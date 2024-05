Pour un meilleur accès à la médecine spécialisée en région - Réaménagement de l'unité d'hémodialyse à l'Hôpital de Gaspé

GASPÉ, QC, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le ministre de la Santé, Christian Dubé, ainsi que le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, sont fiers d'annoncer que les travaux de réaménagement de l'unité d'hémodialyse sont en cours à l'Hôpital de Gaspé. Ce projet consiste en la construction d'un tout nouveau département d'hémodialyse dans lequel le gouvernement investit 6 millions de dollars.

Située dans les locaux de l'ancienne urgence, cette nouvelle unité d'une superficie d'environ 500 m² comportera des aires de traitement plus fonctionnelles, permettant d'accueillir quatre patients ou patientes simultanément et éventuellement six, selon l'évolution des besoins. Les nouvelles installations offriront des espaces adéquats et fonctionnels, tant pour les patientes et patients que pour le personnel. La fin des travaux est prévue pour l'hiver 2025.

Offrir des milieux de soins modernes et mieux adaptés aux besoins de la population ainsi que des environnements de travail attrayants est l'un des éléments clés du Plan santé du ministre Dubé. Ce projet est un geste de plus du gouvernement afin d'exécuter les différentes mesures de ce plan. D'une part, il permet d'améliorer la qualité de l'expérience patient, et ce, au bénéfice des citoyennes et des citoyens de Gaspé. D'autre part, il contribue à améliorer l'attraction et la rétention du personnel dans la région.

Citations :

« Le projet de réaménagement à l'Hôpital de Gaspé reflète la vision et les efforts de notre gouvernement pour améliorer l'ensemble de nos infrastructures en santé afin d'offrir à la population des milieux de soins sécuritaires ainsi qu'un environnement de travail optimal pour le personnel. Nous sommes à l'écoute de la population et nous allons continuer de travailler à mettre en place des milieux de soins mieux adaptés. C'est d'ailleurs l'une des mesures phares de notre Plan santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« Ce projet à l'Hôpital de Gaspé est attendu dans la région. Les locaux actuels ainsi que leur disposition ne nous permettent pas d'atteindre les standards requis. Je suis vraiment heureux de l'accompagnement de mon collègue, le ministre de la Santé, pour effectuer ce réaménagement. Il reste encore quelques étapes à franchir, mais déjà, on sait que tout sera mis en place pour offrir de meilleures conditions au personnel et à la population de Gaspé et des alentours. Je remercie toutes les équipes qui travaillent à ce réaménagement. »

Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé

Faits saillants :

Précisons que, pendant la durée des travaux, des mesures sont prises afin de maintenir les services aux usagères et usagers qui reçoivent présentement des traitements de dialyse. Ils continueront de les recevoir dans les espaces actuels jusqu'à l'inauguration des nouveaux locaux.

