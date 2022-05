Pour une plus grande autonomie alimentaire - LE MINISTRE LAMONTAGNE AGIT POUR FAVORISER L'AGRICULTURE DE PROXIMITÉ

QUÉBEC, le 29 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, est fier d'annoncer de nouvelles actions concrètes pour favoriser une agriculture de proximité et durable dans la plupart des régions du Québec. Ces actions visent notamment à rapprocher les producteurs et les consommateurs en réduisant les intermédiaires tout en offrant de nouvelles opportunités d'affaires aux producteurs artisans.

Le ministre annonce que le Ministère et la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ) se sont entendus afin de proposer des bonifications au Programme d'aide au démarrage de producteurs d'œufs de la FPOQ. Ces bonifications visent à attribuer, dans le cadre du prochain appel de projets, un droit d'utilisation d'au plus 500 pondeuses à tous les candidats qui satisfont aux standards minimaux. Actuellement, le programme permet d'attribuer annuellement un maximum de 5 droits d'utilisation d'au plus 500 pondeuses. Également, ces bonifications visent à simplifier les normes de production tout en maintenant un accompagnement personnalisé aux producteurs afin de respecter les normes de salubrité et de bien-être animal. Ces bonifications devront être soumises à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec pour approbation avant leur entrée en vigueur.

Par ailleurs, le ministre a également annoncé un projet pilote permettant d'encadrer la production et la transformation artisanale de lait cru provenant de chèvres, de brebis ou de bufflonnes le 18 mai dernier. Ce projet pilote s'ajoute également à celui annoncé entourant l'abattage de poulets à la ferme à des fins de vente au détail le 13 avril dernier.

« Notre gouvernement est fier de favoriser une plus grande place à l'agriculture de proximité et ainsi soutenir la diversité des modèles agricoles. Je veux saluer l'engagement de la Fédération des producteurs d'œufs pour leur dialogue constructif et leur leadership dans la bonification du programme de démarrage. En s'adaptant aux besoins et aux attentes des consommateurs qui souhaite avoir accès à d'avantage de produits locaux et régionaux, nous faisons un pas de plus vers une autonomie alimentaire qui favorise l'innovation de nos entrepreneurs et la vitalité de nos régions. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Le système de gestion de l'offre dans le secteur des œufs de consommation s'est toujours adapté pour rencontrer les besoins des consommateurs québécois qui évoluent d'année en année. La Fédération avait déjà mis en place en 2018 un programme qui favorisait le développement d'entreprises vouées à la production d'œufs destinés aux marchés de proximité. L'annonce d'aujourd'hui vient consolider l'ouverture de la Fédération à s'adapter aux demandes des consommateurs et vient aussi baliser ce type de production. Cet encadrement permettra aux producteurs actuels et aux consommateurs d'être rassurés sur le respect par les nouveaux joueurs des mesures entourant la qualité, la salubrité et la protection contre les maladies aviaires.

M. Paulin Bouchard, président de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec

Les bonifications proposées au Programme d'aide au démarrage permettraient de répondre à toutes les demandes qui seront déposées dans le cadre du prochain appel de projets, pour des projets pouvant aller jusqu'à 500 pondeuses.







Les producteurs de troupeaux de 500 pondeuses et moins devront respecter les normes de production du Cahier des charges pour la production d'œufs de consommation à petite échelle développé par un groupe de travail composé notamment de producteurs, de vétérinaires, d'agronomes et de conseillers sous la coordination du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.







développé par un groupe de travail composé notamment de producteurs, de vétérinaires, d'agronomes et de conseillers sous la coordination du Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec. Les exploitants intéressés à participer au projet pilote visant à évaluer les pratiques de production artisanale de lait cru utilisé comme un ingrédient dans un aliment cuit ont jusqu'au 29 juillet 2022 pour soumettre leur candidature.







Rappelons qu'en avril dernier, le MAPAQ a également fait l'annonce d'un projet pilote relatif à l'exploitation d'un abattoir de poulets à la ferme. Cette mesure vise à exploiter un abattoir de poulets à la ferme aux fins exclusives de vente au détail directement à la ferme ou au kiosque du marché public, favorisant ainsi les initiatives de développement durable et de circuits courts. Les exploitants ont jusqu'au 30 juin pour soumettre leur candidature.







Les allègements et ouvertures proposés à l'égard des marchés de proximité respectent les modalités régissant la gestion de l'offre et témoigneront de sa capacité à évoluer afin de maintenir son acceptabilité sociale et de répondre aux besoins des consommateurs.

MAPAQ - Projet pilote : préparation d'un aliment cuit ayant comme ingrédient du lait cru de chèvre, de brebis ou de bufflonne

MAPAQ - Projet pilote : abattoirs de poulets à la ferme

