Pour une filière québécoise des textiles plus circulaire - Un nouveau laboratoire d'accélération en économie circulaire

MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - Le Centre d'études et de recherches intersectorielles en économie circulaire (CERIEC) de l'École de technologie supérieure (ÉTS) est heureux d'annoncer le démarrage d'un laboratoire d'accélération en économie circulaire pour la filière des textiles. Le Lab textiles voit ainsi le jour grâce à une contribution financière de 300 000 $ du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Ce financement initial permettra spécifiquement de mobiliser les parties prenantes de la filière à travers un an d'ateliers de cocréation afin de :

co-imaginer une vision circulaire de la filière des textiles dans 20 ans;

co-identifier les freins à la circularité des ressources;

cocréer les solutions pour lever les freins identifiés;

co-développer des projets d'expérimentation.

À terme, le Lab textiles permettra de financer en totalité ou en partie des projets d'expérimentation. Ceux-ci seront documentés pour transférer les nouvelles connaissances vers l'ensemble des parties prenantes et généraliser les solutions circulaires permettant d'accélérer la transition de la filière.

Le Lab textiles contribue à l'atteinte de certains objectifs de la Stratégie gouvernementale de développement durable 2023-2028, soit ceux visant à accélérer le développement de l'économie circulaire, à soutenir la transition vers des modèles d'affaires durables et à favoriser la consommation responsable. Figurant au cœur des secteurs prioritaires de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire (FREC) 2024-2028, les produits textiles représentent un réel défi pour la circularisation de l'économie québécoise.

Au Québec, les quantités de textile éliminées ont presque doublé en 10 ans1. Chaque année, on consomme près de 343 000 t de produits textiles neufs2. Environ 150 000 t de vêtements usagés transitent par des centres de dons. La moitié de ces vêtements toujours en bon état et prêts à être portés de nouveau se retrouvent malheureusement à l'enfouissement et 30 % sont exportés considérant le manque de débouchés au Québec. Finalement, 6 % de ces vêtements usagés sont recyclés, et ce, majoritairement dans des produits à basse valeur ajoutée. Encore très peu d'informations sont disponibles sur les résidus textiles issus des ICI (industriel, commercial, institutionnel) telle que les literies d'hôpitaux, les uniformes, les retailles de production et les invendus du commerce de détail.

« Le modèle " extraire, transformer, consommer et jeter " qui caractérise notre mode de production et de consommation épuise graduellement nos ressources naturelles, fragilise nos chaînes d'approvisionnement et génère le gaspillage de matières résiduelles dont on n'exploite pas le potentiel de valorisation. C'est pourquoi je suis fier que notre gouvernement appuie cette initiative, qui contribue à la préservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité, en plus de participer à notre lutte contre les changements climatiques. », souligne le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette.

« La filière québécoise des textiles, encore fortement linéaire, présente un fort potentiel de circularisation. Plusieurs stratégies peuvent être mises en œuvre pour réduire la quantité de ressources vierges consommées. Les découpes réduisant les pertes, les tissus monomatières, les confections durables et réparables, les modèles d'affaires fondés sur le partage, la location, ou la remise à neuf de vêtements et d'uniformes, ainsi que le développement de débouchés pour les textiles récupérés, n'en sont que quelques exemples. », explique Marianne-Coquelicot Mercier, chargée de projet pour le Lab textiles du CERIEC.

« Une filière circulaire des textiles au Québec permettrait, en réduisant et en optimisant l'utilisation des ressources qu'elle implique, d'abaisser notre empreinte matérielle et environnementale, incluant les émissions GES, la perte de biodiversité et le stress hydrique. », ajoute Daniel Normandin, directeur du CERIEC.

L'Écosystème de laboratoires d'accélération en économie circulaire

Après le Lab construction et le Lab systèmes alimentaires, le Lab textiles est le troisième lab de l'Écosystème de laboratoires d'accélération en économie circulaire (ELEC). Basé sur l'approche de laboratoire vivant, ce dispositif innovant a été développé et mis en œuvre par le CERIEC en 2021, grâce à une contribution majeure de 2,1 M$ de Desjardins.

L'ELEC a pour objectifs d'accélérer le passage de secteurs et filières clés de l'économie québécoise vers une économie circulaire avec la mise en œuvre de huit à neuf labs d'ici 2025, d'appliquer les apprentissages d'un lab à un autre et de créer des synergies entre les parties prenantes et les filières. Le Lab textiles s'appuie ainsi sur les expériences et les apprentissages des labs précédents qui lui ont pavé la voie.

À propos du CERIEC

Créé en septembre 2020 à l'ÉTS, le CERIEC contribue au façonnement et au déploiement de l'économie circulaire par la mise en place d'un programme de recherche scientifique interdisciplinaire, ainsi que par des initiatives misant sur la formation, le dialogue, la valorisation et le transfert des connaissances. Ces actions visent à maximiser les retombées pour les acteurs économiques, les gouvernements et la société civile.

À propos de la Feuille de route gouvernementale en économie circulaire 2024-2028

La FREC 2024-2028 a été élaborée par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) avec la collaboration de RECYC-QUÉBEC. Elle priorise cinq secteurs économiques stratégiques pour accélérer le développement de l'économie circulaire du Québec soit :

Secteur du bioalimentaire

Secteur de la construction

Secteur manufacturier spécifiquement les produits électroniques et électroménagers et la filière des textiles

Secteur des mines

Secteur de l'énergie

Le soutien financier accordé au laboratoire d'accélération en économie circulaire pour la filière des textiles est une mesure structurante de la FREC 2024-2028 qui permettra d'identifier les meilleures solutions à implanter dans ce secteur au cours des prochaines années.

