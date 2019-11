Pour un plus grand accès aux services gouvernementaux partout au Québec - Le ministre Jean Boulet annonce l'accélération du déploiement des bureaux de Services Québec pour offrir un guichet unique de services au bénéfice de la population

QUÉBEC, le 22 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce l'accélération du déploiement des bureaux de Services Québec, lequel sera complété d'ici l'été 2020.

Quatre-vingts centres locaux d'emploi seront transformés en bureaux de Services Québec. Au cours de la prochaine année, le nombre de bureaux compris dans le réseau de Services Québec passera à 160 sur tout le territoire. Ce projet émane de la volonté du gouvernement de simplifier les relations des citoyens et des entreprises avec l'État en faisant de Services Québec la porte d'entrée du gouvernement du Québec sur tout le territoire.

Les citoyens sont accueillis dans les bureaux de Services Québec par du personnel qui a pour mandat de les accompagner dans leurs recherches et leurs démarches administratives, notamment celles qui peuvent être effectuées sur Internet. Ce personnel peut également répondre aux questions concernant l'ensemble des programmes et des services offerts par les ministères et les organismes du gouvernement du Québec.

En ce qui concerne les 17 régions administratives, notons que les centres locaux d'emploi situés dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Mauricie sont déjà intégrés au grand réseau des bureaux de Services Québec.

Citation :

« Ce projet majeur de transformation du réseau de bureaux de mon ministère permettra de simplifier les relations des citoyens et des entreprises avec l'État en consolidant la présence de Services Québec, qui devient la porte d'entrée pour les services gouvernementaux sur tout le territoire. Nous accélérons ainsi un changement important de la culture du service à la clientèle au sein de l'administration publique, ce qui nous permet de mieux servir la population et qui sera bénéfique particulièrement pour les populations vulnérables. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les bureaux de Services Québec

sont situés dans un environnement géographiquement accessible;



offrent un accompagnement aux citoyens et aux entreprises dans leurs recherches et leurs démarches administratives;



représentent un moyen de contribuer à la pérennisation des emplois dans les communautés.

Pour connaître les adresses de ces bureaux de même que les différents services offerts à chacun des endroits, rendez-vous sur le site Québec.ca, à la section Nous joindre.

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Renseignements: Source : Caroline d'Astous, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, Tél. : 418 803-7563; Renseignements : Relations avec les médias, Direction des communications, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Tél. : 418 643-9796

Related Links

https://www.mtess.gouv.qc.ca