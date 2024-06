Pour un meilleur accès aux services de santé - Québec franchit une nouvelle étape dans le projet d'agrandissement et de réaménagement de l'Hôpital Fleury

QUÉBEC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, est fier d'annoncer qu'à la suite de l'approbation de son dossier d'affaires, l'Hôpital Fleury amorcera sous peu les travaux d'agrandissement et de réaménagement de son service d'urgence.

Ce projet consiste en la construction d'un agrandissement de plus de 3300 m² sur trois niveaux afin d'y installer une aire d'observation des patientes et patients de 18 civières, un module orthopédique, des espaces pour l'imagerie médicale, une salle de réanimation ainsi que des espaces mécaniques et électromécaniques au niveau inférieur et à l'étage. Il est également prévu un réaménagement de plus de 1200 m² de l'ancienne urgence pour accueillir des espaces de soutien comme les vestiaires, ainsi que les salles d'attente et de triage.

Rappelons que l'amélioration des infrastructures de soins de santé est l'un des éléments clés du Plan santé du gouvernement du Québec. Elle vise à rendre les environnements de soins plus attrayants et plus fonctionnels pour le personnel et mieux adaptés aux besoins des citoyennes et citoyens, tout en améliorant l'accès à des soins de qualité.

Citations :

« Je me réjouis que nous puissions franchir une nouvelle étape dans la réalisation de l'agrandissement et le réaménagement de l'Hôpital Fleury. L'une des priorités de notre gouvernement, d'ailleurs inscrite dans le Plan santé, est de continuer de transformer nos infrastructures de santé afin d'améliorer l'accessibilité et la qualité des soins offerts aux patientes et patients, en plus d'offrir des environnements de travail plus stimulants pour le personnel. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

Fait saillant :

Sur le plan financier, ce projet représente un investissement total de 139,5 millions $. Il sera financé par le gouvernement du Québec pour un montant de 137,5 millions $, et une contribution de 2 millions $ de la Fondation d'Ahuntsic et Montréal-Nord.

SOURCE Cabinet du ministre de la Santé

Renseignements : Audrey Noiseux, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Santé, 514 779-3114