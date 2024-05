Pour un meilleur accès aux soins dans la grande région de Québec - Un premier appel d'offres pour le mini-hôpital

QUÉBEC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec lance aujourd'hui le premier appel d'offres pour la réalisation du mini-hôpital spécialisé en soins pour les personnes aînées dans la grande région de Québec, qui inclut la Capitale-Nationale et la Chaudière-Appalaches.

Rappelons que le gouvernement a dévoilé récemment le concept de mini-hôpital et donné les premiers détails de ce nouveau modèle, à mi-chemin entre un groupe de médecine de famille (GMF) et un hôpital. Les mini-hôpitaux annoncés fourniront des soins particuliers pour les personnes aînées et offriront des séjours de courte durée.

Les soins et les lieux seront adaptés aux besoins des personnes aînées et de leurs personnes proches aidantes. Plus encore, ils pourront servir de pôles d'expertise afin d'innover, de former du personnel et de contribuer à de nombreux domaines de recherche. Ce modèle sera complémentaire à l'offre de service existante. Il permettra d'améliorer l'accessibilité pour les Québécoises et les Québécois, de désengorger les urgences, tout en répondant aux besoins réels et futurs de la population.

Un modèle adaptable

Deux premiers mini-hôpitaux seront ainsi mis en place dans les grandes régions de Montréal et de Québec. Il s'agit d'une première étape, alors que d'autres mini-hôpitaux pourraient voir le jour ailleurs au Québec, en fonction des besoins dans d'autres régions.

Rappelons que bien que les mini-hôpitaux seront construits et gérés par des entrepreneurs privés, tous les soins et les services seront couverts par la Régie de l'assurance maladie du Québec, et seront donc sans frais pour les patientes et les patients.

Faits saillants :

Les mini-hôpitaux seront notamment dotés d'accès pour les ambulances et le transport adapté.

Leur présence dans les deux régions ciblées vise à faire profiter toute la population d'un meilleur accès et de temps d'attente réduit. L'approche humaine et l'environnement seront pensés pour une expérience patient de qualité. L'offre de service couvrira à la fois les besoins en santé physique et en santé mentale.

