés aux instruments financiers, des changements de conventions et de méthodes comptables utilisées pour présenter l'information financière (y compris les incertitudes liées aux estimations, aux hypothèses et aux jugements importants), l'incidence de l'application de modifications comptables futures, de la concurrence, des risques opérationnels et de ceux liés à la réputation, des changements technologiques, des risques liés à la cybersécurité, de modifications à la réglementation gouvernementale, à la législation et aux lois fiscales, des décisions judiciaires ou réglementaires imprévues, des catastrophes naturelles, des catastrophes causées par l'homme, des attaques terroristes, des guerres et d'autres conflits, d'une pandémie ou de toute autre crise de santé publique (telle que la COVID-19), de la capacité de la Société et de ses filiales à effectuer des transactions stratégiques, à intégrer les entreprises acquises et à mettre en œuvre d'autres stratégies de croissance, ainsi que de la capacité de la Société et de ses filiales à prévoir et à gérer avec succès les facteurs susmentionnés et, en ce qui concerne les déclarations prospectives des filiales de la Société publiées dans le présent communiqué, les facteurs présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion respectif.

Le lecteur est prié d'examiner attentivement ces facteurs et d'autres facteurs, incertitudes et événements éventuels et de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certaines hypothèses importantes ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, incluant les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue, ainsi que d'autres facteurs considérés comme appropriés dans les circonstances, notamment la disponibilité de la trésorerie pour effectuer des rachats en vertu de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités de la Société, le fait qu'on ne s'attend pas à ce que les facteurs mentionnés dans le paragraphe qui précède, collectivement, aient une incidence importante sur la Société et ses filiales et, en ce qui concerne les déclarations prospectives des filiales de la Société publiées dans le présent communiqué, les risques présentés par ces filiales dans leur rapport de gestion annuel et leur notice annuelle respectifs les plus récemment déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com. Bien que la Société considère ces hypothèses comme étant raisonnables en fonction de l'information dont dispose actuellement la direction, elles pourraient se révéler inexactes.

À moins que les lois canadiennes applicables ne l'exigent expressément, la Société n'est pas tenue de mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances survenus après la date à laquelle ces déclarations ont été formulées ou encore d'événements imprévus, à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements ou de résultats futurs, ou autrement.

Des renseignements supplémentaires concernant les risques et incertitudes liés aux activités de la Société, et les facteurs et hypothèses importants sur lesquels les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés, sont fournis dans ses documents d'information, y compris son plus récent rapport de gestion et sa plus récente notice annuelle, déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et accessibles au www.sedar.com.

