QUÉBEC, le 31 janv. 2025 /CNW/ -- La Pourvoirie Mécatina, un camp de pêche réputé soutenu par la Fédération du saumon atlantique (FSA), demande au gouvernement du Québec de protéger la population indigène de saumons atlantiques de la rivière Gros Mécatina contre les dommages irréversibles qui pourraient être causés par l'élargissement de la Route 138 dans la région éloignée de la Basse-Côte-Nord.

Pourvoirie Mécatina

Dans une affaire clé mettant à l'épreuve l'engagement du Québec à concilier le développement et la protection de l'environnement, les pétitionnaires demandent un réajustement mineur du tracé du projet d'expansion de plus de 400 km. Cette modification permettrait de répondre aux besoins de toutes les parties prenantes, de tenir la promesse du gouvernement envers les communautés rurales et de préserver la population de saumons sauvages de la rivière Gros Mécatina.

Une demande officielle a été soumise au premier ministre François Legault ainsi qu'au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Cette demande appelle à l'implication novatrice de l'Article 37, une disposition du droit québécois encore inexplorée. Cet article permet au ministre de l'Environnement, Benoit Charette, de réexaminer les décisions de permis passées lorsque des informations nouvelles ou jusqu'alors indisponibles sont mises en lumière. Dans ce cas, il s'agit des effets dévastateurs du changement climatique sur une espèce déjà vulnérable, effets qui n'étaient ni disponibles ni pris en compte au moment de la prise de décision sur le tracé, il y a près de 15 ans.

Nancy Bobbitt, propriétaire de la Pourvoirie Mécatina, a souligné l'urgence de la situation:

« La rivière est plus chaude que jamais, les retours de saumons atlantiques diminuent, et les espèces envahissantes sont désormais présentes toute l'année, menaçant les saumons. Nous implorons le gouvernement d'intervenir, d'adopter notre proposition gagnant-gagnant et d'empêcher d'autres impacts humains qui pourraient dévaster cet écosystème fragile. »

Solution Proposée : Un Réajustement Équilibré de la Route

La Pourvoirie Mécatina et ses partenaires proposent une révision modeste du projet, en déplaçant le tracé d'un kilomètre au sud de la rivière Gros Mécatina. Ce réajustement permettrait de:

Éviter la construction d'un pont traversant la rivière sauvage Gros Mécatina.

Préserver l'écosystème fragile de la rivière, garantissant l'avenir du saumon atlantique sauvage.

Répondre aux besoins des communautés en maintenant la connectivité essentielle des infrastructures.

Aligner le projet sur les priorités en matière de changement climatique, démontrant que le développement durable est réalisable.

Charles Cusson, directeur exécutif de la FSA, a souligné les enjeux:

« Le changement climatique pose un défi considérable aux populations de saumons atlantiques. La route actuelle du pont risque de causer des dommages irréparables. En adoptant une solution gagnant-gagnant avec une légère modification du plan d'extension de la route, le gouvernement peut équilibrer préservation environnementale et besoins des communautés locales. »

Article 37 : Une Première Juridique pour le Leadership Environnemental

L'application de l'Article 37, si elle est approuvée, marquerait sa première utilisation au Québec.

Christine Duchaine, fondatrice du cabinet d'avocats Sodavex, a souligné l'importance de cette decision:

« C'est une occasion unique de tester l'Article 37 et de démontrer comment la planification des infrastructures peut être harmonisée avec la protection de l'environnement. En prenant en compte les nouvelles données fournies, le gouvernement a l'opportunité de donner l'exemple.»

Un Test de Leadership

Le Québec se trouve désormais à un carrefour. Saisira-t-il cette occasion pour aligner développement et responsabilité environnementale, ou l'Article 37 restera-t-il une disposition dormante? Cette décision représente un test crucial de l'engagement de la province à lutter contre le changement climatique tout en adoptant des solutions innovantes et fondées sur la science.

La Pourvoirie Mécatina et ses partenaires restent engagés dans une démarche de collaboration, offrant une voie à suivre qui répond aux objectifs de développement local tout en protégeant le vaste patrimoine naturel du Québec. En adoptant cette modification modeste du tracé, le gouvernement québécois peut établir un précédent puissant et exemplaire pour l'équilibre entre croissance et conservation - une solution où tout le monde gagne.

À propos de la Pourvoirie Mécatina:

La Pourvoirie Mécatina est une entreprise familiale de troisième génération et l'une des rares entreprises de la région dirigées par des femmes. Dévouée à la préservation de la beauté naturelle et de la biodiversité de la rivière Gros Mécatina, l'entreprise défend des pratiques durables qui soutiennent les communautés et les écosystèmes locaux.

