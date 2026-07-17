Pour un Stade olympique de calibre mondial

MONTRÉAL, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) accueille très positivement l'annonce faite par la ministre du Tourisme, Mme Amélie Dionne, d'autoriser le lancement des démarches menant à la modernisation intérieure du Stade olympique.

« Nous allons finalement au bout de nos ambitions. Après plusieurs décennies d'attente, le Stade pourra enfin réaliser pleinement son potentiel comme infrastructure de calibre international et permettre à Montréal de rivaliser avec les plus grandes métropoles nord-américaines. Grâce à la modernisation de ses installations intérieures, le Stade deviendra un puissant moteur de développement économique capable d'attirer des événements sportifs, culturels, corporatifs et internationaux qui généreront des retombées majeures pour la métropole, mais également pour l'ensemble du Québec. Je m'attends à ce que les travaux soient réalisés à temps pour la réouverture du Stade prévue en 2028. », a déclaré Jean-Denis Charest, président-directeur général de la Chambre de commerce de l'Est de Montréal.

Saisir les opportunités commerciales

Les retombées économiques anticipées de 1,5 milliard de dollars sur dix ans démontrent clairement que cet investissement profitera bien au-delà du Parc olympique. Les hôtels, restaurants, commerces, entreprises de services, fournisseurs, PME et les travailleurs montréalais bénéficieront directement d'une augmentation de l'achalandage, des investissements et des occasions d'affaires.

« Avec cette annonce, le gouvernement du Québec vient offrir de la prévisibilité aux partenaires intéressés à s'implanter ou se développer autour du Stade et, conséquemment, donnera à l'équipe du Parc olympique les moyens de concrétiser plusieurs projets commerciaux majeurs. De plus, la Chambre est confiante que l'annonce d'aujourd'hui ouvre la voie afin d'assurer l'avenir du CF Montréal dans la métropole. », a poursuivi Jean-Denis Charest.

Le Quartier olympique fer-de-lance du développement de l'est de Montréal

Cinquante ans jour pour jour après son ouverture, le Stade avait besoin d'une cure de rajeunissement. Aujourd'hui, le gouvernement ne modernise pas seulement un stade. Il investit également dans le futur de l'Est.

Au-delà des retombées immédiates, ce projet contribuera également à accélérer le développement de l'ensemble de l'est de Montréal. L'augmentation de l'activité économique favorisera de nouveaux investissements dans l'hôtellerie, la restauration, les commerces de proximité, les infrastructures de transport, les services et les projets immobiliers.

« Avec une infrastructure de calibre mondial, nous pouvons maintenant déployer une stratégie agressive afin que le quartier olympique devienne un véritable levier de création de valeur pour l'est de Montréal et la métropole. C'est pourquoi la Chambre de commerce de l'Est de Montréal, avec le Groupe d'action pour le développement de l'Est de Montréal, le Parc olympique et les partenaires du quartier olympique, lancera un chantier de travail afin de concrétiser cette vision, maximiser les retombées de ce projet structurant et assurer que les entreprises de son territoire puissent pleinement bénéficier des nombreuses occasions d'affaires qui découleront de cette transformation. », a conclu Jean-Denis Charest.

À propos de la Chambre

La Chambre de commerce de l'Est de Montréal (CCEM) a pour mission de catalyser, représenter et accompagner son réseau afin de propulser l'est de Montréal et ses 1 250 membres et des 32 000 entreprises situées à l'est du boulevard St-Laurent vers une prospérité durable. Couvrant un territoire composé de 900 000 habitants et de 420 000 emplois, la Chambre représente un milieu économique diversifié disposant d'opportunités de croissance importantes.

SOURCE Chambre de commerce de l'est de Montréal (CCEM)

Renseignements : Rami Ben Rejeb, Conseiller aux communications et relations médias, Chambre de commerce de l'Est de Montréal, Tél : 514-354-5378, poste 221, [email protected]