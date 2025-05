Pour un meilleur accès aux services préhospitaliers d'urgence - Résultats du nouveau contrat avec les entreprises ambulancières du Québec : des améliorations concrètes pour les patients

QUÉBEC, le 22 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, présente aujourd'hui les premiers résultats du nouveau contrat de services avec les entreprises ambulancières, en vigueur depuis octobre 2023. Cette entente prévoyait des mesures de transparence, de résultats et d'imputabilité des entreprises pour s'assurer que les besoins de la population soient comblés dans toutes les régions du Québec. Comme il s'y était engagé dans le Plan santé, le gouvernement a entrepris une vaste modernisation des services préhospitaliers qui a engendré des améliorations concrètes pour les patients.

Des services plus efficaces pour répondre aux besoins urgents

Dans la dernière année, les ajustements apportés au contrat de services avec les entreprises ambulancières ont entre autres permis de :

réduire de 20 % le délai pour qu'une ambulance soit en route vers un appel urgent, permettant une intervention plus rapide auprès des patients en situation critique;

pour qu'une ambulance soit en route vers un appel urgent, permettant une intervention plus rapide auprès des patients en situation critique; diminuer de plus de deux minutes le temps d'attente moyen des équipes à l'urgence permettant d'économiser 4,1 millions $ et les réinvestir dans les soins à la population.

Des résultats encore plus marqués dans les régions éloignées

Plusieurs zones en région qui étaient plus vulnérables aux bris de service ont connu des avancées particulièrement marquées. C'est une amélioration majeure pour la population de ces régions, qui se retrouvait à certains moments plus vulnérable avec des délais plus élevés pour des appels urgents. Par exemple, depuis 2022-2023 :

sur la Côte-Nord, le taux de bris de service est passé de 3,66 % à 1,4 % ;

; en Gaspésie, le taux est passé de 1,54 % à seulement 0,24 %.

Les résultats démontrent que les mesures mises en œuvre produisent des effets tangibles et contribuent concrètement à renforcer l'offre de services là où les besoins sont les plus criants.

Citation :

« Les résultats le démontrent : la transformation des services préhospitaliers à laquelle nous nous sommes engagés dans le Plan santé donne des résultats concrets pour la population. En rendant les entreprises ambulancières plus imputables et en instaurant des résultats attendus liés aux sommes versées, nous obtenons des services plus rapides, mieux adaptés et une organisation plus efficace. L'accès aux soins d'urgence s'améliore partout au Québec, y compris dans les régions éloignées. Notre priorité reste claire : offrir un meilleur accès par une réponse rapide, peu importe l'heure ou la région. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Faits saillants :

Précisons que le nouveau contrat de services, en vigueur depuis octobre 2023, agit sur plusieurs volets : une portion des versements aux entreprises ambulancières est liée à des résultats attendus, dans une logique d'amélioration de l'efficacité; la transparence est accrue puisque les entreprises ambulancières remettent leurs états financiers audités au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) chaque année; avec l'imposition de pénalités en cas d'heures de services non livrées, les entreprises ambulancières sont plus imputables du service pour lequel elles se sont engagées à livrer; la structure de financement des entreprises est complètement revue afin d'améliorer la gestion de la main-d'œuvre.

Rappelons que la transformation du système préhospitalier d'urgence est un chantier prioritaire. Les mesures déployées s'inscrivent dans le cadre des orientations de la Politique gouvernementale sur le système préhospitalier d'urgence 2023-2028.

Mentionnons qu'entre le 1er avril 2024 et le 31 janvier 2025, le taux d'heures de services ambulanciers non livrées, c'est-à-dire en bris de service, à l'échelle provinciale, s'est établi à 0,87 %, témoignant d'une amélioration significative depuis l'entrée en vigueur du nouveau contrat de services ambulanciers.

