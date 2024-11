Les stations de ski du Québec face aux changements climatiques : Ouranos dévoile une nouvelle étude

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Ouranos dévoile aujourd'hui une étude sur le système ski alpin face aux changements climatiques au Québec. Réalisée dans le cadre d'un mandat octroyé par l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ), cette étude, déclinée en trois projets de recherche, offre aux usagers et aux décideurs de nombreux secteurs concernés par cette industrie, un ensemble d'informations utiles pour planifier l'adaptation aux changements climatiques.

Cette étude s'inscrit dans la programmation scientifique 2020-2025 du consortium Ouranos. Elle est le fruit d'une collaboration entre Ouranos, l'ASSQ, l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Delorme-Lajoie Consultation, le ministère du Tourisme (MTO) et une trentaine de stations de ski. L'étude est déclinée autour de trois projets de recherche complémentaires :

Un portrait des indices de neige au sol (PINS), qui vise à dresser un état des lieux des conditions d'enneigement naturel.

Un diagnostic de vulnérabilité du système ski alpin face aux changements climatiques, afin d'évaluer les impacts futurs sur l'industrie.

Un plan de résilience sectoriel, qui propose des stratégies pour renforcer l'adaptabilité des stations de ski et soutenir leur durabilité à long terme.

Le projet PINS a permis de développer et de rendre disponible des informations climatiques concernant le couvert de neige naturelle au sol (actuel et futur) pour le secteur touristique du ski alpin. Il concerne 16 régions administratives du Québec situées de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent, dans lesquelles au moins une station de ski est présente.

Le diagnostic de vulnérabilité du système ski alpin québécois démontre l'aspect multifactoriel de la problématique. Elle dépend de trois éléments majeurs :

L'intensité des aléas climatiques (hausse des températures moyennes hivernales, phénomène de gel-dégel, absence de neige naturelle au sol, journées de pluie hivernale).

Les facteurs de sensibilité des stations (compétitivité régionale, relations avec les partenaires, modèles d'affaires, disponibilité en eau, infrastructures et aménagements).

Les facteurs de capacité d'adaptation des stations (organisationnelles, financières, techniques et des écosystèmes).

Une analyse économique indique les relations significatives (actuelles et futures) entre les aléas climatiques et les variables économiques des stations de ski (investissement, jours d'exploitation, nombre d'employés, achalandage).

Le plan de résilience sectoriel s'articule autour de six axes spécifiques au secteur du ski, issus d'une revue de la littérature scientifique et d'entretiens réalisés avec les gestionnaires des stations impliquées dans le projet. Il a été conçu pour les soutenir dans l'identification de solutions adaptées à leur contexte géographique.

Les axes principaux sont les suivants :

L'anticipation et la planification de l'adaptation

La mutualisation et les solutions collaboratives

L'allocation de ressources vers l'adaptation

L'optimisation de l'aménagement paysager et des infrastructures

La valorisation des activités de montagne

Le soutien public vers l'adaptation du secteur du ski alpin et de l'écosystème touristique entourant la montagne.

Par ailleurs, un outil d'aide à la décision permettant la réalisation d'un autodiagnostic de vulnérabilité a été créé pour aider les stations de ski à identifier leurs principaux facteurs de sensibilité et leviers d'intervention et à définir leurs priorités d'adaptation.

« L'étude sur le système ski alpin au Québec a pour objectif de répondre aux préoccupations des stations à travers la province. Certains aspects bénéficieront également à d'autres secteurs tels que le tourisme hivernal, les transports, l'industrie minière, les loisirs et les municipalités. Nous espérons que ce portrait donnera des outils à l'ensemble des acteurs du secteur afin de poser des gestes concrets d'adaptation face aux défis posés par les changements climatiques. », explique Caroline Larrivée, directrice de la Programmation scientifique chez Ouranos.

« Cette étude est le résultat d'une mobilisation sans précédent de l'industrie du ski du Québec. Elle s'inscrit à juste titre dans la vision du Québec qui développe et met en valeur un tourisme responsable et durable, en offrant ici des connaissances sur les vulnérabilités et les pistes de solutions d'adaptation aux changements climatiques. L'étude Ouranos permettra aux stations de ski québécoises de renforcer leur résilience, de poursuivre leur adaptation aux défis climatiques et de continuer à jouer leur rôle de moteur économique du tourisme hivernal tout en contribuant à la qualité de vie des communautés. », a souligné Yves Juneau, président-directeur général de l'ASSQ.

Ouranos tient à remercier l'ensemble des parties prenantes qui a rendu ce projet possible : le ministère du Tourisme (MTO), l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ), les stations de ski participantes au projet ainsi que les membres de l'équipe projet.

Les données climatiques relatives à ce projet de recherche sont et/ou seront prochainement disponibles sur le site des Portraits climatiques d'Ouranos. Par la suite, elles seront accessibles et applicables via la plateforme PAVICS.

Pour plus d'informations :

À propos d'Ouranos : Climatologie régionale et adaptation aux changements climatiques. Lieu de concertation, Ouranos est un pôle d'innovation permettant à la société québécoise de mieux s'adapter à l'évolution du climat. Intégrant quelque 450 chercheurs, experts, praticiens et décideurs issus de différentes disciplines, tous travaillent en collaboration sur de nombreux programmes et projets de recherche appliquée.

SOURCE Ouranos

Relations médias : Adèle Catteau, Conseillère en communication, Ouranos, (514) 816-4394 [email protected]