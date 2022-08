Poursuite assurée des recherches en adaptation aux changements climatiques : OURANOS REÇOIT UN SOUTIEN FINANCIER DE PRÈS DE 5 M$ DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 8 août 2022 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Stratégie Québécoise de Recherche et d'Investissement en Innovation 2022-2027, le gouvernement du Québec a accordé un financement supplémentaire à Ouranos pour consolider l'organisation et stimuler la recherche et l'innovation en adaptation aux changements climatiques. L'investissement de 4,95 M$ permettra de renforcer le fonctionnement de l'organisation pour les trois prochaines années et de répondre de façon efficiente aux besoins croissants et de plus en plus pressants, face à l'augmentation des impacts observables des changements climatiques.

« Bien que l'atteinte de la carboneutralité nous permettra de limiter les changements climatiques, une partie de ceux-ci est inéluctable. Ils se traduiront au Québec par des changements régionaux pouvant aller jusqu'à 7 ou 8 °C pour les scénarios les plus graves. Les nombreux impacts, déjà observables et qui continueront à prendre de l'ampleur, auront des conséquences sur le cadre bâti, sur les activités économiques, sur la santé et la sécurité des Québécois et sur la qualité de nos écosystèmes.

L'appui financier accordé à Ouranos par le gouvernement du Québec aidera à consolider nos actions de recherches pour l'acquisition et le développement de connaissances sur l'évolution du climat. Nos travaux aideront à mettre en place de nouvelles façons de faire et prendre des décisions éclairées pour réduire l'impact des changements climatique au Québec. »

- Alain Bourque, directeur général d'Ouranos.

Deux mois après la publication du dernier rapport du GIEC, confirmant que tous les scénarios climatiques, même les plus optimistes, prévoient une augmentation de la température jusqu'en 2050, la pertinence d'Ouranos se renforce. Rappelons que la science développée par le consortium vise à soutenir les décideurs du Québec dans les orientations à prendre dans le contexte de la nouvelle réalité climatique et de l'impact que ces changements amènent sur les populations, les infrastructures, l'économie et l'environnement naturel.

Pôle d'innovation et lieu de concertation aidant la société québécoise à mieux s'adapter à l'évolution du climat, Ouranos est prêt à poursuivre sa mission et à accroitre ses collaborations avec ses nombreux partenaires dans une approche multidisciplinaire qui le caractérise. Fort d'une programmation scientifique comptant huit priorités d'adaptation et une stratégie en science du climat et services climatiques , l'organisation compte générer dans les prochaines années des résultats de recherche pertinents, crédibles, développés avec rigueur et livrés de façon efficiente et accessible en plus de proposer des solutions d'adaptation innovantes.

À propos d'Ouranos (www.ouranos.ca)

Créé en 2001, Ouranos est né de la vision commune du gouvernement du Québec, d'Hydro-Québec et d'Environnement Canada, avec le soutien financier de Valorisation-Recherche-Québec. Intégrant un réseau de quelque 450 scientifiques et professionnels issus de différentes disciplines, le consortium se concentre sur la science du climat et les vulnérabilités, les impacts et l'adaptation. Il vise l'acquisition et le développement de connaissances sur les changements climatiques et leurs impacts ainsi que sur les vulnérabilités socioéconomiques et environnementales, de façon à informer les décideurs sur l'évolution du climat et à les conseiller pour identifier, évaluer, promouvoir et mettre en œuvre des stratégies d'adaptation locales et régionales.

SOURCE Ouranos

Renseignements: Pour entrevues et demandes d'information : Catherine Schick, responsable des communications. 514-968-1771, [email protected]