Pour un Québec à l'heure de ses citoyens! Le gouvernement lance une consultation publique sur le changement d'heure

QUÉBEC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le lancement d'une consultation publique en ligne qui aura lieu du 22 octobre au 1er décembre 2024 au sujet du changement d'heure.

Cette démarche vise à connaître la position de la population quant à la possibilité d'abolir le changement d'heure au Québec. Un court questionnaire a été élaboré afin que toutes les personnes intéressées puissent participer à cette réflexion collective. Les citoyennes et citoyens pourront ainsi offrir leur point de vue sur la question et déposer des mémoires.

Citation

« Chaque année, le changement d'heure suscite des débats et soulève des questions. Cette pratique qui date de la Première Guerre mondiale a des impacts importants sur le quotidien des Québécoises et des Québécois. Le temps est venu de réfléchir à la possibilité d'abolir le changement d'heure et de garder une seule et même heure toute l'année. Cette consultation publique nous permettra de connaître la position de la population afin de prendre la meilleure décision pour le Québec. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

Lien connexe

Pour accéder à la consultation publique, cliquez sur ce lien :

https://consultation.quebec.ca/processes/changement-heure

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Source : Audrey Lepage, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 418-809-7269; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice, [email protected]