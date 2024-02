Pour un meilleur accès - Le guichet d'accès à la première ligne effectue un virage numérique

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la vaste transformation numérique du réseau de la santé et des services et dans un souci d'améliorer l'accès aux services de santé pour la population, le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le Guichet d'accès à la première ligne (GAP) prend un virage numérique.

Une première ligne plus accessible grâce au GAP numérique

Pour faciliter l'accès au GAP, les personnes en attente d'un médecin de famille ou inscrites à un groupe de médecine familiale (GMF) peuvent dorénavant accéder directement au GAP en ligne : Québec.ca/GuichetAccès . Celui-ci est maintenant disponible pour tous en ligne, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le patient pourra y remplir un questionnaire sur ses besoins de santé et sera rappelé par un intervenant, ce qui lui permettra d'éviter l'attente au téléphone. L'intervenant du GAP pourra ensuite offrir au patient le service le mieux adapté à son besoin, soit des conseils ou un rendez-vous avec un professionnel de la santé ou un médecin.

Le GAP numérique est également disponible pour les personnes qui ont un médecin de famille. Pour ces personnes, le GAP numérique est un outil permettant d'être orienté vers le meilleur service en fonction du problème de santé décrit, que ce soit vers un pharmacien, vers de l'information sur un programme de soutien ou encore vers des conseils pour se soigner à la maison.

Rappelons que les technologies de l'information constituent l'un des quatre piliers du Plan santé pour un système de santé à la fois plus humain et plus effiace. Ce virage numérique du GAP permet de faciliter l'accès à une première ligne forte pour la population et le transfert des informations entre les différents intervenants (Service Québec, agents administratifs, infirmières, travailleurs sociaux, etc.), permettant d'améliorer l'expérience des patients.

Le GAP téléphonique encore disponible

L'option téléphonique demeure aussi disponible. Les personnes qui préfèrent cette option, ou qui ont besoin d'aide pour remplir le formulaire numérique, peuvent encore composer le 811, option 3. L'option téléphonique est disponible entre 8 h et 20 h du lundi au vendredi et de 8 h à 16 h, les fins de semaine et jours fériés.

Citation :

« Nous avons deux grandes priorités pour les prochains mois : améliorer l'accès aux services pour la population et mettre en œuvre les changements de fond pour transformer le réseau de la santé et des services sociaux. Grâce à ces améliorations apportées au GAP, nous faisons un pas de plus pour offrir une première ligne forte aux Québécoises et aux Québécois. Nous nous sommes engagés à effectuer un virage numérique au bénéfice des patients, et c'est ce que nous faisons. Ultimement, cela nous permettra de rendre notre système de santé et de services sociaux plus performant. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Lien connexe :

Pour accéder au GAP numérique, visitez la page Québec.ca/GuichetAccès

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements: Antoine de la Durantaye, Attaché de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 418 558-6039