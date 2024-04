Pour un meilleur accès à des soins de qualité - Inauguration d'un nouvel appareil en radio-oncologie au CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

CHICOUTIMI, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi, Andrée Laforest, a procédé aujourd'hui, au nom du ministre de la Santé, Christian Dubé, à l'inauguration d'un nouvel appareil en radio-oncologie à l'Hôpital de Chicoutimi.

Cette inauguration vient concrétiser la première phase d'un projet du secteur de la radio-oncologie de l'Hôpital de Chicoutimi visant, à terme, le remplacement de trois accélérateurs linéaires, dont l'appareil inauguré est le premier pour le moment, et un agrandissement du service afin d'y ajouter les nouveaux appareils dans un espace blindé. Ces nouveaux appareils, en plus d'augmenter l'efficacité, permettront l'utilisation de nouvelles techniques de traitement.

Le service de radio-oncologie de l'Hôpital de Chicoutimi a accueilli son premier patient avec l'utilisation de ce nouvel appareil le 25 mars dernier. Il est prévu que le deuxième appareil soit installé à l'automne 2024, avec une mise en service au printemps 2025. Quant au troisième, l'appel d'offres devrait être lancé en 2025.

Ce remplacement des trois appareils permettra à la population des régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec de bénéficier d'appareils à la fine pointe de la technologie. Il permettra également une rétention de la population dans la région, lui évitant des déplacements vers les grands centres. Les nouveaux aménagements physiques des lieux seront par ailleurs optimaux pour l'ensemble du personnel.

« Les trois nouveaux appareils, lorsqu'ils seront en fonction, contribueront au maintien de la qualité des soins offerts, de manière adaptée aux besoins de chaque patient et patiente. Je me réjouis de ce projet qui viendra moderniser les installations en radio-oncologie du CIUSSS, améliorant du même coup la qualité de vie de nombreuses personnes atteintes de cancer de la région et des autres régions desservies par ce service. »

Christian Dubé, ministre de la Santé

« L'inauguration de ce premier appareil n'est que le premier pas de cette initiative majeure pour moderniser les services de radio-oncologie de notre établissement. Je suis ravie de constater qu'à terme, la population de la région bénéficiera d'équipements neufs et performants garantissant le maintien de la qualité des soins offerts aux personnes atteintes de cancer. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et députée de Chicoutimi

Les nouveaux appareils sont utilisés pour traiter les patientes et patients atteints de cancer avec la radiothérapie. Ils offriront une précision de pointe et une diminution des temps de traitement. Ils sont importants dans la lutte contre le cancer, car ils permettent aux médecins d'adapter les traitements de manière précise aux besoins de chaque patiente ou patient et de moderniser la gamme de soins disponibles.

Soulignons que les travaux d'aménagement de cet agrandissement, qui ont débuté en 2022, ont permis à l'équipe de continuer à utiliser les trois anciens appareils en tout temps et à maintenir ainsi la même offre de service durant les travaux de remplacement.

