Pour une première ligne forte - Québec investit 963 000 $ pour bonifier la couverture ambulancière dans la région de la Chaudière-Appalaches

QUÉBEC, le 29 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'annonce du tout premier plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence au Québec, la députée de Bellechasse, Stéphanie Lachance, annonce, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, qu'un investissement de 963 000 $ est octroyé pour bonifier la couverture ambulancière dans la région de la Chaudière-Appalaches.

Bonifier le service ambulancier en région

Concrètement, cette somme permettra de convertir des horaires de faction ou encore d'ajouter des heures de service afin de répondre aux besoins de la population, selon la réalité de chaque territoire. Ces améliorations, élaborées en collaboration avec les établissements de santé et de services sociaux, permettront d'assurer une meilleure qualité de service à la population, notamment par des délais d'intervention réduits. Les sommes allouées s'ajoutent à la bonification de 25,9 millions $ annoncée en juin 2022, qui a permis de transformer 46 horaires de faction.

Optimiser le rôle des services préhospitaliers d'urgence pour renforcer la première ligne

Rappelons que le gouvernement a dévoilé ce premier plan d'action du système préhospitalier d'urgence pour les cinq prochaines années, découlant de la politique gouvernementale adoptée en juin 2022. Plusieurs actions concrètes sont en cours d'implantation ou le seront dans les prochaines années et permettront de rendre les services préhospitaliers plus accessibles et plus efficaces.

Mentionnons notamment les mesures suivantes :

Mettre en place des héliports pour améliorer l'accès à des centres hospitaliers spécialisés et surspécialisés;

Élargir l'accès aux défibrillateurs externes automatisés et la formation populationnelle en premiers secours;

Définir des indicateurs et des cibles de performance précis pour l'ensemble des acteurs du système préhospitalier;

Réviser le programme de premiers répondants afin d'augmenter le nombre de municipalités couvertes par un service de premiers répondants au Québec;

Poursuivre le déploiement de la paramédecine de régulation dans l'ensemble des régions du Québec afin d'éviter l'utilisation de ressources ambulancières pour les appels qui ne le nécessitent pas;

Implanter des projets de paramédecine communautaire pour éviter des transports à l'urgence, c'est-à-dire faire intervenir les techniciens ambulanciers paramédicaux directement auprès des patientes et des patients qui ont des problèmes mineurs.

Citations :

« Le contexte du vieillissement de la population et des besoins en santé qui sont croissants nous amènent à revoir l'ensemble de l'offre de service en première ligne. C'est dans cette optique que nous nous sommes engagés dans le Plan santé à moderniser les services préhospitaliers d'urgence et à effectuer un changement de culture. Les gestes que nous posons aujourd'hui nous permettront notamment d'optimiser le rôle des techniciens ambulanciers paramédicaux en première ligne et d'améliorer les services préhospitaliers d'urgence en région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« C'est une excellente nouvelle pour la communauté de Sainte-Claire et les municipalités avoisinantes. Je suis vraiment enchantée de constater les efforts qui sont faits par notre gouvernement pour changer les choses de manière concrète et durable sur le terrain en matière de couverture ambulancière. Je demeure persuadée que les résultats se verront très rapidement, non seulement auprès de nos services ambulanciers et de la population, mais aussi sur l'ensemble de notre système hospitalier et son accessibilité. »

Stéphanie Lachance, députée de Bellechasse

Faits saillants :

Le Plan d'action intitulé Pour des services et des soins adaptés à travers une gouvernance renouvelée repose sur quatre axes qui ont été élaborés en prenant en compte les dernières années de constats, les résultats des consultations ainsi que les orientations et objectifs de la politique gouvernementale. Ceux-ci visent à bien illustrer la volonté du gouvernement d'optimiser, de mobiliser et de renforcer chacun des maillons de la chaîne d'intervention préhospitalière, et ce, du premier intervenant jusqu'au centre hospitalier. Ces axes sont les suivants : Favoriser l'intervention citoyenne; Développer et optimiser la chaîne d'intervention préhospitalière; Soutenir la modernisation des activités préhospitalières; Améliorer la gestion et l'efficience des services préhospitaliers.





À son terme, il aura permis de contribuer à la mise en œuvre de plus d'une centaine de recommandations formulées dans le rapport L'urgence d'agir (rapport Ouellet) ainsi que plusieurs constats issus des travaux du Comité national de transformation des services préhospitaliers d'urgence (CNTSPU).

