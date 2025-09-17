Pour un enseignement supérieur à la hauteur du défi de la transition socioécologique : faites entendre votre voix !

MONTRÉAL, le 17 sept. 2025 /CNW/ - En réponse à l'accroissement continu des inégalités environnementales et à l'urgence d'agir, le projet Transformations en cours: l'enseignement pour la transition écologique et sociale lance le second volet de sa phase de consultation. « Nous invitons les communautés enseignantes et étudiantes de niveau collégial et universitaire à faire entendre leur voix en répondant à un sondage sur les transformations à apporter au système d'éducation pour répondre à la crise socioécologique de manière juste, pérenne et systémique », déclarent les porte-paroles des partenaires syndicaux, étudiants et associatifs liés au projet.

Un projet partenarial porteur de transition

Le projet Transformations en cours: l'enseignement pour la transition écologique et sociale propose d'élaborer un plan d'action et des ressources communes permettant de soutenir la transition socioécologique dans les établissements collégiaux et universitaires où se forment les prochaines générations entrant dans la vie active et citoyenne. Il repose sur trois phases de développement:

Une phase de consultation, reposant sur une trentaine d'ateliers participatifs et un sondage consultatif menés jusqu'en octobre 2025; Des États généraux de l'enseignement pour la transition écologique et sociale qui réuniront du 7 au 10 janvier 2026 plus de 200 délégué•es pour définir des orientations communes et un plan d'action; Une phase de mise en œuvre comprenant la production de ressources politiques et pédagogiques pour assurer la concrétisation des orientations élaborées lors des États généraux.

L'éducation, un levier de transformation majeur face à la crise socioécologique

Rappelons que près de 50% des programmes scolaires dans le monde ne font toujours pas référence aux changements climatiques et que les programmes révisés pour prendre en compte cette réalité sont très majoritairement ceux du primaire et du secondaire. « Alors qu'une enquête récente démontre qu'une vaste majorité de personnes pense que le système d'éducation québécois n'en fait pas assez pour former les jeunes aux enjeux socioécologiques, il est plus que temps de dépasser la promotion des gestes individuels afin que des changements systémiques soient faits pour relever le défi de la transition », concluent les partenaires du projet Transformations en cours: l'enseignement pour la transition écologique et sociale.

À propos

Initié par Travailleuses et travailleurs pour la justice climatique (TJC) et coordonné avec la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), ce projet est mené en partenariat notamment avec la Fédération de l'enseignement collégial (FEC-CSQ), l'Union étudiante du Québec (UEQ), la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) et la Coalition Éducation Environnement Écocitoyenneté. La liste complète des partenaires est disponible ici.

Le projet est réalisé avec le soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre d'Action-Climat Québec, un programme coordonné par le Fonds d'action québécois pour le développement durable et qui découle du Plan pour une économie verte 2030.

