OTTAWA, ON, le 23 mai 2023 /CNW/ - Pour célébrer le 150e anniversaire de la Gendarmerie royale du Canada et souligner le dévouement et le professionnalisme de nos membres partout au pays et ailleurs, la Fédération de la police nationale a publié aujourd'hui un livre grand format à tirage limité intitulé Pourquoi nous servons : Histoires des membres de la GRC d'aujourd'hui.

Le livre raconte l'histoire de 150 membres de partout au Canada, et aborde notamment les thèmes suivants :

Les réalités de la prévention, des enquêtes et de la résolution de crimes réels au Canada et ailleurs

et ailleurs L'autonomisation des jeunes, la sensibilisation aux drogues et aux gangs et la promotion de relations saines et positives de concert avec les organismes d'application de la loi

Les répercussions sur la santé mentale des facteurs de stress et des traumatismes associés au travail de policier, y compris des histoires approfondies sur la santé mentale et physique

Les blessures subies en service et le rétablissement

La formation spécialisée et les postes spécialisés uniques au sein de la GRC (chiens policiers, groupes tactiques d'intervention, sensibilisation des collectivités, équipes policières de sensibilisation en santé mentale, etc.)

Le service et l'aide aux collectivités par divers programmes et initiatives

« Ces histoires véritables témoignent du travail quotidien de nos membres, partout au Canada et à l'étranger », a déclaré Brian Sauvé, président et chef de la direction de la Fédération de la police nationale. « Elles présentent des exemples uniques et trop souvent ignorés des expériences et du dévouement des quelque 20 000 membres que nous représentons fièrement ici et partout dans le monde. »

Dans le monde hautement critiqué et scruté des services de police, la bravoure des membres n'est pas souvent reconnue ou célébrée. Pourtant, chaque jour, dans l'ombre, nos membres prennent des mesures extraordinaires, voire héroïques. Par-dessus tout, ces histoires présentent les hommes et les femmes derrière l'habit de police, l'importance de leur travail et les raisons pour lesquelles ils l'accomplissent.

À propos de la Fédération de la police nationale

La Fédération de la police nationale (FPN) représente environ 20 000 membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au pays et à l'étranger. Il s'agit du plus grand organisme de relations de travail dans la police au Canada et du deuxième en importance en Amérique du Nord. Nous nous concentrons sur l'amélioration de la sécurité publique au Canada pour nos membres et tous les Canadiens en préconisant l'investissement dans les services de police et d'autres soutiens et services connexes. Cela comprend la demande de ressources, d'équipement et de financement nécessaires pour une plus grande sécurité et une meilleure qualité de vie des collectivités grandes ou petites que la GRC sert, partout au Canada.

Pour en savoir plus sur le livre ou pour vous le procurer, rendez-vous sur le site https://livrepourquoinousservons.ca/.

Pour en savoir davantage sur la FPN, consultez le https://npf-fpn.com/fr/.

