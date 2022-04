La Banque a reçu deux prix d'excellence en intelligence artificielle pour avoir offert aux clients des expériences novatrices fondées sur l'intelligence artificielle

TORONTO, le 21 avril 2022 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (TD) a été récompensé pour son innovation en intelligence artificielle (IA) dans le cadre des prix d'excellence en intelligence artificielle 2022, un programme mis sur pied par le Business Intelligence Group qui souligne les entreprises, les produits et les personnes qui tirent parti de l'intelligence artificielle pour résoudre des problèmes du monde réel.

La TD a été récompensée deux fois cette année : d'abord dans la catégorie « produit », sous le volet « agent intelligent », pour les expériences numériques fondées sur l'intelligence artificielle lancées récemment et accessibles dans l'appli mobile de la Banque; ces expériences offrent aux utilisateurs une expérience plus personnalisée en fonction de leurs comportements et opérations antérieurs. Ensuite, dans la catégorie « organisation » sous le volet « apprentissage automatique », pour Layer 6, la division de l'intelligence artificielle de la TD qui aide à offrir à la Banque et à ses clients des expériences réactives, personnalisées et axées sur l'information.

« Nous ne dérogeons pas de notre objectif, qui consiste à offrir aux clients des expériences numériques adaptées à leurs besoins, a déclaré Rizwan Khalfan, chef, Numérique et Paiements, TD. « Alors que nous continuons d'accroître notre utilisation de l'intelligence artificielle dans tous les secteurs de la Banque, nous nous efforçons de créer des solutions inédites et novatrices qui offrent une valeur accrue à nos clients. »

En novembre 2020, la TD a lancé des notifications numériques reposant sur l'intelligence artificielle optimisées par Layer 6 dans l'appli mobile canadienne de la Banque afin de soutenir la gestion des liquidités pour les clients des Services bancaires personnels grâce à plusieurs renseignements prédictifs sur leurs opérations à venir. La TD a continué d'élargir ces expériences pour offrir des renseignements personnalisés et des options libre-service en fonction de l'historique des opérations des clients. Ces renseignements visent à offrir des conseils proactifs pour aider les clients à effectuer intuitivement une opération sans devoir lancer une recherche dans l'application ou se rendre sur un autre site.

La TD a fait l'acquisition de Layer 6 en 2018, un chef de file international en apprentissage automatique et en analyse prédictive, pour contribuer à augmenter le rythme d'intégration de l'IA dans les différents secteurs d'activité de la Banque. La TD a actuellement des cas d'utilisation de l'IA dans chacun de ses secteurs d'activité et ne cesse de repérer des domaines où l'apprentissage automatique pourrait faciliter l'expérience client et améliorer les processus. Pour 2022, la TD est en voie de lancer plus de 30 cas d'utilisation en service, conçus pour offrir des expériences client guidées et proactives dans l'appli mobile.

Au début de l'année, la TD a poursuivi ses efforts pour promouvoir l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) dans les services financiers et favoriser la formation de personnes qualifiées en la matière au Canada en prolongeant jusqu'en 2027 la commandite de l'Institut Vecteur, un centre de recherche en IA indépendant et à but non lucratif. Par l'intermédiaire du laboratoire de recherche en IA Layer 6, la TD continue de participer activement à trois grands axes de travail de l'Institut Vecteur : l'accompagnement des talents, les programmes de formation en IA axés sur le secteur, et les projets d'IA appliquée.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la cinquième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 26 millions de clients. Ces services sont regroupés dans trois principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services de détail au Canada, y compris TD Canada Trust, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2022, les actifs de la TD totalisaient 1,8 billion de dollars canadiens. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

