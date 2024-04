Pour un meilleur accès aux services de santé - Début des travaux préparatoires du projet d'agrandissement de l'Hôtel-Dieu de Lévis

QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, annoncent le début des travaux préparatoires du projet d'agrandissement et de réaménagement du bloc opératoire, du bloc endoscopique et des espaces de soutien afférents de l'Hôtel-Dieu de Lévis (HDL). Ces premiers travaux, qui consistent à déplacer des liens de télécommunications et à procéder à l'achat d'équipements, sont assortis d'un financement de plus de 2,1 millions $.

Le dossier d'affaires du projet est toujours en cours d'élaboration. Une fois ses paramètres de réalisation finalisés (budget et échéancier), il devrait normalement être soumis à l'approbation du Conseil des ministres plus tard cette année afin qu'on en autorise la réalisation. Le projet a été revu et mis à jour en fonction des informations actuellement disponibles, notamment sur le plan des échéanciers, qui seraient prolongés de 17 mois, jusqu'en février 2029, et de son budget, maintenant revu à la hausse de 97,5 millions $, pour un coût total estimé de 472,5 millions $, en majeure partie financé par le gouvernement du Québec. Le programme clinique demeure inchangé, de même que tous les éléments de desserte du nouveau pavillon clinique.

Rappelons que les travaux prévus ont pour but de moderniser l'offre clinique de l'HDL, notamment :

en le dotant d'un bloc opératoire répondant aux pratiques actuelles et comptant 12 salles d'opération;

en augmentant la capacité du bloc opératoire de l'Hôtel-Dieu de Lévis de plus de 30 % avec trois salles de plus et en maximisant l'offre chirurgicale en chirurgie d'un jour à cet endroit, qui s'ajoutera à l'offre déjà existante au Centre Paul-Gilbert, dans le secteur Charny , à Lévis;

, à Lévis; en actualisant et en optimisant le bloc endoscopique par la réunion de trois spécialités : gastroentérologie (regroupement des activités du Centre Paul-Gilbert et de l'Hôtel-Dieu de Lévis), pneumologie et urologie;

en rehaussant et en rendant conformes aux normes actuelles les unités de retraitement des dispositifs médicaux et endoscopiques.

« Comme nous nous y sommes engagés avec le Plan santé, nous souhaitons doter le réseau d'infrastructures modernes pour mieux répondre aux besoins de la population et être davantage attrayants pour le personnel. Ainsi, à terme, par ce projet majeur d'infrastructure, nous souhaitons nous assurer de répondre aux besoins actuels en matière de santé et rendre l'Hôtel-Dieu de Lévis encore plus conforme à la réalité clinique d'aujourd'hui. Nous posons des gestes concrets pour améliorer l'accès et la qualité des services offerts aux Québécois et Québécoises. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Je suis très fier de voir ce grand projet porteur faire un autre pas dans la bonne direction, au bénéfice des citoyennes et des citoyens de Lévis et de la région. Ce projet attendu fera une grande différence dans la vie des gens d'ici. Nous pouvons nous réjouir d'en amorcer les premières étapes visibles sur le terrain. Ce projet témoigne de l'intérêt que porte notre gouvernement à la qualité de son réseau de santé et de son souci d'offrir à chaque personne les soins et les services appropriés, en temps opportun. »

Bernard Drainville, député de Lévis, ministre de l'Éducation et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches

Rappelons que l'Hôtel-Dieu de Lévis est une installation du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches (CISSS), qui offre des soins généraux, spécialisés et surspécialisés.





Il dessert à la fois une clientèle locale, régionale et suprarégionale et compte présentement 349 lits d'hospitalisation, un bloc opératoire de neuf salles, une urgence de 37 civières, un centre régional intégré de cancérologie et des services thérapeutiques et diagnostiques complets, incluant un bloc endoscopique.





Le début des travaux officiels de construction du nouveau pavillon est prévu en 2025.

