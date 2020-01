Pour souligner son 350e anniversaire, La Baie d'Hudson, le détaillant le plus emblématique au pays, relance en série limitée d'anciennes couvertures à points tirées de ses archives

« À la fois longue et tumultueuse, l'histoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson est intimement liée à celle de ce pays », a affirmé Iain Nairn, président de La Baie d'Hudson. « Il allait donc de soi d'amorcer l'année et nos célébrations avec le lancement de nos couvertures, lesquelles s'inscrivent dans l'ADN de la Compagnie depuis ses origines ou presque. Nous avons très hâte de marquer cette étape cruciale de notre parcours et de célébrer avec tous les Canadiens, d'un océan à l'autre. »

Couverture à points de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Depuis près de deux siècles et demi, la couverture à points de la Compagnie de la Baie d'Hudson est un produit emblématique, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. Au 18e siècle, les couvertures de laine faisaient partie des articles les plus utilisés comme monnaie d'échange dans le commerce canadien des fourrures. C'est pourquoi, en 1779, HBC a commencé à en expédier sur une base régulière à ses postes de traite pour répondre à la demande. La couverture à points avait beaucoup d'usages pratiques pendant la traite des fourrures. Commerçants, voyageurs et membres des Premières nations la transformaient déjà en manteau-portefeuille appelé capote près de 200 ans avant que le premier manteau fait de couverture soit commercialisé par La Baie d'Hudson en 1922. Tout au long du 20e siècle, la Compagnie de la Baie d'Hudson a continué à produire et à vendre des couvertures de diverses couleurs. Même si le modèle à rayures multicolores demeure le plus célèbre, La Baie d'Hudson a décidé cette année de relancer des couvertures de série limitée dont les couleurs et motifs appartiennent à l'histoire.

Couverture à points bleu ciel Compagnie de la Baie d'Hudson - février

Tirée de la collection Pastel lancée en 1929, cette couverture bleu ciel audacieuse s'agence parfaitement aux décors modernes. Caractérisée par ses points et ses rayures ton sur ton et retirée du marché dans les années 80, elle évoque la splendeur de notre pays, avec ses eaux vives et son ciel matinal rempli de promesses.

La couverture à points chamois Compagnie de la Baie d'Hudson - mars

Grande nouveauté dans les années 20, cette variante s'inscrit dans la tradition des couvertures unies classiques rehaussées d'une bande et de points noirs ou indigo. La beauté intemporelle de cette couverture à points commémorative s'apparente à celle d'un douillet manteau en poil de chameau et reflète le rôle prépondérant de La Baie d'Hudson dans l'histoire de la mode au Canada.

La couverture à points crème glacée Compagnie de la Baie d'Hudson - avril

La palette parfaite pour le printemps! Avec ses douces rayures roses, bleues et vertes sur fond crème, cette couverture évoque l'éclosion des fleurs. Ce motif joyeux a vu le jour en 1957, année marquée par la montée en popularité des centres commerciaux de banlieue, qui promettaient une expérience haute en couleur.

La couverture à points du 350e de la Compagnie de la Baie d'Hudson - mai

Cette toute nouvelle couverture à points rappelle le fond crème et la bande noire de l'un de nos modèles les plus populaires au fil du temps, l'Oxford. Avec ses quatre rayures en dégradé de gris, cette couverture à points commémorative du 350e s'inscrit dans la tendance neutre des décors d'aujourd'hui, ce qui en fait un objet intemporel qui plaira à bien des générations.

La couverture à points or Compagnie de la Baie d'Hudson - juin

Tirée de la collection Pastel de 1929, cette teinte radieuse a d'abord été lancée de concert avec notre jaune canari pâle. La couverture jaune or rehaussée de bandes et de points or foncé a connu des décennies de gloire. Après un retour au milieu des années 80, elle revient en force pour vous réchauffer le cœur comme un rayon de soleil par une belle journée d'été.

La couverture à points écarlate Compagnie de la Baie d'Hudson - juillet

Cette couverture rouge vif accompagne nos clients dans les moments les plus doux depuis des générations. Pas étonnant, puisque sa production s'est faite sans interruption depuis le 17e siècle! Parmi les premières proposées par la Compagnie de la Baie d'Hudson, la couverture écarlate a vu le jour avant le modèle à rayures multicolores et le choix du rouge et du blanc comme couleurs nationales du Canada. Elle se retrouve même sur des toiles emblématiques représentant les débuts de HBC.

Collaborations uniques

Au cours des dernières décennies, La Baie d'Hudson a collaboré avec certains noms et créateurs les plus en vue à l'échelle mondiale pour présenter à sa clientèle des collections de série limitée. Dans le cadre des célébrations de son 350e anniversaire, elle s'est associée à de grandes marques comme B Yoga, Armor Lux et Sesame Street, pour offrir des produits à la fois durables, tendance et uniques aux Canadiens de tous âges. Ces nouvelles collaborations seront lancées chaque mois à compter de mars 2020.

Pour en savoir plus sur les 350 ans d'histoire de HBC, visitez hbcheritage.ca.

À propos de La Baie d'Hudson

Constituée en 1670, la Compagnie de la Baie d'Hudson est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Avec ses 89 magasins à assortiment complet et son magasin en ligne labaie.com , La Baie d'Hudson est la plus importante chaîne de grands magasins au Canada. La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité, de bon service et de style grâce à ses assortiments attrayants d'articles griffés et de marques exclusives et populaires dans les secteurs de la mode, des produits de beauté, des articles pour la maison et des accessoires, et à ses concepts de restauration uniques. La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de la Compagnie de la Baie d'Hudson.

Personnes-ressources pour les médias - 350e de HBC : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082877/The_Sky_Blue_Hudsons_Bay_Point_Blanket_February_2020.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082878/The_Camel_Hudsons_Bay_Point_Blanket_March_2020.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082879/The_Ice_Cream_Hudsons_Bay_Point_Blanket_April_2020.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082880/The_350_Commemorative_Hudsons_Bay_Point_Blanket_May_2020.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082881/The_Gold_Hudsons_Bay_Point_Blanket_June_2020.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1082882/The_Scarlet_Hudsons_Bay_Point_Blanket_July_2020.jpg

SOURCE Hudson's Bay

Liens connexes

http://www.saks.com