Poursuite des chantiers - Une bonne décision du gouvernement

QUÉBEC, le 7 janv. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) pousse un soupir de soulagement et salue la bonne décision prise par le gouvernement visant à maintenir les activités de construction au Québec pendant les prochaines semaines où les mesures de confinements seront resserrées.

Les derniers mois ont permis à l'industrie de démontrer qu'il était possible d'œuvrer sur les chantiers en appliquant des mesures de sécurité préservant la santé des travailleurs et des travailleuses. L'ACRGTQ a d'ailleurs participé avec l'ensemble de l'industrie a l'élaboration du Guide de normes sanitaires en milieu de travail pour le secteur de la construction - COVID-19.

L'industrie de la construction et son secteur génie civil et voirie sont d'une importance capitale pour l'économie québécoise. Il est connu que les investissements dans les infrastructures publiques, essentiels à la vie quotidienne, sont bénéfiques pour celles-ci. De plus, l'arrêt des chantiers aurait pu mettre en danger de nombreuses entreprises.

Enfin, l'ACRGTQ invite ses membres et l'ensemble de l'industrie à poursuivre et à maintenir rigoureusement les mesures de santé et sécurité afin que le travail sur les chantiers demeure productif et sécuritaire pour tous les travailleurs et travailleuses.

Partenaire des donneurs d'ouvrage dans la modernisation du Québec depuis 1944, l'ACRGTQ représente la majorité des principaux entrepreneurs et fournisseurs œuvrant dans la construction de routes, d'ouvrages de génie civil et de grands travaux. Elle est la seule représentante attitrée du secteur génie civil et voirie de l'industrie de la construction.

L'ACRGTQ est aussi, selon la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans l'industrie de la construction, communément appelée Loi R-20, l'association sectorielle d'employeurs mandataire de la négociation, de l'application et du suivi de la convention collective du secteur génie civil et voirie. À ce titre, elle représente les intérêts de plus de 2 500 employeurs de l'industrie de la construction qui compte plus de 40 000 salariés.

SOURCE Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ)

Renseignements: Christian Croteau, conseiller en affaires publiques, Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ), Tél. : (418) 529-2949 ou 1 800 463-4672

Liens connexes

http://www.acrgtq.qc.ca/