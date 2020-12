MONTRÉAL, le 31 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Power Corporation du Canada (« Power Corporation » ou « PCC ») (TSX: POW) a annoncé aujourd'hui la réalisation d'une restructuration interne du capital-actions (la « restructuration interne ») de la Corporation Financière Power (« CFP »), qui vise à simplifier davantage la structure d'entreprise du groupe de PCC.

Avant la restructuration interne, PCC détenait directement 238 693 580 actions ordinaires de CFP (les « actions ordinaires ») et détenait indirectement 425 402 926 actions ordinaires par l'entremise de sa filiale en propriété exclusive, 171263 Canada Inc., représentant un total de 100 % des actions ordinaires émises et en circulation. À la suite de la restructuration interne, PCC est le porteur direct de 664 096 506 actions ordinaires, représentant 100 % des actions ordinaires émises et en circulation. De plus, aux termes de la restructuration interne, 500 000 000 d'actions privilégiées de troisième rang de CFP (ayant un rang inférieur aux actions privilégiées de premier rang de CFP) ont été émises à PCC pour un prix de souscription de 1,00 $ par action, dont 250 000 000 ont par la suite été rachetées par CFP pour 1,00 $ par action en espèces. Par conséquent, PCC est le porteur direct de 250 000 000 d'actions privilégiées de troisième rang, représentant 100 % des actions privilégiées de troisième rang émises et en circulation.

Pour de plus amples renseignements sur la restructuration interne, voir la déclaration selon le système d'alerte déposée aujourd'hui par PCC et disponible pour consultation sous le profil de CFP sur SEDAR au www.sedar.com.

