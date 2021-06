Selon un nouveau sondage de la TD, de nombreux Canadiens préfèrent rencontrer leur conseiller en personne plutôt que d'assister à un concert ou à un événement sportif, ou d'aller dans un restaurant de type buffet.

MONTRÉAL, le 17 juin 2021 /CNW/ - Selon un sondage mandaté par la TD, les Canadiens ont ressenti davantage le besoin d'obtenir des conseils de placement, puisque bon nombre d'entre eux ont fait face à de l'instabilité financière au cours de la pandémie de COVID-19. Les Canadiens se fient depuis longtemps à leurs conseillers, mais cette relation de confiance pourrait être plus importante que jamais tandis que les Canadiens, les entreprises et l'économie s'engagent sur la voie de la reprise.

Réalisé en 2021, le sondage de la TD, qui a interrogé 2 508 Canadiens par rapport aux répercussions de la COVID-19 sur leurs finances, a révélé que, pendant la pandémie, près de la moitié (48 %) des répondants ont fait principalement appel à leur conseiller pour obtenir des renseignements sur leurs placements et près d'un tiers (29 %) des répondants pensent que leur conseiller est la source la plus fiable pour obtenir des renseignements ou des conseils sur leurs placements. En fait, la relation entre les clients canadiens et leur conseiller peut être considérée comme si forte que plus de la moitié des répondants, quel que soit leur revenu, ont déclaré qu'ils préféraient recommencer à rencontrer en personne leur conseiller plutôt que d'assister à un concert ou à un événement sportif ou d'aller à un restaurant de type buffet lorsque la pandémie prendra fin ou que les mesures de santé publique le permettront.

« Les résultats de ce sondage laissent entendre que les Canadiens pourraient s'appuyer plus que jamais sur les conseils financiers, compte tenu de la pression que la pandémie a exercée sur nous tous, que ce soit sur le plan émotionnel ou du point de vue de la santé ou du bien-être financier, a expliqué Isabelle Ménard, vice-présidente et cheffe régionale, Québec et Atlantique, Services privés, Gestion de patrimoine TD. Au cours de la dernière année, les conversations que les conseillers ont eues avec leurs clients sont celles dont ils se souviendront le plus lorsque tout cela sera fini. Ce que nous avons entendu de plus en plus de la part de nos clients, c'est qu'ils se sentent plus confiants et rassurés, tandis que nos conseillers nous disent qu'ils ne se sont jamais sentis aussi bien outillés et prêts à soutenir les clients dans les hauts et les bas de la vie. »

Voici les résultats clés du sondage de la TD 2021 :

Six répondants sur 10 (61 %) ne se sont pas préoccupés de leurs placements en 2020 : les répondants à valeur nette élevée* sont plus susceptibles de faire partie de ce groupe que les répondants moins nantis.

ne se sont pas préoccupés de leurs placements en 2020 : les répondants à valeur nette élevée* sont plus susceptibles de faire partie de ce groupe que les répondants moins nantis. Sept répondants à valeur nette élevée sur 10 (69 %) n'ont pas changé leur stratégie de placement pendant la COVID-19, préférant « laisser passer l'orage ».

n'ont pas changé leur stratégie de placement pendant la COVID-19, préférant « laisser passer l'orage ». Pour ce qui est des conseils sur l'atteinte de leurs objectifs de placement, sept répondants sur dix ont préféré investir par l'intermédiaire d'un conseiller, tandis qu'un quart des répondants ont préféré s'occuper eux-mêmes de leurs placements.

ont préféré investir par l'intermédiaire d'un conseiller, tandis qu'un quart des répondants ont préféré s'occuper eux-mêmes de leurs placements. Trois répondants à valeur nette élevée sur 10 (32 %) étaient plus susceptibles de faire appel à leur conseiller et de faire leurs propres recherches pour obtenir des renseignements sur les placements, comparativement à 20 % des répondants moins nantis.

étaient plus susceptibles de faire appel à leur conseiller et de faire leurs propres recherches pour obtenir des renseignements sur les placements, comparativement à des répondants moins nantis. Trois répondants à valeur nette élevée sur 10 (30 %) sont plus susceptibles de parler à leur conseiller au moins une fois par mois, comparativement à 19 % des répondants moins nantis.

Quand on compare ces résultats à ceux d'un sondage similaire mené par la TD en 2019, ils révèlent qu'en dépit de facteurs externes, la plupart des répondants canadiens choisissent de laisser passer l'orage quand la Bourse est volatile. En 2019, près de la moitié (47 %) des répondants ont déclaré qu'ils préfèrent garder leurs placements en période de volatilité. Le sondage de 2019 a également révélé que les répondants ayant un conseiller étaient plus susceptibles de respecter leurs plans de gestion de patrimoine que ceux qui n'en avaient pas un.

En outre, les résultats de 2021 mettent en lumière à quel point la pandémie de COVID-19 a probablement suscité de vives émotions chez les investisseurs canadiens :

Malgré les renseignements qu'ils ont reçus, plus d'un quart (27 %) des répondants pensent qu'ils font de mauvais choix en matière de placement - du moins, par moment, principalement parce qu'ils se laissent guider par leurs émotions et leurs inquiétudes.

des répondants pensent qu'ils font de mauvais choix en matière de placement - du moins, par moment, principalement parce qu'ils se laissent guider par leurs émotions et leurs inquiétudes. Près de la moitié (45 %) des répondants ont affirmé que protéger leurs actifs et leur santé est ce qui compte le plus pour eux, alors que trois répondants sur dix (28 %) veulent accroître leur valeur nette.

Le nouveau sondage soutient les efforts déployés par Gestion de patrimoine TD pour aider à répondre à l'augmentation anticipée de la demande pour les conseils financiers personnalisés en 2021 et en 2022. Gestion de patrimoine TD offre des services financiers intégrés pour aider les Canadiens à accroître leur valeur nette, à mettre en œuvre des stratégies fiscales efficaces, à protéger ce qui compte et à transmettre un héritage. Les conseillers de Gestion de patrimoine TD s'emploient à aider les Canadiens à atteindre leurs buts financiers tout au long de leur parcours. En effet, ils offrent plus que de simples conseils de placement. Pour en savoir plus sur la manière dont vous pouvez travailler ou parler avec un conseiller, visitez https://www.td.com/ca/fr/investir/gestion-de-patrimoine/.

* Aux fins du sondage de la TD 2021, les personnes à valeur nette élevée désignent les personnes qui détiennent des actifs d'au moins 1 million de dollars, sans les prêts hypothécaires.

À propos du sondage de la TD 2021

Le Groupe Banque TD a confié à Léger le mandat de mener un sondage en ligne auprès de 2 508 Canadiens et Canadiennes, pondéré en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur identité sexuelle, de leur région de résidence et de leur revenu au moyen du panel en ligne de Léger. Les réponses ont été recueillies entre le 7 et le 17 mars 2021. La marge d'erreur de ce sondage était de +/- 2,0 %, 19 fois sur 20.

À propos du sondage de la TD 2019

Le Groupe Banque TD a confié à Léger le mandat de mener un sondage en ligne auprès de 1 500 Canadiens et Canadiennes, pondéré en fonction de leur sexe, de leur âge, de leur identité sexuelle, de leur région de résidence et de leur revenu au moyen du panel en ligne de Léger. Les réponses ont été recueillies du 20 au 27 mars 2019. La marge d'erreur de ce sondage était de +/- 2,5 %, 19 fois sur 20.

